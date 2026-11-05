Russell Brand wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen: „Erhebliche“ Haftstrafe droht

Seit Jahren stehen schwere Vorwürfe gegen Russell Brand im Raum. Nun hat eine Jury in London ein Urteil gefällt. Für den britischen Schauspieler wird es ernst.

Der britische Schauspieler und Comedian Russell Brand ist wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung an vier Frauen verurteilt worden. Am Donnerstagmittag (5. November) befand die Jury am Southwark Crown Court in London den 51-Jährigen in vier von sieben Anklagepunkten schuldig.



In zwei Fällen von Vergewaltigung und einem Fall versuchter sexueller Nötigung wurde er freigesprochen. Die Vorwürfe beziehen sich auf Taten aus den Jahren 2004 bis 2009.

Russell Brand: Als junger Mann von Sex besessen

Wie unter anderem die Nachrichtenagentur AP schreibt, lehnte der Richter Joel Bennathan nach der Urteilsverkündung einen Antrag auf Kaution ab. Aufgrund von Fluchtgefahr müsse Brand bis zur Strafmaßverkündung am Montag in Haft bleiben. Bennathan zufolge drohe dem Schauspieler eine „erhebliche“ Haftstrafe.



Brand hatte sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. Im Zeugenstand sagte er, er sei als junger Mann zwar von Sex besessen gewesen und habe ein promiskuitives Leben geführt, aber niemals jemanden gegen dessen Willen zu etwas gezwungen.

2023 wurden die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Komiker Russell Brand öffentlich. © Darren Fletcher/Imago

Konkret wurde Brand wegen sexueller Nötigung einer Frau während einer Geburtstagsfeier in einer Londoner Bar im Jahr 2004 verurteilt. In den Jahren 2004 oder 2005 soll er außerdem eine Frau, die in einem Londoner Radiosender arbeitete, geküsst und unsittlich berührt haben.



Eine weitere Verurteilung betrifft die Vergewaltigung eines Fans, den Brand 2009 hinter der Bühne einer seiner Comedy-Shows kennengelernt hatte. Im selben Jahr nötigte er nach Überzeugung der Jury eine weitere Frau während der Aufzeichnung eines Werbespots sexuell.

Status und Ruhm genutzt, um Frauen „auszubeuten“

Die Staatsanwältin Riel Karmy-Jones hatte Brand im Prozess als „skrupellosen, berechnenden, manipulativen Sexualstraftäter“ bezeichnet. Detective Superintendent Andy Furphy von der Londoner Metropolitan Police würdigte nach dem Urteil den Mut der Frauen: Die Verurteilung sei „ein Beweis für den außerordentlichen Mut, die Widerstandsfähigkeit und die Entschlossenheit der Frauen, die sich gemeldet und berichtet haben, was ihnen widerfahren ist“.



Brand habe seinen Einfluss, seinen Status und seinen Ruhm genutzt, „um Frauen auszubeuten und sexuell zu missbrauchen“, so Furphy.

Die Vorwürfe gegen den Comedian waren 2023 öffentlich geworden. Brands Anwälte hatten im Prozess die Glaubwürdigkeit der Frauen infrage gestellt. Sie argumentierten, dass diese erst Jahre nach den mutmaßlichen Übergriffen und nach der Ausstrahlung eines Dokumentarfilms im Jahr 2023 zur Polizei gegangen seien.



Brand selbst sagte vor Gericht, der Prozess habe verheerende Auswirkungen auf sein Leben und seine Familie gehabt: „Mein ganzes Leben wurde von diesen Ereignissen, diesen Anschuldigungen, diesen Vorwürfen bestimmt.“

Brand wurde Anfang der 2000er-Jahre durch seine provokanten Stand-up-Auftritte, Fernsehmoderationen und eine eigene Radioshow bei der BBC bekannt. Er spielte später auch in Hollywood-Filmen wie „Nie wieder Sex mit der Ex“ und „Männertrip“ mit. Von 2010 bis 2012 war er mit der Sängerin Katy Perry verheiratet.

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