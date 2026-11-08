Erich Vad zählt zu den prominentesten Kritikern der deutschen Ukraine-Politik. Im Interview mit der Berliner Zeitung spricht der ehemalige militärische Berater von Angela Merkel über sein neues Buch „Vergeltungsschlag. Wie der Krieg nach Deutschland kommt“, in dem er die Gefahr schildert, dass Russland als Antwort auf ukrainische Angriffe tief im eigenen Land Ziele in Deutschland mit Raketen angreift. Vad erklärt außerdem, warum er die schnelle Schuldzuweisung im Leipziger Drohnenfall für problematisch hält und weshalb er junge Menschen versteht, die gegen eine Wehrpflicht auf die Straße gehen.
Interview
Russische Raketen auf Deutschland? Merkels Ex-Militärberater Erich Vad: „Kein unwahrscheinliches Szenario“
Brigadegeneral a. D. Vad warnt vor einer weiteren Kriegseskalation – auch auf deutschem Boden. Er fordert, endlich mit Moskau zu reden. Ein Interview.
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Erich Vad war von 2006 bis 2013 militärpolitischer Berater von Angela Merkel. Heute sagt er: „Deutschlands Sicherheit wird nicht am Dnepr verteidigt.“
© Max vom Hofe/Berliner Zeitung