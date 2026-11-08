Russische Raketen auf Deutschland? Merkels Ex-Militärberater Erich Vad: „Kein unwahrscheinliches Szenario“

Erich Vad zählt zu den prominentesten Kritikern der deutschen Ukraine-Politik. Im Interview mit der Berliner Zeitung spricht der ehemalige militärische Berater von Angela Merkel über sein neues Buch „Vergeltungsschlag. Wie der Krieg nach Deutschland kommt“, in dem er die Gefahr schildert, dass Russland als Antwort auf ukrainische Angriffe tief im eigenen Land Ziele in Deutschland mit Raketen angreift. Vad erklärt außerdem, warum er die schnelle Schuldzuweisung im Leipziger Drohnenfall für problematisch hält und weshalb er junge Menschen versteht, die gegen eine Wehrpflicht auf die Straße gehen.