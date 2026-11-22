Polens Regierung fordert nach drei Luftraumverletzungen mehr militärische Unterstützung. Ein schwedischer Nato-Pilot hatte die Freigabe zum Abschuss einer mutmaßlich russischen Rakete.

Nach dem Einschlag mutmaßlich zweier russischer Marschflugkörper und einer Drohne in Polen bereitet die Nato Beratungen über eine Verstärkung ihrer Ostflanke vor. Am Montag soll der Nordatlantikrat in Brüssel über die Verletzung des polnischen Luftraums beraten. Polen fordert zusätzliche Kampfjets und Aufklärungsflugzeuge, um sein Staatsgebiet besser vor russischen Raketen und Drohnen zu schützen.



Nato-Generalsekretär Mark Rutte sicherte Polen bei einem Besuch in Warschau am Samstag die uneingeschränkte Unterstützung des Bündnisses zu. „Ich kann garantieren, dass die Nato jeden Zentimeter polnischen Territoriums verteidigen wird“, sagte Rutte nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters.



Der Vorfall sei gefährlich und stehe zweifellos im Zusammenhang mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Nato-Oberbefehlshaber in Europa, General Alexus Grynkewich, werde mögliche Schwachstellen der Abschreckung und Verteidigung untersuchen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, erklärte Rutte.

Nato berät über Verstärkung: Polen fordert zusätzliche F-35-Kampfjets

Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz kündigte am Samstagabend konkrete Vorschläge für die Beratungen in Brüssel an. „In naher Zukunft werden wir starke Unterstützung von unseren Nato-Verbündeten erhalten, um den Schutz unserer Ostgrenze zu verstärken“, schrieb der Minister auf X. Er habe bereits mit Nato-Oberbefehlshaber Grynkewich über die Lage gesprochen.



Nach Angaben des polnischen Verteidigungsministeriums fordert die Regierung in Warschau insbesondere zusätzliche Kräfte für die Nato-Mission Eastern Sentry, die seit September 2025 den Schutz der östlichen Bündnisstaaten verstärkt.



Dabei geht es unter anderem um weitere F-35-Kampfjets und AWACS-Aufklärungsflugzeuge, die große Lufträume überwachen und sich nähernde Raketen und Drohnen frühzeitig erkennen können.



Welche Verstärkungen die Nato tatsächlich bereitstellen wird, ist noch nicht entschieden. Ein Bündnisvertreter bezeichnete die bevorstehenden Beratungen gegenüber AFP als reguläre Konsultationen unter Verbündeten. Polen hatte das Treffen zuvor als außerordentlich bezeichnet.

Mark Rutte, Nato-Generalsekretär, spricht beim Nato-Verteidigungsministertreffen. © Malin Wunderlich/dpa

Russische Marschflugkörper in Polen: Drei Einschlagorte bestätigt

Am frühen Freitagmorgen waren während eines massiven russischen Luftangriffs auf die Ukraine drei Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen. Nach Angaben der polnischen Regierung schlug ein russischer Marschflugkörper vom Typ Ch-101 bei Nowy Lipowiec im Südosten des Landes ein. Ein zweites mutmaßliches Raketengeschoss wurde bei Rudnik nad Sanem entdeckt. In Mołodycz fanden Einsatzkräfte Überreste einer vermutlich strahlgetriebenen Drohne.



Alle drei Orte liegen unweit der ukrainischen Grenze. Verletzt wurde nach Behördenangaben niemand. Auch größere Sachschäden wurden nicht gemeldet.

Polens Regierungschef Donald Tusk bezeichnete den Vorfall als mögliche gezielte Provokation Russlands. „Es scheint, dass wir es tatsächlich mit einer vorsätzlichen russischen Provokation zu tun haben“, erklärte er nach Gesprächen mit Rutte und weiteren europäischen Politikern. Die polnischen Behörden untersuchen weiterhin die genauen Umstände der Einschläge.

Nato-Pilot durfte russische Rakete abschießen – Wetter verhinderte Identifizierung

Neue Einzelheiten über die militärische Reaktion zeigen, wie schwierig die Abwehr der Flugkörper war. Während des russischen Angriffs stiegen polnische F-16 und schwedische Gripen-Kampfjets auf. Sie wurden unter anderem von einem niederländischen Tankflugzeug und einem Frühwarnflugzeug unterstützt. Auch bodengestützte Luftabwehrsysteme wurden aktiviert.



Nach Angaben des polnischen Generals Ireneusz Nowak hatte ein schwedischer Gripen-Pilot die Genehmigung erhalten, einen mutmaßlich russischen Marschflugkörper abzuschießen. Der Abschuss unterblieb jedoch. Wegen äußerst schwieriger Wetterbedingungen konnte der Pilot das Ziel weder visuell noch mit der Bordkamera eindeutig identifizieren.



Wie die polnische Zeitung Rzeczpospolita berichtet, standen die schwedischen Flugzeuge unter der Kontrolle des Nato-Luftoperationszentrums im deutschen Uedem. Die Schilderung betrifft einen konkreten Abfangversuch. Sie erklärt nicht zwangsläufig, warum auch die beiden anderen Flugobjekte nicht abgeschossen wurden.

Militärmanöver mit deutschen Soldaten: Wollte Russland die Nato testen?

Besonders brisant ist der Zeitpunkt der Luftraumverletzungen. In Nowa Dęba im Südosten Polens läuft seit dem 9. November das internationale Militärmanöver Koalicja, an dem unter anderem Soldaten aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien teilnehmen.



Die Übung wird von der sogenannten Koalition der Willigen organisiert. Sie soll die Vorbereitung einer möglichen internationalen Stabilisierungstruppe für die Ukraine nach einem Ende der Kampfhandlungen unterstützen. Es handelt sich nicht um eine offizielle Nato-Übung.

Einer der mutmaßlich russischen Marschflugkörper schlug nur rund 35 Kilometer vom Übungsgelände entfernt ein. Das amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) hält es für wahrscheinlich, dass Russland die Flugkörper absichtlich in den polnischen Luftraum schickte. Nach Einschätzung der Analysten könnte die russische Führung damit versucht haben, die westlichen Unterstützer der Ukraine einzuschüchtern und die Reaktion der Nato zu testen. Einen unabhängigen Beweis für eine gezielte russische Provokation legte das Institut nicht vor.



Polens Regierung vertritt eine ähnliche Einschätzung. Tusk erklärte, der zeitliche Zusammenhang zwischen der Militärübung und den Einschlägen erscheine nicht zufällig.

Nato-Artikel 5: Bedeutet ein Raketeneinschlag einen Bündnisfall?

Die erneute Verletzung des polnischen Luftraums wirft auch Fragen nach der Reaktion des Bündnisses auf. Nach Artikel 5 des Nato-Vertrags wird ein bewaffneter Angriff auf einen Mitgliedstaat grundsätzlich als Angriff auf alle Bündnispartner betrachtet. Nicht jede Luftraumverletzung löst jedoch automatisch den Bündnisfall aus.



Eine förmliche Aktivierung von Artikel 5 steht derzeit nicht zur Debatte. Polen hat nach den bisher vorliegenden Informationen auch keine Konsultationen nach Artikel 4 beantragt.

Bereits im September 2025 hatte das Land nach dem Eindringen zahlreicher russischer Drohnen entsprechende Beratungen verlangt. Daraufhin verstärkte die Nato mit der Mission Eastern Sentry ihre militärische Präsenz an der Ostflanke.

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