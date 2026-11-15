Russische Schattenflotte im Visier: EU-Soldaten gehen an Bord von Tanker im Mittelmeer

Die „Midag“ gerät im Mittelmeer ins Visier der EU-Mission Irini. Für Montag kündigt Kaja Kallas weitere Sanktionen gegen Russlands Unterstützernetzwerk an.

Einsatzkräfte der EU haben im Mittelmeer einen mutmaßlichen Tanker der russischen Schattenflotte kontrolliert. Dabei sei festgestellt worden, dass die „MV Midag“ unter falscher Flagge fahre, erklärte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Sonntag auf X. Soldaten der Marinemission Irini waren demnach bereits am Freitag an Bord des Schiffes gegangen.



Kallas veröffentlichte dazu Bilder des Einsatzes. Die EU werde die Aktivitäten der russischen Schattenflotte weiter auf See und mit diplomatischen Mitteln stören, kündigte sie an. Ob der Tanker nach der Kontrolle festgesetzt oder in einen Hafen umgeleitet wurde, teilte sie nicht mit.

Zustimmung wird geprüft...

Als Schattenflotte wird ein Netzwerk von Tankern bezeichnet, mit dem Russland westliche Sanktionen gegen seine Ölexporte umgeht. Die Schiffe sind häufig über schwer durchschaubare Firmengeflechte organisiert und wechseln Namen, Eigentümer oder Flaggen, um ihre Verbindungen und Transporte zu verschleiern.

Italienische und griechische Schiffe beteiligt

Nach Angaben der polnischen Zeitung Rzeczpospolita waren an dem Einsatz das italienische Marineschiff „Thaon di Revel“, eine griechische Einheit und ein polnisches Patrouillenflugzeug beteiligt. Der Tanker sei von Benin nach Istanbul unterwegs gewesen.



Kallas zufolge erfolgte die Überprüfung auf Grundlage von Artikel 110 des UN-Seerechtsübereinkommens. Die Mission Irini verweist bei ihren Maßnahmen gegen die Schattenflotte ausdrücklich auf Kontrollen zur Überprüfung der Flagge. Diese sollen im Einklang mit dem internationalen Seerecht stattfinden.

Neue Sanktionen gegen Banken und Ölkäufer geplant

Die Kontrolle fällt unmittelbar vor eine weitere Sanktionsentscheidung der EU. Nach Kallas’ Angaben sollen die Außenminister am Montag neue Einträge gegen Banken, Käufer und Unternehmen beschließen, die das Schattenflottennetzwerk unterstützen.



Die EU-Botschafter hatten sich bereits am Mittwoch auf Sanktionseinträge gegen 145 Personen und Organisationen verständigt, berichtete Reuters unter Berufung auf EU-Diplomaten. Die Maßnahmen richten sich demnach gegen Akteure des russischen Finanzsystems, Unterstützer der Schattenflotte und Beteiligte an Desinformationskampagnen.

Irini erhält zusätzliche Aufgaben

Die ursprünglich zur Überwachung des UN-Waffenembargos gegen Libyen eingerichtete Operation Irini geht inzwischen auch gegen mutmaßliche Schattenflotten-Schiffe vor. Bereits im August kontrollierten Einsatzkräfte laut Euronews die Tanker „Sun“ und „Toa Payoh“, um deren Flaggenstatus zu überprüfen.



Im Oktober verlängerte die EU das Mandat der Mission bis zum 31. März 2029 und erweiterte ihre Aufgaben. Neben dem Vorgehen gegen die Schattenflotte soll Irini die Überwachung des Mittelmeers verstärken und zum Schutz kritischer maritimer Infrastruktur beitragen. Die Kontrolle des Waffenembargos und illegaler Ölexporte aus Libyen bleibt Teil des Auftrags, wie die Mission selbst erläutert.



Auch Deutschland setzt seine Beteiligung fort. Nach Angaben der Bundesregierung hat der Bundestag den Einsatz von bis zu 300 deutschen Soldatinnen und Soldaten bis Ende November 2027 gebilligt. Das Mandat umfasst auch das Vorgehen gegen die Schattenflotte.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema