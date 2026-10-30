Russische Soldatenfrauen: „Du hast deinen Mann verkauft, jetzt musst du damit leben“

Die Schriftstellerin Mascha Rupasowa verfolgt seit Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine unzählige Telegram-Gruppen von Ehefrauen, Witwen und Müttern russischer Soldaten.



Sie beobachtet einen widersprüchlichen Mechanismus. Geld ist für viele Männer ein wesentlicher Grund, an die Front in den Donbass zu gehen, doch die Familien machen daraus eine Geschichte von Pflicht, Patriotismus und Verteidigung Russlands. Rupasowa beobachtet, wie aus Geld, Schuld, Trauer und dem Bedürfnis nach Anerkennung ein Mythos entsteht, der weit über die betroffenen Familien hinauswirkt.

Frau Rupasowa, Sie sprechen von einem „undurchdringlichen Mythos“, der in der Gemeinschaft der Frauen existiert, deren Männer in den Krieg gezogen sind. Was meinen Sie damit?



Dieser Mythos hat mit einem psychologischen Mechanismus zu tun: Wir können uns die wahren Motive unseres eigenen Handelns oft nicht eingestehen. Für einen großen Teil der Männer, die in den Krieg ziehen, ist Geld ein wesentlicher Antrieb. Aber man kann sich die eigene Teilnahme an diesem Albtraum nicht mit Geld erklären. Also muss man sich eine andere Geschichte erzählen. Ich dachte, dieser Mythos würde zerbrechen, sobald die Särge nach Russland zurückkehren und die Familien mit dem Tod konfrontiert werden. Aber der Mechanismus lebt weiter. Er ermöglicht es den Menschen, sich selbst davon zu überzeugen, auf der „richtigen Seite“ zu stehen. Es gibt viele Familien, in denen gleich mehrere Männer in den Krieg gezogen sind. Oft sind es Brüder oder Angehörige verschiedener Generationen, etwa Vater und Sohn oder Großvater und Enkel.

Anna Danilowa Zur Person Mascha Rupasowa ist Kinderbuchautorin und Dichterin. Geboren und aufgewachsen in Moskau, lebt sie seit 2013 in Kanada. Seit Kriegsbeginn beobachtet sie ungefähr hundert Gruppen auf Telegram und anderen Messengern, in denen sich Angehörige, Witwen und Mütter russischer Soldaten über den Krieg in der Ukraine austauschen. Insgesamt erreichen diese Gruppen etwa 350.000 bis 400.000 Frauen. Ihre Recherche fasst sie in einem Buch zusammen, dessen Arbeitstitel sich ins Deutsche etwa als „Die Öffnung des Zinksargs“ übertragen lässt. Der Titel bezieht sich auf eine grausame Praxis in Russland: Die entstellten Leichen gefallener Soldaten werden in verlöteten Zinksärgen in die Heimat transportiert. Das Buch soll demnächst in einem unabhängigen russischsprachigen Verlag erscheinen.

Versuchen Frauen, die bereits eine Todesnachricht erhalten haben, nicht ihre weiteren Angehörigen vom Krieg abzuhalten?



Erst vor kurzem habe ich die Geschichte einer Frau gelesen, die zum Wehrkreiskommando ging, um die Benachrichtigung über den Tod ihres Sohnes abzuholen. Dort sah sie einen Mann, der sich gerade für die sogenannte militärische Spezialoperation anmeldete. Sie fiel vor ihm auf die Knie, damit er das nicht tut. Aber wenn man so eine Frau fragt, wofür ihr Sohn gestorben ist, beginnt sie, es mit den gewohnten Narrativen zu erklären: Er sei in den Krieg gezogen, damit der Krieg nicht zu uns kommt, damit keine Drohnen über Rostow und Moskau fliegen. Dass über Rostow vor 2022 überhaupt keine Drohnen flogen, wird dabei nicht berücksichtigt.

Ihren Beobachtungen zufolge sterben Männer, die an die Front gehen, oft schon nach wenigen Monaten, manchmal noch früher. In einer Kleinstadt spricht sich das schnell herum, der Krieg dauert inzwischen schon das fünfte Jahr. Warum unterschreiben Menschen trotzdem Verträge mit dem Verteidigungsministerium?



Geld. Oft wollen Frauen, dass sich aus ihrer Sicht „nutzlose“ Familienmitglieder endlich „zu Geld machen“. Einem Alkoholiker oder Arbeitslosen wird vorgeworfen, er sei kein richtiger Mann, verdiene kein Geld, während alle „echten Männer“ an der Front seien. So gerät derjenige unter Druck seiner Angehörigen. Nach seinem Tod beginnt die Familie, ihn als Helden zu sehen. Und schon entscheidet sich das nächste Familienmitglied, ebenfalls in den Krieg zu ziehen. Ich verfolge die Frauen, die 2024 ihre Männer für tot erklären ließen. Bei vielen ist die Trauerzeit inzwischen vorbei, und ihr Leben hat sich deutlich zum Besseren verändert: Es ist viel Geld ins Haus gekommen. Manche haben ihren Kindern Wohnungen gekauft, andere leisten sich ein neues Auto oder kaufen sich zum ersten Mal eines.

Es gibt die Ansicht, Frauen würden ihre Männer oder Söhne regelrecht in den Krieg schicken. Oder treffen die Männer die Entscheidung letztlich selbst?



Ich habe keine Statistik, aber meinen Beobachtungen nach geht etwa ein Drittel der Männer aus eigenem Antrieb, wenn man diejenigen ausklammert, die den Vertrag in Strafkolonien unterschreiben. Es sind Männer, die all die Narrative vom „echten Kerl“ und der Verteidigung des Vaterlandes verinnerlicht haben. Darunter sind viele, die bereits im Tschetschenienkrieg gekämpft haben, oder deren Kinder, gewissermaßen Kriegsliebhaber aus Familientradition, die nur auf ihre Stunde gewartet haben.

In den meisten Fällen aber wird die Entscheidung gemeinsam getroffen. Und die Frauen schämen sich dafür, weil sie spüren: Der Mann war nicht wirklich Herr der Entscheidung. Deshalb wiederholt sich in ihren Chats ständig die Botschaft, es sei eine „Entscheidung des Mannes“ gewesen. Niemand will sich eingestehen, den eigenen Mann „ins Fleisch geschickt“ zu haben (Anm. d. Red.: ein feststehender russischer Begriff für „verheizen“). Im fünften Kriegsjahr weiß längst jeder genau, was an der Front geschieht. Deshalb ist es den Frauen wichtig, dass die Verantwortung für diesen Schritt beim Mann bleibt.

Viele russische Familien erhalten für gefallene Soldaten Millionen Rubel. © Alexander Polegenko/imago

Wie steht die Gesellschaft zu diesen Frauen?



Einerseits werden sie verurteilt und verachtet. Man wirft ihnen, manchmal direkt ins Gesicht, vor, „Blutgeld“ zu kassieren. Andererseits sehen die Menschen, wie sich das Leben von Familien verändert, nachdem eines ihrer Mitglieder in den Krieg gezogen ist. Zugleich gönnt die Gesellschaft den Hinterbliebenen der „Kriegshelden“ die ihnen zustehenden Sozialleistungen nicht. Ich sehe oft, wie Frauen von Konflikten wegen dieser Beihilfen berichten. Die Menschen sagen: „Der Staat hat dir schon 15 Millionen Rubel gezahlt. Was willst du noch?“ Und je stärker die Gesellschaft sie zurückstößt, desto verbissener kämpfen sie um ihre Ansprüche. Wichtig ist ihnen dabei nicht so sehr die Sozialleistung selbst, sondern die Bestätigung, dass ihr Opfer nicht umsonst war.

Wie hat sich die Stimmung in diesen Gruppen inzwischen verändert?



Es ist Zynismus entstanden. Eigentlich bereits im Jahr 2024, als sich die Frontlinie nicht mehr bewegte. Da wurde klar, dass das kein Krieg mehr ist, sondern ein methodisches Zermahlen von Menschen zu Fleisch. Viele Chats sind regelrecht erstarrt, weil es nichts mehr zu sagen gibt. Wenn kein Ende in Sicht ist, greifen Abstumpfung und Gleichgültigkeit gleichzeitig um sich, und ich glaube, gerade formiert sich eine gigantische Zahl schwer traumatisierter Frauen und Kinder. Wie weit dieser Zynismus inzwischen reicht, zeigt sich etwa daran: Viele Frauen wollen ihre gefallenen Angehörigen ohne Leichnam nicht für tot erklären lassen. Und dann sagen ihnen andere ganz nüchtern: „Hör zu, erklär ihn einfach für tot, das ist doch nur ein Stück Papier, aber du bekommst viel Geld. Denn wenn die Macht wechselt, kriegst du gar nichts.“

Worin unterscheiden sich Frauen, deren Männer mobilisiert wurden, von jenen, deren Männer per Vertrag in den Krieg gezogen sind?



Die Ehefrauen der Mobilisierten haben dem Staat bis heute nicht verziehen, dass ihre Männer für vier Jahre aus der Familie gerissen wurden. Sie sehen darin eine kolossale Ungerechtigkeit. Nachdem einige dieser Frauen als „ausländische Agentinnen“ eingestuft wurden, haben sie sich in kleinere Chats zurückgezogen. Aber dort staut sich weiterhin die Empörung. Ich habe unter ihnen viele kriegskritische Frauen aus Großstädten gesehen. Was die Frauen der Söldner betrifft, so beklagen sie sich über die militärische Führung, nicht aber über die Regierung. Sie glauben, sie hätten kein Recht auf Beschwerden, weil sie im Grunde einen Kaufvertrag abgeschlossen haben. Die Summe ist so hoch, dass sie ihnen das Recht nimmt, sich zu empören. Wenn sie zum Wehrkreiskommando gehen und sich über mangelnde Informationen beklagen, sagt man ihnen: „Du hast deinen Mann verkauft, jetzt musst du damit leben.“

Sie sprechen oft davon, dass der Krieg durch diese Frauen in die Gesellschaft „hineinsickert“. Was meinen Sie damit?



Sie verteidigen den Mythos, ihre Männer würden auf ukrainischem Boden heldenhaft Russland verteidigen und die Ukraine zugleich von Faschisten befreien. Deshalb bleibt der Konflikt nicht innerhalb der Familie. Er tritt nach außen: Die Umgebung beneidet sie um die erhaltenen Millionen, andererseits werden ihre Kinder angefeindet, weil „ihr Vater ein Mörder ist“. Sie fühlen sich als Mütter, Großmütter, Schwestern eines Helden. Und in dieser Rolle fordern sie eine besondere Behandlung. Ihre Umgebung wiederum meint, Heldentum gebe es nicht für Geld. Viele engagieren sich weiterhin ehrenamtlich, gehen in Schulen, erzählen von ihren Gefallenen, versuchen, Bekannte in Sammelaktionen für die Front einzubinden.

Was passiert mit den Frauen, wenn die Männer aus dem Krieg zurückkehren? Sprechen sie über häusliche Gewalt, darüber, dass sie nun mit den Kriegsfolgen leben müssen?



Bisher wird darüber noch nicht viel gesprochen, weil die meisten Frauen noch auf ihre Männer warten. Die vorherrschende Vorstellung lautet: „Ich werde ihn so annehmen, wie er ist, egal, in welchem Zustand er zurückkommt.“ Nur sehr wenige Frauen beklagen sich in den Chats. Sie wissen, was ihnen entgegenschlägt: „Ich würde meinen Mann so nehmen, wie er ist. Und deiner ist zurückgekommen, und du bist nicht einmal froh?“ Gerade kommt eine ungeheure Welle von Kriegsversehrten zurück. Erst kürzlich habe ich in einem der Chats die Nachricht einer Frau gesehen, die ihren lebenden Sohn beweinte. Er ist im Rollstuhl zurückgekommen und vollständig pflegebedürftig. Ihm wurde die schwerste Invaliditätsstufe zuerkannt, und er erhielt drei Millionen Rubel Entschädigung für seine Verwundung. Aber dieses Geld löst ihr Problem in keiner Weise.

Sie beobachten, dass Frauen im fünften Kriegsjahr den Krieg als „verflucht“ bezeichnen. An wen richtet sich dieser Fluch?



Ich glaube, einfach in die Luft hinein. Der Krieg als solcher wird zwar „verflucht“, ruft aber in diesen Kreisen keinen Widerspruch hervor. Was Frauen beklagen, ist, dass er so „unehrlich“ geführt wird, mit Drohnen. Viele hatten sich einen Krieg wie im Kino vorgestellt. Wo man mit dem Sturmgewehr losrennt, dann am Arm verwundet wird und eine hübsche Sanitäterin einen herausholt. Vor kurzem habe ich die Klage einer Mutter gesehen, deren Sohn einen Film über den Zweiten Weltkrieg gesehen und danach gesagt hatte, er wisse jetzt, wie man im Krieg überlebt, und einen Vertrag unterschrieben hatte. Jetzt bin ich dieser Frau in einem Chat für Vermisstensuche begegnet.

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