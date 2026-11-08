Ukrainische Drohnen greifen russische Fahrzeuge und Nachschubtransporte an. Dabei kommen auch Systeme zum Einsatz, die Ziele anhand von Bilddaten selbstständig erkennen können.

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Angehörige einer Spezialeinheit der ukrainischen Polizei bereiten am 16. Oktober in der Region Donezk eine GARA-Drohne für einen Kampfeinsatz vor.

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Russische Truppen sollen entlang von Straßen in besetzten Gebieten der Ukraine Scheinposten errichten, um ukrainische Kampfdrohnen zu täuschen. Der ukrainische Telegram-Kanal Exilenova+ veröffentlichte am Sonntag ein zwölf Sekunden langes Video, das solche Stellungen zeigen soll. Der Kanal vermutet, dass sie Drohnen täuschen sollen, die mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) selbstständig Ziele erkennen.

Falsche MGs auf alten Fahrzeugen

Nach Angaben von Exilenova+ werden an den Straßen außerdem kleine Unterstände und stellenweise auch Erdbunker angelegt, in denen Puppen in russischen Militäruniformen stehen sollen. Der Kanal beruft sich dabei auf weitere Hinweise.

Der Nachrichtenkanal NEXTA berichtete zudem, russische Soldaten montierten Maschinengewehrattrappen auf alten Fahrzeugen, um echte Feuerstellungen vorzutäuschen.

Tarnmuster gegen automatische Zielerkennung

Ukrainische Streitkräfte greifen mit Drohnen auch mobile Feuerstellungen an. Dabei kommen Systeme zum Einsatz, die Ziele anhand von Bilddaten erkennen oder verfolgen können.

Russland setzt bereits andere Täuschungsmethoden gegen die automatische Bilderkennung ein. Am 4. Juni 2026 berichtete der US-finanzierte Auslandssender Radio Free Europe/Radio Liberty über russische Militärfahrzeuge mit auffälligen Streifenmustern. Diese sollen die automatische Zielerkennung ukrainischer Drohnen erschweren. Die nun gemeldeten Scheinposten wären eine weitere Form solcher Gegenmaßnahmen.

Der belgische Experte für autonome Systeme Geert De Cubber erklärte dem Sender, unbekannte Tarnmuster könnten die Bilderkennung solcher Systeme beeinträchtigen. Auch der US-amerikanische Luft- und Raumfahrtexperte Todd Humphreys von der University of Texas in Austin hält die Methode für möglicherweise wirksam. Allerdings könnten die Systeme auf neue Muster trainiert werden.

Ein Sprecher des ukrainischen Rüstungstechnologieprogramms Brave1 erklärte dem Sender, KI könne bei der Zielerkennung helfen. Ein Mensch gebe jedoch jeden Angriff frei.

Auch die Ukraine baut Scheinziele

Auch die Ukraine setzt Attrappen ein, um russische Angriffe auf Scheinziele zu lenken. Der ukrainische Stahlkonzern Metinvest gab im August 2023 bekannt, bereits 250 Nachbauten von Geschützen und Radaranlagen an die Streitkräfte geliefert zu haben.



Nach Angaben des damaligen ukrainischen Luftwaffenchefs Mykola Oleschtschuk hätten russische Raketen Attrappen von Patriot-Flugabwehrsystemen und Kampfflugzeugen getroffen, wie Reuters im Juli 2024 berichtete.

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