Russischer Historiker Tschubarjan: „Europa ohne Russland ist nicht vorstellbar“

Anfang September in Berlin: Ein Demonstrant mit russischem Schal bei einer Kundgebung des BSW zur Unterstützung des Russischen Hauses und der Goethe-Institute in Russland

Als 13-Jähriger hat er das Kriegsende erlebt, 1955 sein Studium abgeschlossen und 1971 seine Habilitation verteidigt: der russische Historiker Alexander Tschubarjan. Er gilt als Spezialist für die russisch-europäische Geschichte, ist Präsident der Staatlichen Akademischen Universität für Geisteswissenschaften und war Archivleiter des russischen Geheimdiensts. Wie kein Zweiter kennt er die sowjetisch-russische Historie in ihren Brüchen und Kontinuitäten. Wir haben ihn in Moskau interviewt.