Als 13-Jähriger hat er das Kriegsende erlebt, 1955 sein Studium abgeschlossen und 1971 seine Habilitation verteidigt: der russische Historiker Alexander Tschubarjan. Er gilt als Spezialist für die russisch-europäische Geschichte, ist Präsident der Staatlichen Akademischen Universität für Geisteswissenschaften und war Archivleiter des russischen Geheimdiensts. Wie kein Zweiter kennt er die sowjetisch-russische Historie in ihren Brüchen und Kontinuitäten. Wir haben ihn in Moskau interviewt.
Interview
Russischer Historiker Tschubarjan: „Europa ohne Russland ist nicht vorstellbar“
Der 94-jährige Doyen der russischen Geschichtswissenschaft, Alexander Tschubarjan, warnt vor dem völligen Abbruch der kulturellen Beziehungen. Ein Interview.
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Anfang September in Berlin: Ein Demonstrant mit russischem Schal bei einer Kundgebung des BSW zur Unterstützung des Russischen Hauses und der Goethe-Institute in Russland
© Stefan Boness/dpa