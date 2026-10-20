Der russische Satellit „Kosmos 2612“ ist dem Radarsatelliten „ICEYE-X36“ ungewöhnlich nahegekommen. Dessen Betreiber liefert Daten an die ukrainischen Streitkräfte.

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Eine Satellitenaufnahme des US-Unternehmens Vantor vom 12. August 2026 zeigt den russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk nach ukrainischen Angriffen.

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Ein russischer Militärsatellit hat sich nach Angaben des Weltraumüberwachungsunternehmens LeoLabs über mehrere Tage gezielt einem westlichen Aufklärungssatelliten genähert. Darüber berichteten die Fachmedien Ars Technica und Via Satellite.



Der Satellit „Kosmos 2612“ habe sich am Wochenende dem kommerziellen Radarsatelliten „ICEYE-X36“ bis auf rund 500 Meter angenähert, zeitweise möglicherweise sogar auf einen noch geringeren Abstand, teilte LeoLabs demnach am Montag mit.

Der ICEYE-Satellit wird von einem finnischen Unternehmen mit Niederlassung in den USA betrieben und liefert Radarbilder unter anderem an das ukrainische Verteidigungsministerium. Eine entsprechende Vereinbarung sei zu Beginn des Jahres erweitert worden, berichtete Via Satellite.

Stufenweise Annäherung

Nach den Daten von LeoLabs begann „Kosmos 2612“ am 15. Oktober, den Abstand zu „ICEYE-X36“ von rund 400 auf etwa 210 Kilometer zu verringern. Am 16. Oktober habe sich der russische Satellit dem ICEYE-Satelliten bis auf zwei bis drei Kilometer genähert und in den folgenden Tagen seine Position mehrfach vor und hinter dem Zielobjekt verändert.



Zeitweise sei es für die Radarstationen schwierig gewesen, beide Flugkörper getrennt zu erfassen. Am 18. und 19. Oktober habe sich Kosmos 2612 wieder entfernt.

Adam Marsh, Vize-Technikchef bei LeoLabs, sagte Ars Technica, der tatsächliche Mindestabstand habe wahrscheinlich noch deutlich unter 500 Metern gelegen. Genaue Werte seien jedoch unsicher. Das Unternehmen bezeichnete den Vorgang nicht als zufällige Begegnung, sondern als gezieltes Annäherungs- und Begleitmanöver.

Radarbilder auch bei Nacht

Das finnische Unternehmen ICEYE betreibt eine Flotte kleiner Radarsatelliten. Anders als herkömmliche Kameras nutzen sie Mikrowellen und können die Erdoberfläche auch nachts und bei dichter Bewölkung erfassen.

Neuere Modelle erreichen eine Bildauflösung von bis zu 16 Zentimetern. Wiederholte Aufnahmen derselben Gebiete ermöglichen es, Veränderungen an Gebäuden, Fahrzeugstellungen und anderen Anlagen zu erkennen. Nicht alle gestarteten Satelliten sind noch aktiv oder gehören ICEYE selbst. Ein Teil wird für staatliche Kunden betrieben.

Betreiber reagiert zurückhaltend

ICEYE teilte Via Satellite mit, man verfolge die Lage genau. Die Satellitenflotte sei auf Ausfallsicherheit und durchgehenden Betrieb ausgelegt. LeoLabs schränkte ein, die Beobachtungen allein belegten keinen feindlichen Akt.



Die Manöver des russischen Raumflugkörpers demonstrierten jedoch Fähigkeiten, die sich für Aufklärung, die Inspektion anderer Satelliten, Störmanöver oder künftige militärische Operationen im Weltraum nutzen ließen.

„Kosmos 2612“ war im April mit einer Sojus-Rakete von einem Weltraumbahnhof in Nordrussland gestartet worden, gemeinsam mit fünf weiteren Satelliten. Nach einer Analyse des Unternehmens COMSPOC hatten sich mehrere dieser Flugkörper bereits im Mai ICEYE-Satelliten genähert.

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