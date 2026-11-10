Russischer Weizen wird billiger: Litauen bremst nun eine Ausweichroute über die Ostsee

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Russland zählt zu den größten Weizenexporteuren der Welt. Ein Großteil der Lieferungen geht nach Afrika und in den Nahen Osten.

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Russischer Weizen wird auf dem Weltmarkt immer günstiger: Die Exportpreise sind innerhalb von gut zwei Wochen um rund sieben Prozent gesunken. Während Händler auf eine mögliche Wiederöffnung der Schifffahrtswege im Schwarzen Meer hoffen, verschärft sich für Moskau der Konflikt um seine Getreideexporte über die Ostsee.

Estland hat den Transit bereits verboten, Lettland plant hohe Tarife. Nun verschärft auch Litauen ab dem 16. November seine Kontrollen.



Nach Angaben des russischen Agrarmarktanalysten SovEcon kostete Weizen mit einem Proteingehalt von 12,5 Prozent, der über russische Ostseehäfen exportiert wird, in der ersten Novemberwoche noch 257 US-Dollar je Tonne – vier Dollar weniger als in der Vorwoche. Verglichen mit Mitte Oktober sind die Preise um etwa sieben Prozent gefallen, berichtete die russische Wirtschaftszeitung Kommersant am Montag.

Einerseits belastet die schwache internationale Nachfrage den Getreidemarkt. Andererseits richten sich die Erwartungen auf die für den 10. und 11. November angesetzten Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi. Händler hoffen offenbar, dass Fortschritte bei den Verhandlungen auch die Voraussetzungen für den Getreidetransport im Schwarzen Meer verbessern könnten.

Litauen könnte russische Getreideexporte monatelang verzögern

Doch während die Hoffnung auf bessere Exportbedingungen die Preise belastet, entstehen für Russland neue Schwierigkeiten an der Ostsee. Litauen will russisches und belarussisches Getreide, das über den Hafen Klaipeda ausgeführt werden soll, künftig erst nach einer Überprüfung seiner Herkunft freigeben.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag unter Berufung auf einen Vertreter des litauischen Landwirtschaftsministeriums berichtete, sollen die verschärften Regeln in der kommenden Woche greifen. Betroffen sind unter anderem Weizen, Gerste und Mais. Die Untersuchungen könnten mindestens zwei Monate dauern, da Litauen nicht über ein geeignetes Labor für die erforderlichen Tests verfügt.

Die neue Regel gilt jedoch ausschließlich für Ladungen, die durch Litauen über Klaipeda ausgeführt werden. Russlands eigene Ostseehäfen, über die inzwischen ein großer Teil seiner Weizenexporte läuft, sind davon nicht unmittelbar betroffen.

Hintergrund ist der Verdacht, dass sich unter russischen Lieferungen auch Getreide aus den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten befinden könnte. Wird eine falsche Herkunftsangabe festgestellt, muss die Ware zurückgeschickt oder vernichtet werden. Die Kosten für Lagerung und Untersuchungen sollen die Exporteure tragen.

Bereits im September wurde über Lettlands Pläne berichtet, den Transit russischer und belarussischer Getreideladungen mit einem Tarif von 300 Prozent zu belegen. Anfang Oktober folgte Estland mit einem nationalen Transitverbot. Die baltischen Staaten wollen verhindern, dass ihre Häfen zu Ausweichrouten für russische Lieferungen werden.

Russland verliert wichtige Exportwege im Schwarzen Meer

Russland ist auf alternative Handelswege angewiesen, weil der Getreideverkehr über die Häfen am Schwarzen und Asowschen Meer seit dem Sommer stark beeinträchtigt ist. Angriffe auf Schiffe und Hafenanlagen haben den Export erheblich eingeschränkt. Moskau versucht deshalb, größere Mengen über die Ostsee abzuwickeln.

Welche wirtschaftlichen Folgen das hat, zeigen aktuelle Zahlen des Informationsdienstes S&P Global. Demnach exportierte Russland zwischen Juli und dem 27. Oktober rund neun Millionen Tonnen Weizen. Das waren 43 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Russland verfügt allerdings weiterhin über erhebliche Getreidemengen, doch die Schwierigkeiten beim Transport verhindern, dass das Land seine Exportmöglichkeiten vollständig ausschöpfen kann. Für November rechnen Marktbeobachter mit russischen Weizenausfuhren von rund drei Millionen Tonnen. Eine Wiedereröffnung der Schwarzmeer-Routen könnte die Lage grundlegend verändern. Größere verfügbare Exportmengen würden den Wettbewerb zwischen den internationalen Getreideanbietern verschärfen und könnten die Preise zusätzlich belasten.

Europas Handelsbeschränkungen verdrängen Russland nicht vom Weltmarkt

Die Europäische Union hat bereits 2024 hohe Zölle auf russisches und belarussisches Getreide eingeführt. Im vergangenen Jahr wurden die Maßnahmen auf weitere Agrarprodukte ausgeweitet. Ziel ist es, russische Exporterlöse zu begrenzen und den europäischen Markt zu schützen.



Ein vollständiges internationales Exportverbot besteht allerdings nicht. Russland darf weiterhin Getreide an Länder außerhalb der Europäischen Union liefern. Auch der Transit durch die EU ist grundsätzlich nicht vollständig untersagt.

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