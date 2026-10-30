Die EU hält am Ausstieg aus russischem Gas fest. Doch die Abhängigkeit von amerikanischem LNG macht Europa laut Experten angreifbar. Wie viel Druck kann Washington ausüben?

Donald Trump und Wladimir Putin: Die USA könnten Europa laut Analysten mit ihren LNG-Lieferungen zwingen, zu russischem Gas zurückzukehren.

Europas Abhängigkeit von amerikanischem Flüssigerdgas (LNG) könnte für die USA zum Druckmittel werden, um russisches Gas zurück auf den EU-Markt zu bringen. Das berichtet der Energieinformationsdienst Montel News unter Berufung auf Analysten. Hintergrund ist die Annäherung zwischen Washington und Moskau, die zunehmend auch neue Energiegeschäfte umfasst – während Europa mit hohen Gaspreisen und zu diesem Zeitpunkt historisch niedrigen Speicherständen in den Winter geht.



Dabei verfolgt die EU bislang den entgegengesetzten Kurs: Sie hat den Ausstieg aus russischen Gasimporten ab 2027 beschlossen. Montel-Chefanalyst Tobias Federico hält jedoch ein Szenario für möglich, in dem Washington mit eingeschränkten LNG-Lieferungen droht, falls Europa russisches Gas nicht wieder akzeptiert. Eine entsprechende Drohung der US-Regierung dokumentiert der Bericht zwar nicht. Doch amerikanische Vorschläge für eine Rückkehr russischer Energielieferungen liegen bereits auf dem Tisch.

US-Unterhändler stellen neue Gasgeschäfte in Aussicht

Wie die Berliner Zeitung erst kürzlich unter Berufung auf The Economist berichtete, stellen amerikanische Unterhändler Russland im Rahmen der Ukraine-Verhandlungen derzeit eine Rückkehr auf den europäischen Gasmarkt und einen Neustart von Nord Stream in Aussicht. Le Monde zufolge bot der US-Sondergesandte Steve Witkoff der Ukraine zudem Einnahmen aus einem erneuten Transit russischen Gases und Öls an. Die ukrainische Delegation habe den Vorschlag jedoch zurückgewiesen, so die Zeitung.

Federico zufolge könnte russisches Gas theoretisch wieder durch die Ukraine fließen. Auch der unbeschädigte Strang von Nord Stream 2 könnte nach seiner Einschätzung jährlich rund 250 Terawattstunden transportieren – knapp 30 Prozent des deutschen Gasverbrauchs.

Washington könnte darüber allerdings nicht allein entscheiden. Neue Verträge für russisches Gas sind in der EU bereits verboten. Für russisches LNG endet die Übergangsfrist für langfristige Altverträge am 1. Januar 2027, für entsprechende Pipelineverträge grundsätzlich am 30. September 2027. Eine Rückkehr müsste mit diesen Regeln vereinbar sein oder würde deren Änderung voraussetzen.

Die EU-Kommission hat eine Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen durch Nord Stream auch für die Zeit nach einem Ende des Ukraine-Krieges ausgeschlossen, wie die Berliner Zeitung am Mittwoch berichtete. Der beschlossene Ausstieg sei nicht an Sanktionen oder bestimmte geopolitische Entwicklungen gebunden. „Unabhängig davon, was passiert, nehmen wir russisches Gas und LNG aus dem europäischen Markt“, erklärte Energie-Sprecherin Anna-Kaisa Itkonen.

Henning Gloystein, Geschäftsführer für Energie, Klima und Rohstoffe bei der Eurasia Group, hält ein politisches Umdenken dennoch für möglich. Eine Lockerung oder Aufhebung amerikanischer Russland-Sanktionen könnte einige europäische Regierungen dazu bewegen, ihren geplanten Ausstieg aus russischem LNG zu überdenken, sagte er Montel.

Nord-Stream-Anlagen in Lubmin: Die EU-Kommission lehnt neue russische Gaslieferungen auch nach einem Ende des Ukraine-Krieges ab. © Jens Büttner/dpa

Europa ringt um Einfluss auf die Ukraine-Verhandlungen

Die USA haben für die Einfuhr russischen Diesels bereits eine Ausnahme von ihren Sanktionen geschaffen. Die Merz-Regierung bekräftigte nach Bekanntwerden des Geschäfts dagegen ihren bisherigen Kurs. „Die Bundesregierung hält an den Sanktionsbeschlüssen gegen Russland fest und arbeitet gemeinsam mit den europäischen Partnern an weiteren Sanktionen“, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius.

Gleichzeitig wächst in Europas Hauptstädten die Sorge, bei den Ukraine-Verhandlungen übergangen zu werden. Wie die Financial Times berichtet, fürchten europäische Regierungen Entscheidungen mit weitreichenden Folgen für die Sicherheit ihrer Länder, ohne selbst am Verhandlungstisch zu sitzen. Über den Weg zu einer gemeinsamen Vertretung seien sie jedoch uneins.

Auch im LNG-Geschäft gibt es Hinweise auf eine amerikanisch-russische Annäherung. Nach einem Bericht der Nachrichtenplattform bne IntelliNews erklärte der stellvertretende Kreml-Stabschef Maxim Oreschkin, der Einsatz russischer Verflüssigungstechnologie für ein Projekt in Alaska werde aktiv diskutiert. Es handelt sich dabei um eine russische Darstellung, nicht um die Bestätigung einer Vereinbarung durch Washington.

Gaspreise könnten auch 2027 hoch bleiben

Wie stark Europa inzwischen auf die USA angewiesen ist, zeigt der jüngste Gasmarktbericht der EU-Regulierungsagentur Acer. Im vergangenen Sommer lieferten die Vereinigten Staaten rund 64 Prozent der LNG-Importe und etwa 30 Prozent sämtlicher Gasimporte in die EU. Gleichzeitig benötigen die EU-Staaten laut Acer im Basisszenario für diesen Winter rund 900 Terawattstunden LNG – elf Prozent mehr als im bislang stärksten der vergangenen fünf Winter.

Gloystein hält einen Gasmangel in diesem Winter dennoch für unwahrscheinlich und verweist auf zu 75 Prozent gefüllte EU-Speicher. Acer beschreibt allerdings auch Szenarien, in denen bei geringeren LNG-Lieferungen der Verbrauch sinken müsste. Die Behörde nennt daher auch verpflichtende Verbrauchseinschränkungen als mögliche Maßnahme.

Entspannung bei den Preisen erwarten die Analysten vorerst kaum. Der europäische Gasleitpreis überschritt am Mittwoch erstmals seit Dezember 2022 die Marke von 100 Euro je Megawattstunde. Federico hält je nach Wetter und Speicherständen im Januar und Februar auch 100 bis 120 Euro für möglich. Gloysteins Prognose reicht noch weiter: „Die Preise werden das ganze Jahr 2027 über hoch bleiben.“

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema