Die Antonow ging in der Nähe des Flughafens Kemerowo nieder. Die Besatzung soll zuvor eine Notlandung angekündigt haben, die Behörden sprechen von einem technischen Defekt.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Eine Antonow An-12 kam am 26. März 2025 bei der Landung im russischen Nowy Urengoi wegen eines Fahrwerksdefekts von der Landebahn ab.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

In der sibirischen Region Kemerowo ist am Dienstag ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Antonow An-12 abgestürzt. Die Maschine ging nahe dem Dorf Jagunowo unweit der Stadt Kemerowo nieder. Regionalgouverneur Ilja Seredjuk bestätigte das Unglück. Er erklärte, das Flugzeug habe die Region lediglich überflogen.

Laut AFP meldete die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau, alle 19 Insassen seien ums Leben gekommen, darunter auch die Mitglieder der Besatzung.

Technischer Defekt als Absturzursache

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums befand sich die Maschine auf einem planmäßigen Flug. Sie sei in einem unbewohnten Gebiet abgestürzt. Als Ursache nannte das Ministerium einen technischen Defekt.

Das russische Exilmedium Meduza berichtete unter Berufung auf den Telegram-Kanal Baza, die Maschine sei von Nowosibirsk nach Kansk unterwegs gewesen. Die Besatzung habe eine Notlandung in Kemerowo angefordert.

Die An-12 ist ein viermotoriges Transportflugzeug aus sowjetischer Entwicklung, das 1957 erstmals flog. Nach Angaben des Herstellers Antonow kann die Maschine bis zu 20 Tonnen Fracht transportieren. Zwischen 1957 und 1972 wurden insgesamt 1243 Exemplare gebaut.

Rettungskräfte nahe Kemerowo im Einsatz

Gouverneur Seredjuk übernahm die Leitung eines Einsatzstabs. Nach Angaben des Regionalportals NGS42.RU waren Rettungskräfte, medizinisches Personal und Angehörige der russischen Nationalgarde am Unglücksort im Einsatz. Das Dorf Jagunowo liegt nur wenige Kilometer vom Flughafen Kemerowo entfernt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema