Die Anlage in Nowoschachtinsk hatte bereits vor Tagen wegen schwerer Schäden ihre Produktion eingestellt. Auch die Region Moskau geriet ins Visier ukrainischer Drohnen.

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Die Ölraffinerie Nowoschachtinsk in der russischen Region Rostow: Ein Drohnenangriff hat den Betrieb der Anlage gestoppt.

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Infolge eines erneuten Drohnenangriffs in der Nacht zum Samstag ist nach Medienberichten an der Erdölraffinerie von Nowoschachtinsk im Süden Russlands ein Feuer ausgebrochen. Nach Auswertung von Videoaufnahmen geht das unabhängige russische Medium Astra davon aus, dass erneut Treibstofftanks auf dem Werksgelände brennen.



Bereits am Montag war die Raffinerie bei einem ukrainischen Angriff schwer beschädigt worden. Noch am Mittwoch hatten dort mehrere Tanks gebrannt.

Der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljussar, teilte nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass mit, dass die Luftabwehr mehr als 50 Drohnen in Nowoschachtinsk und sieben weiteren Bezirken der Region abgeschossen habe. Die Behörden prüften noch, ob es Verletzte oder Schäden gegeben habe. Das ukrainische Militär äußerte sich dem Nachrichtenportal Kyiv Independent zufolge zunächst nicht zu dem mutmaßlichen erneuten Angriff auf die Raffinerie.

Schwere Schäden: Raffinerie steht still

Das Unternehmen hatte bereits nach dem Angriff vom 23. November seine Produktion eingestellt. Der Gouverneur sagte Unterstützung bei der Wiederaufnahme der Produktion zu. Die Raffinerie sei für die Wirtschaft der Stadt und der Region Rostow von zentraler Bedeutung.

Die Ukraine greift wiederholt russische Erdölraffinerien an. Die Regierung in Kiew erklärte wiederholt, damit Moskau die Finanzierung des Krieges erschweren zu wollen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am 18. November berichtete, ist die Rohölverarbeitung in Russland infolge ukrainischer Angriffe seit Ende Oktober um 45 Prozent zurückgegangen.

Hunderte Drohnen in Richtung Moskau

Wie AFP unter Berufung auf den Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete, waren seit Freitagabend mehr als 460 Drohnen in Richtung der Region Moskau geflogen. Die russische Luftabwehr habe die meisten davon bereits weit entfernt von Moskau abgefangen. 123 Drohnen seien erst im Anflug auf die russische Hauptstadt abgeschossen worden.

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