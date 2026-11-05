Engpass im Handel mit China: Russland baut wichtige Bahnverbindung aus

Ein zweites Gleis soll Wartezeiten im Handel mit China verkürzen. Experten sehen darin auch ein Signal für Moskaus wirtschaftliche Hinwendung nach Osten.

Ein Güterzug nach Russland verlässt am 8. Oktober 2026 den Bahnhof Jinhua Süd in China. Ein zusätzliches Gleis an der Grenze soll den Warenverkehr zwischen beiden Ländern beschleunigen.

Russland und China wollen einen wichtigen Engpass ihres grenzüberschreitenden Güterverkehrs beseitigen. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete dazu bereits am Montag ein Gesetz zur Ratifizierung eines Abkommens über ein zweites Normalspurgleis zwischen dem russischen Sabaikalsk und dem chinesischen Manzhouli, wie die Hongkonger Zeitung South China Morning Post am Donnerstag berichtet.



Die neue Strecke erhält eine Spurweite von 1.435 Millimetern, wie sie in China üblich ist. Das russische Bahnnetz nutzt überwiegend die breitere Spur von 1520 Millimetern.

Das Abkommen wurde dazu wurde bereits am 20. Mai bei Putins Besuch in Peking geschlossen. Nach Angaben des russischen Verkehrsministeriums soll das Projekt die jährliche Transportkapazität des Grenzübergangs bis 2030 um elf Millionen Tonnen erhöhen. Dann sollen dort fast 50 Zugpaare täglich abgefertigt werden können.

Ein zusätzliches Gleis gegen lange Wartezeiten

Der Übergang verbindet die russische Region Transbaikalien mit der chinesischen Inneren Mongolei. Laut der South China Morning Post laufen dort mehr als 60 Prozent des chinesisch-russischen Schienengüterhandels sowie ein erheblicher Teil der Bahntransporte nach Europa zusammen.



Bislang steht für Züge mit chinesischer Normalspur nur ein grenzüberschreitendes Gleis zur Verfügung. Züge beider Fahrtrichtungen müssen es abwechselnd nutzen. Das führt immer wieder zu Engpässen. Ein zweites Gleis könne Wartezeiten verkürzen und den Verkehr zuverlässiger machen, sagte Li Lifan, Russland- und Zentralasienexperte der Shanghaier Akademie für Sozialwissenschaften, der Zeitung.



Russland strebt bis 2030 eine Kapazität von insgesamt 39 Millionen Tonnen jährlich an. Diese Zielmarke nennt auch das russische Fachportal für Zoll und Außenhandel TKS. Die tatsächlich transportierte Menge werde unter anderem von der Nachfrage sowie der Arbeit der Bahnhöfe, Umschlaganlagen und Zollbehörden abhängen.

Russland rückt wirtschaftlich näher an China

Moskau richtet seinen Handel derzeit angesichts westlicher Sanktionen immer stärker nach Asien aus. Li wertet die Entscheidung für das zusätzliche Normalspurgleis als pragmatische Abwägung: Die Vorteile eines leistungsfähigeren Handelswegs nach China überwögen aus russischer Sicht die bisherigen Vorbehalte. Die Unterzeichnung vor dem Apec-Gipfel im chinesischen Shenzhen sei auch ein politisches Signal, sagte der Experte der South China Morning Post. Moskau wolle zeigen, dass es Vereinbarungen mit Peking umsetzen könne.



Zhao Long vom Shanghaier Institut für internationale Studien sieht in dem Projekt zudem den wachsenden Einfluss chinesischer Wirtschafts- und Verkehrsnetze. Das strategische Vertrauen zwischen beiden Staaten erleichtere es Russland, auf einzelnen wichtigen Grenzabschnitten Gleise nach chinesischem Standard zuzulassen.

Unterschiedliche Spurweiten bleiben ein Hindernis

Eine Umstellung des russischen Bahnnetzes bedeutet das Projekt jedoch nicht. Güter aus China müssen für den Weitertransport im russischen Netz weiterhin auf Wagen mit breiterer Spur umgeladen werden. Auch die Kapazität der Strecken im russischen Hinterland begrenze den möglichen Zuwachs, erläuterte Li.



Zoey Wang von der Ratingagentur Fitch erwartet laut der Zeitung besser planbare Transporte etwa für Rohstoffe, Maschinen, Elektrogeräte und Konsumgüter. Weniger Verzögerungen könnten die Kosten für Unternehmen senken. Ob der Handel tatsächlich wachse, hänge aber auch von Frachtraten, Zollabfertigung, regulatorischen Vorgaben und der europäischen Nachfrage ab.



Die Arbeiten auf russischer Seite haben laut South China Morning Post unter Berufung auf russische Medien bereits begonnen und sollen Ende 2026 abgeschlossen sein. Der chinesische Abschnitt soll Anfang 2027 folgen.

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