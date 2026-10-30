Russland darf zur Eishockey-WM: Droht ein Duell mit der Ukraine?

Gericht kippt Russlands Eishockey-Sperre: Das Team dürfte 2027 bei der WM in Deutschland antreten. Brisante Duelle könnten bevorstehen.

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Eishockey ist der Nationalsport Russlands. Ein Gerichtsurteil erlaubt grundsätzlich die Teilnahme an der WM in Deutschland.

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Paukenschlag vor der Heim-WM im Eishockey in Deutschland: Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) kippt die Sperre gegen Russland. Damit ist die Rückkehr des russischen Nationalteams bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 grundsätzlich möglich. Auch die Ukraine ist qualifiziert. Eine politisch hochbrisante Konstellation zeichnet sich ab.

Russland darf wieder spielen – CAS sorgt für Wende

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 waren russische Nationalmannschaften von internationalen Eishockey-Wettbewerben ausgeschlossen. Auch für die Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland hatte der Weltverband IIHF zunächst keine Ausnahme vorgesehen.

Am 30. Juli 2026 bekräftigte die IIHF den Ausschluss. Als Begründung nannte der Verband anhaltende Sicherheitsbedenken sowie Zweifel an der sportlichen Integrität möglicher Wettbewerbe mit russischer Beteiligung.

Russland wehrte sich dagegen und zog vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Mit Erfolg: Am 30. Oktober 2026 gab das Gericht der russischen Berufung statt und hob die Ausschlussentscheidungen für die Saison 2026/27 auf.

Damit ist der Weg für eine Rückkehr Russlands grundsätzlich frei. Die IIHF bestätigte bereits, dass sie das Urteil respektieren und umsetzen werde.

Kann Russland noch an der WM in Deutschland teilnehmen?

Nach dem CAS-Urteil muss die IIHF russische Mannschaften wieder zu den betroffenen Wettbewerben zulassen. Das betrifft ausdrücklich auch die Männer-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland.

Allerdings ist noch nicht geklärt, wie eine Teilnahme organisatorisch umgesetzt werden soll. Die Vorrundengruppen mit insgesamt 16 Nationen stehen bereits fest. Russland ist bislang nicht im offiziellen Teilnehmerfeld aufgeführt.

Die IIHF verweist auf erhebliche Herausforderungen. Spielplan, Turnierformat, Unterkünfte, Reisen und Sicherheitskonzepte müssten mit den beteiligten Verbänden und Gastgebern abgestimmt werden. Die rechtliche Entscheidung ist gefallen. Die konkrete Umsetzung steht allerdings noch aus.

Ukraine: Rückkehr nach 20 Jahren

Die Ukraine steht weiterhin auf der offiziellen Teilnehmerliste der IIHF und ist für die Gruppe A in Mannheim vorgesehen.

Für die ukrainische Nationalmannschaft ist es eine besondere Rückkehr: Erstmals seit 2007 spielt das Land wieder bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft der höchsten Division.

Damit könnte es ausgerechnet bei der Heim-WM in Deutschland zu einer außergewöhnlichen Konstellation kommen: Russland und die Ukraine könnten beim selben Turnier antreten.

Ob es tatsächlich zu einem direkten Duell kommt, hängt auch davon ab, wie die IIHF das Teilnehmerfeld nach dem CAS-Urteil neu organisiert. Eine Änderung der ukrainischen Nominierung wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Russland zurück auf Weltbühne

Die Entwicklung im Eishockey steht nicht isoliert. Wie diese Zeitung in einer Analyse zur Rückkehr Russlands auf die internationale Bühne beschreibt, ist eine schrittweise Wiederannäherung in Sport, Kultur und Diplomatie zu beobachten. Der CAS-Beschluss ist dabei ein weiterer bedeutender Schritt.

Für die Organisatoren der deutschen Heim-WM beginnt damit eine schwierige Phase. Die Rückkehr eines der erfolgreichsten Eishockeyländer der Welt ist rechtlich möglich. Gleichzeitig würde sie ein Turnier verändern, bei dem auch die Ukraine um den Weltmeistertitel kämpfen will. Die Eishockey-WM 2027 könnte damit nicht nur sportlich, sondern auch politisch zu einem der brisantesten Turniere der vergangenen Jahre werden.

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