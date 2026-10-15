Nahe der ukrainischen Grenze entsteht eine Anlage mit acht möglichen Startplattformen. Militärexperten halten dort mehr als 100 Drohnenstarts täglich für möglich.

Russland hat offenbar innerhalb von nur sechs Wochen eine neue, großflächige Basis für Angriffsdrohnen nahe der ukrainischen Grenze errichtet. Die Anlage in der südrussischen Region Rostow ist nach Einschätzung von Militärexperten nahezu fertiggestellt und könnte künftig als Ausgangspunkt für umfangreiche Drohnenangriffe auf die Ukraine dienen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Recherche der Nachrichtenagentur Reuters hervor.



Satellitenaufnahmen der Unternehmen Planet Labs und Airbus dokumentieren den rasanten Baufortschritt. Wo am 31. August noch ein weitgehend unbebautes Feld zu sehen war, erstreckt sich inzwischen eine Anlage über rund 0,9 Quadratkilometer. Das entspricht ungefähr 126 Fußballfeldern. Bereits am 1. September waren auf Satellitenbildern erste Bauarbeiten zu erkennen.

Russland errichtet acht Startplattformen für neue Angriffsdrohnen

Die Anlage befindet sich nahe der Stadt Millerowo, etwa 3,5 Kilometer von einem russischen Militärflugplatz entfernt. Auf den Satellitenbildern sind acht Plattformen zu erkennen, die nach Einschätzung von Militärexperten für den Start von Angriffsdrohnen vorgesehen sind.



Auf zwei der Plattformen waren am Mittwoch bereits Startschienen installiert. An zwei weiteren wurde gearbeitet. Der Ausbau ist damit weit fortgeschritten, auch wenn die Anlage nach den vorliegenden Informationen noch nicht vollständig einsatzbereit ist.

⚠️ 🇷🇺 Russia rapidly builds new drone launch complex near Millerovo, with eight launch positions and 32 UAV preparation sites identifiedSatellite imagery analyzed by the OSINT project Absolutely Reliable Source indicates that Russia has developed a new large-scale attack-drone facility near Millerovo in Rostov Oblast, transforming what was an empty field on September 1 into an extensive launch complex in approximately six weeks.The first section of the installation is reportedly approaching completion, with eight prepared launch positions and 32 separate areas for assembling, servicing or preparing unmanned aircraft before takeoff.Imagery dated October 12 also appears to show drones being unloaded in one section of the site, suggesting that equipment deliveries may already be underway while construction continues.Analysts assess that the facility is intended to support Russia's newer Geran-5 jet-powered attack drones. Its layout closely resembles the Tsymbulova drone complex in Oryol Oblast, where satellite investigations have previously documented expanded launch infrastructure, storage facilities and preparations for larger Geran variants.The development comes as Russia expands its network of dedicated drone-launch bases to support complex and sustained aerial attacks against Ukraine. The newer jet-powered Geran variants offer higher speeds and heavier payloads than earlier propeller-driven models, increasing the demands placed on Ukrainian air defenses.The speed of construction is impressive. In little more than a month, Russia appears to have established much of the infrastructure required for another drone-launch facility.The precise operational status of the Millerovo site, the identity of aircraft reportedly delivered there and any launches conducted from the installation have not yet been independently confirmed.https://t.co/ofEH004PHc — The Tectonic (@thetect0nic) October 13, 2026

Mike Monnik, Gründer des Sicherheitsunternehmens DroneSec, hält den Standort laut Reuters für geeignet, um Russlands neueste strahlgetriebene Angriffsdrohnen der Typen Geran-4 und Geran-5 zu starten. Diese Modelle erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 600 Kilometern pro Stunde.



Nach Einschätzung Monniks könnte die Basis innerhalb weniger Wochen vollständig einsatzbereit sein, möglicherweise sogar früher. Russland verfügt laut seiner Analyse bereits über mindestens elf weitere feste Startstandorte für Drohnenangriffe auf die Ukraine.

Mehr als 100 Drohnenstarts pro Tag möglich

Die neue Anlage könnte Russlands Möglichkeiten für groß angelegte Luftangriffe erheblich erweitern. Monnik schätzt, dass von dem Standort unter günstigen Bedingungen mindestens 100 strahlgetriebene Drohnen innerhalb von 24 Stunden gestartet werden könnten.



Ob diese Kapazität tatsächlich erreicht wird, hängt unter anderem vom verfügbaren Nachschub und den militärischen Einsatzzielen ab. Die Zahl beschreibt damit das mögliche Potenzial der Anlage, nicht bereits erfolgte Angriffe.



Auch Robert Jordan vom britischen Forschungsinstitut Royal United Services Institute (RUSI) hält die erkennbaren Betonflächen und möglichen Startschienen für vereinbar mit Abschussvorrichtungen russischer Geran-Drohnen. Das Bautempo bezeichnete er gegenüber Reuters als bemerkenswert.



Die Geschwindigkeit zeige, welchen Stellenwert Russland inzwischen Angriffen auf weit entfernte Ziele einräume, möglicherweise zulasten seiner konventionellen Landstreitkräfte, erklärte Jordan.

Neue Drohnentypen erschweren der Ukraine die Luftabwehr

Der Ausbau erfolgt vor dem Hintergrund einer deutlichen Zunahme russischer Drohnenangriffe. Nach ukrainischen Militärdaten, die Reuters auswertete, setzte Russland innerhalb von drei Sommermonaten etwa sechsmal so viele strahlgetriebene Angriffsdrohnen ein wie zuvor. Besonders häufig wurden Kiew und die umliegende Region angegriffen.



Die neuen Drohnentypen stellen die ukrainische Luftabwehr vor zusätzliche Probleme. Gegen langsamere russische Angriffsdrohnen setzt die Ukraine zunehmend kostengünstige Abfangdrohnen ein. Für die wesentlich schnelleren Modelle mit Strahltriebwerken sind viele dieser Systeme jedoch nicht geeignet.



Der Standort bei Millerowo könnte den russischen Streitkräften zudem einen weiteren Vorteil verschaffen. Nach Einschätzung von DroneSec liegt die neue Anlage wahrscheinlich im Schutzbereich der Luftabwehrsysteme des benachbarten Militärflugplatzes. Das könnte ukrainische Angriffe auf die Basis erschweren.

Auch für die Nato sieht Monnik Risiken. Die Kombination aus einer zunehmenden russischen Drohnenproduktion, leistungsfähigeren Modellen und unzureichenden Abwehrmöglichkeiten in zahlreichen Bündnisstaaten stelle eine strategische Herausforderung dar.



Die ukrainische Militärführung rechnet für den kommenden Winter mit einer weiteren Zunahme russischer Drohnen- und Raketenangriffe. Ob die neue Anlage bei Millerowo bereits dafür genutzt werden kann, geht aus den Satellitenaufnahmen nicht hervor.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema