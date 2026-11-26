General Grechow ist für die Ausstattung der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte zuständig. Der stellvertretende Oberbefehlshaber der Teilstreitmacht bestreitet die Vorwürfe.

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Der stellvertretende Oberbefehlshaber der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte, Generaloberst Juri Grechow, sitzt russischen Medienberichten zufolge wegen Bestechlichkeitsvorwürfen in Untersuchungshaft. Der 64-Jährige ist seit 2021 dafür zuständig, die Truppen mit Waffen und Militärtechnik auszustatten.



Wie das russische Wirtschaftsportal RBK am Donnerstag unter Berufung auf zwei Quellen bei den Strafverfolgungsbehörden berichtete, ordnete das 235. Garnisonsmilitärgericht in Moskau am Mittwoch zunächst zwei Monate Untersuchungshaft an.

Grechow bestreitet Vorwürfe

Dem Bericht zufolge werfen die Ermittler Grechow vor, in besonders großem Umfang Bestechungsgelder angenommen zu haben. Der General bestreite die Anschuldigungen. Mit dem Fall befassen sich demnach die russischen Militärermittler.

Laut dem Nachrichtenportal Nowaja Gaseta Europa, einem unabhängigen russischen Exilmedium, hatten die Militärermittler auch die Untersuchungshaft beantragt. Der konkrete Tatvorwurf geht dem Bericht zufolge aus dem öffentlich einsehbaren Verfahrensregister des Militärgerichts nicht hervor.

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Donnerstag, ihm lägen keine Informationen über eine Inhaftierung des Generals vor. Das berichtete RBK unter Berufung auf die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Karriere in der Luftverteidigung

Grechow hatte zahlreiche Führungspositionen in der russischen Luft- und Raketenabwehr inne. Er absolvierte die Militärhochschule für Flugabwehrraketen in Gorki und begann seine militärische Laufbahn in einer Flugabwehrbrigade im Militärbezirk Nordkaukasus. Das geht aus seiner vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Biografie hervor, aus der RBK zitiert.

Später kommandierte er unter anderem ein Flugabwehrraketenregiment der russischen Pazifikflotte. 2013 wurde Grechow zum Stabschef und ersten stellvertretenden Befehlshaber der Luft- und Raketenabwehrtruppen ernannt. 2018 übernahm er deren Kommando und wurde zugleich stellvertretender Oberbefehlshaber der Luft- und Weltraumstreitkräfte. Der Generaloberst hat einen akademischen Grad in Militärwissenschaften.

Wegen seiner Rolle im Krieg gegen die Ukraine steht Grechow seit Juli 2022 auf der Sanktionsliste der EU. Zur Begründung verwies der EU-Rat auf die russischen Luftangriffe auf militärische und zivile Ziele in der Ukraine und machte Grechow als Mitglied der militärischen Führung dafür mitverantwortlich.

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