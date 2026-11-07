Mehrere Menschen werden bei den Angriffen auf Kiew verletzt. Zugleich wird aus Russland ein ukrainischer Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie gemeldet.

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Arbeiter räumen am 26. Oktober nach einem russischen Raketenangriff Trümmer in einem beschädigten Gebäude des Wärmekraftwerks Trypilska nahe Kiew.

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Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht zum Samstag in mehreren Angriffswellen mit ballistischen Raketen beschossen. Dabei wurden nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko fünf Menschen verletzt und mehrere Wohnhäuser beschädigt.

In der Millionenstadt waren bis in die frühen Morgenstunden Explosionen zu hören. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland am späten Freitagabend innerhalb weniger Minuten mindestens sechs Raketen auf Kiew ab, wie Kyiv Independent berichtete. Kurz darauf wurde die Stadt erneut angegriffen.

Schäden an Wohnhäusern

Im westlichen Stadtbezirk Solomjanskyj wurde die Fassade eines fünfstöckigen Wohngebäudes teilweise zerstört. Nach Angaben des ukrainischen Rettungsdienstes wurde zudem ein zweistöckiges Gebäude auf einem Kindergartengelände durch einen direkten Treffer zerstört. Das genaue Ausmaß der Schäden war am Samstagmorgen noch unklar.

Laut der Nachrichtenagentur dpa deuteten Meldungen der ukrainischen Luftwaffe und militärnaher Beobachter darauf hin, dass die Angriffe unter anderem auf Wärmekraftwerke in Kiew und südlich der Hauptstadt sowie auf ein Umspannwerk westlich der Stadt zielten.

Selenskyj hatte vor Angriffen auf Brücken gewarnt

Am Freitagabend hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor neuen russischen Angriffen auf die Energieversorgung, Brücken über den Dnipro und zivile Infrastruktur gewarnt. Selenskyj berief sich dabei auf Erkenntnisse ukrainischer Geheimdienste.

Russland greift seit Wochen verstärkt ukrainische Energieanlagen an. In Kiew und Umgebung kommt es deshalb immer wieder zu stundenlangen Ausfällen der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung.

Drohnenangriffe auf russische Industrieanlagen

In derselben Nacht griff die Ukraine auch Ziele in Russland an. Ukrainischen Berichten zufolge wurde dabei eine Ölraffinerie in Saratow an der Wolga im Südwesten Russlands getroffen und geriet in Brand.



Der Gouverneur der Region Saratow, Roman Busargin, bestätigte einen Drohnenangriff, bei dem zivile Infrastruktur beschädigt wurde. Nähere Angaben machte er nicht. Ob auch die Raffinerie getroffen wurde, ließ er offen. Nach vorläufigen Angaben gab es Verletzte.

Kyiv Independent berichtete zudem über mutmaßliche Angriffe auf Industrieanlagen in den russischen Städten Rostow am Don und Orjol. In Rostow soll ein Feuer im Bereich einer Rüstungsfabrik ausgebrochen sein. In Orjol soll eine Fabrik für elektronische Bauteile angegriffen worden sein.

Die neuen Raketenangriffe erfolgten drei Tage vor geplanten Gesprächen zwischen ukrainischen und russischen Vertretern unter Vermittlung der USA in Abu Dhabi. Dabei soll erneut über ein Ende des russischen Angriffskriegs verhandelt werden.

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