Russlands Kommunisten protestieren in Moskau – und rufen Nawalnys Parole

Ein seltener offener Protest nach einer weiteren manipulierten Duma-Wahl deutet auf wachsenden Druck hin. Doch der Kreml behält die Kontrolle.

Mitglieder und Anhänger der Kommunistischen Partei ziehen am 4. Oktober 2026 durch Moskau. Sie erinnern an die Opfer der Verfassungskrise von 1993.

Die Moskauer Polizei nahm am 4. Oktober bei einer genehmigten Kundgebung der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF) etwa 60 Menschen fest. Teilnehmer skandierten „Nieder mit dem Zaren!“ und „Nieder mit der Partei der Gauner und Diebe!“. Letztere Bezeichnung hatte der verstorbene Oppositionsführer Alexej Nawalny für die Regierungspartei Einiges Russland geprägt. Der aktuelle Protest richtete sich gegen die offenkundig manipulierten Duma-Wahlen vom vergangenen Monat.