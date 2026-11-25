Russland sichert der Militärjunta in Mali den Machterhalt und verfolgt eigene Rohstoffinteressen. Doch die Verluste sind offenbar deutlich höher als bislang angenommen.

Nicht nur im Ukraine-Krieg erleidet Russland erhebliche militärische Verluste. Auch der Einsatz zur Sicherung des russischen Einflusses in Afrika kostet Hunderte Menschenleben. Interne Daten der russischen Statistikbehörde Rosstat dokumentieren zwischen September 2023 und September 2026 insgesamt 349 Todesfälle russischer Staatsbürger allein in Mali.



Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Recherche des britischen Guardian hervor. Die Hackergruppen Cyber Partisans und Silent Crow hatten sich Zugang zu russischen Sterberegistern verschafft. Die Zeitung konnte einen Großteil der Todesfälle bekannten Gefechten mit bewaffneten Gruppierungen in Mali zuordnen.



Die Daten stammen aus demselben umfangreichen Datenleck, das zuletzt auch neue Erkenntnisse über die russischen Verluste im Ukraine-Krieg lieferte.



Zwei westliche Regierungsvertreter, die selbst in Mali gewesen waren und denen die Zeitung die Daten vorlegte, erklärten, die Verluste seien höher als bisher angenommen. Russland veröffentlicht keine offiziellen Verlustzahlen zu seinen Militäreinsätzen in Afrika.

Russland erleidet schwere militärische Rückschläge in Mali

Besonders unter Druck gerieten die russischen Einheiten im April dieses Jahres. Damals starteten die Tuareg-geführte Azawad-Befreiungsfront (FLA) und die mit Al-Qaida verbundene islamistische Gruppierung JNIM eine landesweit koordinierte Offensive gegen die malische Militärregierung.



Bei den Angriffen kam auch Malis Verteidigungsminister Sadio Camara ums Leben, der als wichtiger Verbindungsakteur zwischen der Militärjunta und Russland galt.



Die russischen Einheiten verloren damals die Kontrolle über die strategisch wichtige Stadt Kidal im Norden des Landes. Deren Einnahme im November 2023 hatte zuvor als einer der größten militärischen Erfolge der russischen Wagner-Gruppe in Mali gegolten.



Bereits im Juli 2024 hatten russische Kämpfer bei Gefechten mit Tuareg-Separatisten nahe der algerischen Grenze schwere Verluste erlitten.



Die tatsächliche Zahl der Todesfälle dürfte nach Einschätzung des Guardian noch höher liegen, da bekannte Verluste in den ausgewerteten Registern teilweise fehlen.

Von Wagner zum Africa Corps: Putin baut Russlands Einfluss in Afrika aus

Nach den Militärputschen von 2020 und 2021 wandte sich Mali zunehmend von der früheren Kolonialmacht Frankreich ab. Ende 2021 trafen die ersten Kämpfer der damals von Jewgeni Prigoschin geführten Wagner-Gruppe in dem westafrikanischen Land ein. Frankreich zog seine Truppen 2022 ab.



Im Juni 2025 übernahm das dem russischen Verteidigungsministerium unterstellte Africa Corps die militärischen Aufgaben der Söldnergruppe. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters kämpfen inzwischen rund 2500 russische Militärangehörige an der Seite der malischen Regierungstruppen.



Für den Kreml geht es dabei nicht allein um die militärische Unterstützung von Malis Machthaber Assimi Goïta, den der russische Präsident Wladimir Putin zuletzt im Juni 2025 im Kreml empfangen hatte.

Russland verfolgt in der Region auch erhebliche wirtschaftliche Interessen. Wie Reuters im April berichtete, unterstützt Russland unter anderem den Bau einer Goldraffinerie und ein Lithiumprojekt in Mali. Beide Länder unterzeichneten im vergangenen Jahr zudem eine Vereinbarung, die den Weg für den möglichen Bau eines russischen Kernkraftwerks ebnen soll.



Auch zu den Militärregierungen in Niger und Burkina Faso sowie zur Regierung der Zentralafrikanischen Republik hat Russland seine Beziehungen ausgebaut. Der militärische Schutz verschafft dem Kreml politischen Einfluss und Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Ukraine unterstützt Tuareg-Rebellen im Kampf gegen russische Einheiten

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat inzwischen auch Auswirkungen auf den Konflikt in der Sahelzone. In einer am Mittwoch veröffentlichten Recherche von Reuters bestätigte FLA-Sprecher Mohamed Elmaouloud Ramadane, dass Angehörige seiner Gruppierung bereits 2023 von Ukrainern im Umgang mit Drohnen geschult worden seien.



Eine unmittelbare Beteiligung von Ukrainern an den Kampfhandlungen in Mali bestritt der Sprecher allerdings. Reuters konnte nicht unabhängig feststellen, wer auf ukrainischer Seite für die Ausbildung verantwortlich war.



Die zunehmende Verbreitung von Drohnen unter den bewaffneten Gruppierungen stellt die malische Armee und ihre russischen Verbündeten vor zusätzliche militärische Herausforderungen. Malis Außenminister Abdoulaye Diop räumte Anfang November ein, dass die Anpassung der Streitkräfte an diese Bedrohung von entscheidender Bedeutung sei.

Russland verstärkt Luftangriffe in Mali

Inzwischen konnten die russischen Einheiten und die malische Armee einen Teil des verlorenen Territoriums zurückgewinnen. Am 6. Oktober meldete die malische Regierung die erneute Einnahme von Kidal, wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtete.



Der militärische Erfolg geht jedoch mit einer erheblichen Verschärfung des Konflikts einher. Nach einer Untersuchung der amerikanischen Forschungsorganisation Conflict Insights Group (CIG) hat sich die Zahl der wöchentlich registrierten Luftangriffe in Mali seit der Offensive im April von durchschnittlich knapp sieben auf fast 16 erhöht.



Die Forscher warnen laut Reuters, dass die zunehmenden zivilen Opfer der vom Africa Corps geführten Luftangriffe den islamistischen Gruppierungen bei der Rekrutierung neuer Kämpfer helfen könnten.

Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch dokumentierte im Oktober schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht durch die malische Armee und das russische Africa Corps. Dazu zählen rechtswidrige Tötungen und Angriffe auf Zivilisten. Auch den bewaffneten Gegnern der Militärregierung wirft die Organisation schwere Menschenrechtsverletzungen vor.

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