Nach einem weiteren Angriff auf die Krim-Brücke ist der Verkehr erneut eingestellt worden. Berichten zufolge könnte es zu einem teilweisen Einsturz gekommen sein.

Die Ukraine hat nach russischen Angaben zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen die Krim-Brücke angegriffen. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow bestätigte den Angriff am frühen Dienstagmorgen. „Der Feind hat die Krim-Brücke erneut angegriffen. Derzeit ist der Verkehr unterbrochen“, erklärte er laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Aksjonow forderte Reisende auf, vorerst nicht in Richtung der Brücke zu fahren.

Der Kyiv Independent berichtete am Dienstag ebenfalls über den Angriff. Nach Angaben des Mediums veröffentlichte der Telegram-Kanal Exilenova+ Aufnahmen, die ukrainische Drohnen beim Einschlag auf der Brücke zeigen sollen. Eine unabhängige Überprüfung möglicher Schäden war dem Bericht zufolge zunächst nicht möglich. Kiew hatte sich zu dem Angriff zunächst nicht geäußert.

Das russische Ermittlungskomitee hat nach den Angriffen ein Strafverfahren wegen eines terroristischen Akts eingeleitet, wie Interfax berichtet. Nach Angaben der Behörde vom Dienstag griffen ukrainische Streitkräfte das Bauwerk am 16. und 17. November mit Drohnen an. Dabei sei die Konstruktion beschädigt worden. „Die Ermittlungen dienen der Aufklärung aller Umstände des Vorfalls und der an den Straftaten beteiligten Personen“, hieß es.

Das ukrainische Nachrichtenportal UA.news berichtete unter Berufung auf in sozialen Netzwerken verbreitete Informationen, ein Teil des Straßenbogens könne ins Wasser gestürzt sein. Eine unabhängige Bestätigung für einen teilweisen Einsturz lag dem Bericht zufolge jedoch nicht vor. Auch das tatsächliche Ausmaß möglicher Schäden blieb demnach unklar. CNN erklärte, auf von dem Sender geolokalisierten Bildern sei ein eingestürzter Abschnitt der Brücke zu sehen.

Auch US-Militärportal The War Zone berichtete am Dienstag unter Berufung auf im Internet verbreitete Aufnahmen, dass ein größerer Abschnitt der Straßenbrücke samt Bogen offenbar eingestürzt sei. Demnach soll der am Vortag getroffene Teil der Krim-Brücke bei einem erneuten nächtlichen Angriff ins Wasser gestürzt sein. Wie stark die parallel verlaufende Eisenbahnbrücke beschädigt wurde, sei unklar. Die Trümmer könnten zudem die Zufahrt größerer Schiffe zum Asowschen Meer blockieren und damit russische Nachschubwege beeinträchtigen.

Berichte deuten auf mögliche Schäden hin

Bereits in der Nacht zum Montag hatten ukrainische Streitkräfte die Brücke angegriffen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach laut AFP anschließend von geringfügigen Schäden an dem Bauwerk. Die russischen Behörden hatten den Verkehr daraufhin vorübergehend gesperrt.

Laut The War Zone zeigten Satellitenbilder Beschädigungen am Straßenbelag und Verformungen an einem der Brückenbögen. Auch Aufnahmen des russischen Fernsehens deuteten laut dem Bericht auf Schäden an einem Teil der Straßenkonstruktion hin; die Aufnahmen sollen laut The War Zone später entfernt worden sein. Das genaue Ausmaß möglicher Schäden ließ sich zunächst nicht bestimmen.

Die rund 19 Kilometer lange Krim-Brücke verbindet die russische Region Krasnodar mit der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Sie wurde nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 errichtet und 2018 für den Straßenverkehr freigegeben. Russland nutzt die Verbindung laut AFP auch für den Transport militärischer Ausrüstung auf die Halbinsel. (mit AFP)

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