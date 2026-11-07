Russland rüstet auf: Finnland plant Panzerschutz nach ukrainischem Vorbild

Finnland prüft neue Hindernisse gegen Russland. Erst im September hatte das Nato-Land einen 200 Kilometer langen Grenzzaun fertiggestellt. Warum dieser nicht schützt.

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Finnland plant, sich mit einem Panzerschutz besser gegen Russland zu wappnen. (Symbolbild)

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Finnland plant, seine Grenze zu Russland mit Panzersperren nach ukrainischem Vorbild zu verstärken. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag. Finnland könne eine russische Aufrüstung nicht verhindern. Ziel sei vielmehr, Moskau davon zu überzeugen, dass ein militärischer Angriff scheitern würde, sagte Generalleutnant Pasi Välimäki, Kommandeur der finnischen Armee, dem Medium.

Grenzschutz- und Panzerschutzzäune werden den Angreifer deutlich verlangsamen – so die strategische Ausrichtung. Laut Välimäki habe Russland damit begonnen, seine Waffenbestände wieder aufzufüllen. So würden T-90-Panzer, BMP-3-Schützenpanzer und 2S19-Selbstfahrlafetten an Lagerstandorte geliefert.

200 Kilometer langer Grenzzaun

Recherchen des amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) vom Oktober zeigen, dass sich die Depots für diese Waffentypen Hunderte Kilometer von der finnischen Grenze entfernt befinden. Zugleich dokumentierten Satellitenbilder eine zunehmende Einlagerung anderer Artilleriesysteme im russischen Petrosawodsk, rund 185 Kilometer von Finnland entfernt.

Finnland verfügt über die längste gemeinsame Grenze eines Nato-Mitgliedstaates mit Russland. Auf rund 1340 Kilometern treffen die beiden Staaten aufeinander. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Finnland seine Grenzsicherung deutlich verstärkt.

Erst Anfang September meldete der finnische Grenzschutz die Fertigstellung eines rund 200 Kilometer langen Zauns entlang der Ostgrenze. Die bis zu 4,5 Meter hohe Anlage verfügt über Kameras, Sensoren, Überwachungstechnik und Patrouillenwege. Sie wurde vor allem dort errichtet, wo die Behörden ein erhöhtes Risiko unerlaubter Grenzübertritte sehen.

So sieht der Panzerschutz „Drachenzähne“ aus, den die Ukraine nutzt. © IMAGO/Mykhaylo Palinchak / SOPA Images

Finnisches Klima und Böden stellen das Land vor Herausforderungen

Für die Abwehr eines militärischen Angriffs setzt Finnland zwar auf natürliche Hindernisse, allerdings sind es auch die natürlichen Bedingungen und das heimische Klima, die das Land vor eine Herausforderung stellen: Würde Finnland beispielsweise Panzergräben in vergleichbarer Tiefe wie die Ukraine ausheben, könnten diese sich durch die Witterung in künstliche Teiche und Sümpfe verwandeln, so Välimäki.

Auch an der zivilen Grenze hat die Regierung weitreichende Maßnahmen ergriffen. Seit Ende 2023 sind die Landgrenzübergänge nach Russland geschlossen. Hintergrund ist der Vorwurf finnischer Behörden, Russland habe Migranten gezielt an die Grenze gelangen lassen, um politischen Druck auszuüben. Moskau weist diesen Vorwurf zurück.

Der finnische Präsident Alexander Stubb warnte erst am 2. November in einer Rede vor den anhaltenden sicherheitspolitischen Herausforderungen. Russland führe nicht nur Krieg gegen die Ukraine, sondern betreibe auch hybride Einflussnahme in Europa. Finnland müsse deshalb weiter in Verteidigung und Krisenvorsorge investieren.

Militärgeheimdienst: Ausbau russischer Präsenz an Grenze geplant

Der finnische Militärgeheimdienst rechnet langfristig mit einer deutlichen Verstärkung russischer Truppen in der Nähe der gemeinsamen Grenze. In seinem Lagebericht für 2026 heißt es, Moskau bereite den Ausbau seiner militärischen Präsenz vor. Größere Veränderungen seien jedoch erst zu erwarten, wenn der Krieg in der Ukraine Russland dafür ausreichend Kapazitäten lasse. Eine unmittelbare militärische Bedrohung Finnlands sah der Nachrichtendienst für das laufende Jahr nicht.

Anders als Polen und die baltischen Staaten hat Finnland seine Ostgrenze bislang nicht großflächig mit festen militärischen Hindernissen befestigt. Finnland gehört seit April 2023 der Nato an. Das Land hatte seine jahrzehntelange militärische Bündnisfreiheit nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine aufgegeben.

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