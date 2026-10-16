Russland-Sanktionen: Trump will Putins Schattenflotte ins Licht holen

Um die Dieselpreise vor den Midterms zu drücken, ist die US-Regierung offenbar bereit, Kremlchef Wladimir Putin einen Gefallen zu tun. Washington prüft, Tanker der sogenannten russischen und iranischen Schattenflotte von der Sanktionsliste zu nehmen. Nach Angaben der Financial Times könnten die Schiffe an seriöse Reedereien verkauft und danach wieder frei eingesetzt werden. Die Zeitung beruft sich auf Personen, die mit den Plänen vertraut sind.



Ein Vertreter des US-Finanzministeriums sagte der FT, die Sanktionsbehörde Ofac könne solche Verkäufe im Einzelfall genehmigen. Die Schiffe würden so der Schattenflotte entzogen und stünden dem regulären Welthandel zur Verfügung. Vor jeder Streichung von der Sanktionsliste stehe eine gründliche Prüfung. Jeremy Paner, Partner der Washingtoner Kanzlei Hughes Hubbard, sieht darin auch ein politisches Kalkül. Der Umweg über Verkäufe erspare der Regierung den schlechten Eindruck neuer Genehmigungen mit Russland-Bezug, sagte er der Zeitung.

Diesel fast auf Rekordniveau

Hintergrund sind die Spritpreise vor den Zwischenwahlen im November, bei denen über die Mehrheit im Kongress entschieden wird. Diesel kostete an US-Tankstellen zuletzt im Schnitt 6,31 Dollar pro Gallone, umgerechnet rund 1,67 Dollar pro Liter. Der Rekordwert von 6,53 Dollar liegt nur wenige Wochen zurück. Die Inflation stieg im September auf 3,7 Prozent. Umfragen zufolge lasten viele Wähler die Teuerung infolge des Iran-Kriegs den Republikanern an.



Energieminister Chris Wright hatte die Idee Anfang der Woche auf dem Welterdölkongress in Riad ins Spiel gebracht, zugeschaltet per Video. Der Mangel an Tankern treibe die Frachtraten und damit die Preise, sagte er nach Angaben mehrerer Teilnehmer. Bob McNally, früher Energieberater von George W. Bush und heute Präsident von Rapidan Energy, wertet den Vorstoß als Wahlkampfmanöver. Die Regierung drehe jeden Stein um, um die Preise vor der Wahl zu drücken, auch wenn die Wirkung gering bleibe.

Ein Wahlkampfmanöver

Nach Berechnungen des Beratungsunternehmens Energy Aspects stehen zwischen 13 und 19 Prozent der weltweiten Tankerflotte unter US-Sanktionen. Viele dieser Schiffe seien alt und schlecht gewartet, ein schneller Zuwachs an Kapazität sei daher nicht zu erwarten. Zudem seien die meisten Tanker mit Verbindungen nach Russland oder Venezuela in den vergangenen Monaten ohnehin weitergefahren. Das Analysehaus Kpler rechnet mit nahezu keinem Effekt. Die hohen Preise seien vor allem eine Folge des Kriegsrisikos im Nahen Osten, fehlende Schiffe spielten eine kleinere Rolle.

Meloni warnt vor riskantem Kurs

Der Vorstoß reiht sich in eine Serie von Schritten ein, mit denen Washington Moskau entgegenkommt. Vergangene Woche kündigte Donald Trump an, Sanktionen gegen russischen Diesel vorübergehend auszusetzen. Eine überparteiliche Gruppe von US-Senatoren nannte das ein Geschenk an den Gegner und einen Verrat an den Verbündeten. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach von einer sehr riskanten Entscheidung. Sie schwäche den internationalen Druck auf Wladimir Putin, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Die FT verweist zudem auf Bemühungen um die Freigabe eingefrorener russischer Staatsvermögen und auf offenbar gedrosselten ukrainischen Zugang zu Starlink.



Die Regierung versucht die Dieselpreise auch auf anderen Wegen zu senken. Sie drängt Verbündete, mehr Diesel auf den Markt zu bringen, und droht mit einem Exportverbot. Per Dekret erlaubte Trump außerdem, steuerfreien Agrardiesel auf öffentlichen Straßen zu nutzen. Eine schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Die Internationale Energieagentur rechnet mit einem weltweiten Dieselmangel bis Mitte 2027.

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