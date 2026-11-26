EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte Russland am Mittwoch in einer Rede vor dem Europaparlament aufgefordert, einer Feuerpause für Energieanlagen über den Winter zuzustimmen. Außerdem hatte sie eine Waffenruhe gefordert, damit Schiffe Lebensmittel sicher über das Schwarze Meer transportieren können. Jetzt weist der Kreml den Vorstoß zurück



„Russland schuldet nichts. Russland muss seine nationalen Interessen sichern“, hat Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag dem russischen Staatssender Westi gesagt. Peskow bezeichnet die Forderungen als „Ultimaten“. Wer Russland solche Bedingungen stelle, könne aus seiner Sicht kaum als Vermittler auftreten oder an den Verhandlungen über ein Ende des Krieges teilnehmen.



Von der Leyen hatte dagegen angekündigt, dass ein europäisches Team an der nächsten Gesprächsrunde teilnehmen werde. Mit einer Zustimmung zu den beiden Vorschlägen könne Moskau aus ihrer Sicht zeigen, dass es ernsthaft verhandeln wolle. Beide Forderungen waren bereits in der Vorwoche beim Treffen der sogenannten Koalition der Willigen zur Sprache gekommen. Welche Schiffe und Häfen eine Vereinbarung am Schwarzen Meer schützen würde, hat von der Leyen in ihrer Rede offengelassen. Davon hinge ab, ob auch russische Betriebe unmittelbar profitieren könnten.

In der Region Rostow hat sich der Weizenpreis etwa halbiert

Gerade beim Schwarzen Meer greift Peskows Verweis auf die „nationalen Interessen“ zu kurz. Russische Bauern im Süden des Landes, vor allem in den Regionen Rostow und Krasnodar, hängen massiv von Exporten über die Häfen ab. Seit die Ausfuhren über das Schwarze und das Asowsche Meer ins Stocken geraten sind, müssen viele Betriebe im Süden Russlands andere Käufer finden oder ihre Ernte einlagern.

In der Region Rostow hat Juri Kornjusch, Berater der regionalen Handels- und Industriekammer, den Inlandspreis für Weizen gegenüber der russischen Geschäfstzeitung Kommersant zuletzt auf sechs bis sieben Rubel pro Kilogramm geschätzt. Zum offiziellen Wechselkurs der russischen Zentralbank vom 26. November sind das rund 66 bis 78 Euro pro Tonne. Ein Jahr zuvor hatte der Preis laut Kornjusch noch bei 13 bis 15 Rubel pro Kilogramm gelegen. Zugleich seien die Produktionskosten gestiegen.

Zum Vergleich: Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz hat am 24. November für Brotweizen einen regionalen Erzeugerpreis von 187 bis 205 Euro pro Tonne erfasst. Das ist grob das Zweieinhalb- bis Dreifache des Preises in Rostow. Kornjusch hat allerdings keine konkrete Weizenqualität genannt. Der Vergleich zeigt daher die Größenordnung.

In Krasnodar verschärft die gute Ernte das Absatzproblem. Die Betriebe haben rund 13,4 Millionen Tonnen Getreide eingebracht, nach 11,7 Millionen Tonnen im Vorjahr. Der regionale Bauernverband schätzt die Kosten für den Weizenanbau auf zwölf bis 13 Rubel je Kilogramm. Nachdem die Ausfuhren über das Asowsche und das Schwarze Meer ins Stocken geraten waren, war der Preis seinen Angaben zufolge auf sieben bis acht Rubel gefallen. Zuletzt hatte er sich wieder neun Rubel angenähert. Damit lag er weiterhin deutlich unter den vom Bauernverband veranschlagten Kosten.

Für die Betriebe ist Abwarten ebenfalls teuer. Wer seinen Weizen einlagert, muss unter Umständen für Lagerung und Umschlag zahlen. Bei kreditfinanzierten Betrieben laufen die Zinsen weiter, während die Einnahmen aus der Ernte fehlen. Der regionale Markt kann nur einen Teil des Getreides aufnehmen. Die Mengen, die vor Ort keinen Käufer finden, müssen in andere Landesteile oder ins Ausland.

Russland sucht Ausweichrouten für seine Getreideexporte

Seit dem Sommer hatten Russland und die Ukraine ihre Angriffe auf Häfen, Schiffe und Exportwege verschärft. Die Störungen haben auch ukrainische Betriebe getroffen. Schon im Juli hatte die Berliner Zeitung darüber berichtet, wie schwierig es für Bauern auf beiden Seiten geworden war, ihre neue Ernte auszuführen. Sollten die Ausfuhren über das Schwarze Meer eingeschränkt bleiben, könnten die Vorräte laut ukrainischem Landwirtschaftsministerium bis Juli 2027 auf bis zu 30 Millionen Tonnen anwachsen. Das wäre etwa das Anderthalbfache des jährlichen Inlandsverbrauchs.

Russland hatte seinerseits verstärkt nach Ausweichrouten gesucht. Estland hat allerdings im Oktober den Transit russischen und belarussischen Getreides verboten. Im November sind auf einer weiteren Route über Litauen schärfere Kontrollen hinzugekommen.

Moskau kauft Getreide auf, um den Preisverfall zu bremsen

Die russische Regierung hatte Ende Oktober begonnen, Getreide aufzukaufen. Landwirtschaftsministerin Oksana Lut hatte für das laufende Wirtschaftsjahr Ankäufe von bis zu drei Millionen Tonnen angekündigt. Damit will Moskau das Angebot auf dem Inlandsmarkt verringern und die Erzeugerpreise stützen.



Wie stark der Export stockt, zeigt eine Schätzung des Agrarberatungsunternehmens SovEcon. Mitte November hatte es für den gesamten Monat mit russischen Weizenexporten von 2,8 bis 3,2 Millionen Tonnen gerechnet. Im Vorjahresmonat waren es 5,2 Millionen Tonnen gewesen.

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