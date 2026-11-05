Russland-Streit um Eishockey-WM: Sportgericht CAS greift den Weltverband an

Im Streit um Russlands Rückkehr zur Eishockey-WM 2027 geht der Internationale Sportgerichtshof CAS in die Offensive. Der Weltverband IIHF habe nicht genug Beweise vorgelegt, um den Ausschluss russischer Mannschaften rechtlich zu begründen, teilte das Gericht am Donnerstag mit.



Auch mögliche negative Folgen einer Rückkehr habe die IIHF nicht ausreichend belegt. Einen neutralen Status für russische Teams habe der Verband im Verfahren gar nicht erst beantragt. Man nehme die „kontroversen Reaktionen“ zur Kenntnis, habe aber auf Grundlage der Argumente und Beweismittel der Parteien entschieden.

CAS-Urteil: Was das Gericht dem Weltverband vorwirft

Die Mitteilung ist eine Antwort auf die heftige Kritik der vergangenen Tage. Der CAS hatte die IIHF am vergangenen Freitag verpflichtet, Russland mit sofortiger Wirkung wieder zuzulassen – auch für die Heim-WM in Deutschland. Eine ausführliche Urteilsbegründung hat das Gericht weiterhin nicht veröffentlicht.



Für den Weltverband ist der Vorwurf heikel. Er hatte den Ausschluss mit Sicherheitsbedenken begründet. Nach Lesart des Gerichts hat er genau das nicht ausreichend nachgewiesen.

IIHF-Council berät weiter über Russland

Die IIHF hält an ihrer Ablehnung fest. Die Folgen des Urteils seien „erheblich unterschätzt“ worden, hieß es am Mittwoch. Probleme sieht der Verband bei Visa, Sicherheit, Logistik und Spielmodus.



IIHF-Präsident Franz Reindl, früher Chef des Deutschen Eishockey-Bunds, hatte sich von den Folgen des Urteils überrascht gezeigt. Das Council setzt seine Beratungen fort. Eine Entscheidung, ob und wie Russland im Mai antritt, steht noch aus.

Boykott-Front: Jetzt droht auch Österreich

Der Druck wächst derweil weiter. Nach Weltmeister Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Lettland und Tschechien hat sich auch Österreich angeschlossen. „Stand jetzt würden wir sicher nicht gegen Russland spielen“, sagte ÖEHV-Geschäftsführer Alexander Helwig laut AP.



Damit wollen sieben der 16 WM-Teilnehmer nicht gegen Russland antreten. Finnlands Verbandspräsident Heikki Hietanen hatte die Linie vorgegeben: Man werde nicht gegen Russland spielen, solange der Krieg in der Ukraine andauert.

Sponsoren gehen auf Distanz: Skoda und Strauss

Auch wirtschaftlich wird es eng. Hauptsponsor Skoda, seit mehr als 30 Jahren Partner der WM, will sein Engagement neu bewerten, falls Russland spielt. Eine Rückkehr sei „unvereinbar mit den Werten, für die wir stets eingetreten sind“.



Der deutsche Sponsor Strauss würde in diesem Fall „auf jegliche Logopräsenz im Umfeld des Turniers verzichten“, teilte CEO Henning Strauss mit. „Einen Rückzug als Sponsor prüfen wir.“ Der finnische Reifenhersteller Nokian Tyres will ganz aussteigen, der schwedische Büroausstatter AJ Products sein Logo nicht mehr zeigen.

Heim-WM in Gefahr: Visa, Sicherheit, Rückgabe

Für den Gastgeber Deutschland bleibt die Lage verfahren. Ein Sprecher der Bundesregierung nannte das CAS-Urteil laut SID „sehr kritisch“ und verwies auf die restriktive Visapolitik gegenüber Russland. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen forderte im Stern, keine Visa an russische Sportler und Funktionäre zu vergeben.



DEB-Chef Frank H. Lutz schließt eine Rückgabe der Heim-WM weiter nicht aus. Russland wiederum droht mit Gegendruck: Sportminister Michail Degtjarew will Unterlagen zu den Boykotten beim IOC einreichen.



Die WM ist für den 13. bis 30. Mai 2027 angesetzt, mit dem Eröffnungsspiel in Gelsenkirchen und den Gruppen in Mannheim und Düsseldorf. Ob mit oder ohne Russland, entscheidet sich nun beim Weltverband.

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