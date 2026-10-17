Wnukowo, Domodedowo, Schukowski und Scheremetjewo stellen zeitweise den Betrieb ein. Zugleich werden bei einem russischen Angriff auf Saporischschja mehrere Menschen verletzt.

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Über Moskau sind in der Nacht zum Samstag nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin 144 Drohnen im Anflug auf die russische Hauptstadt abgeschossen worden. Die vier großen Moskauer Flughäfen Wnukowo, Domodedowo, Schukowski und Scheremetjewo stellten den Betrieb für mehrere Stunden ein. Das teilte die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija mit. Am Morgen sei der Flugverkehr wieder aufgenommen worden.

Sobjanin veröffentlichte die Zahl der abgefangenen Drohnen in mehreren Mitteilungen über den Messengerdienst Max. Spezialkräfte seien an den Absturzorten der Trümmer im Einsatz. Nach Angaben von Rosawiazija waren Starts und Landungen in Wnukowo, Domodedowo und Schukowski bereits am Freitagabend gestoppt worden, in Scheremetjewo folgte die Einstellung des Flugverkehrs in den frühen Morgenstunden.

Stillstand an Russlands wichtigstem Luftdrehkreuz

Moskau verfügt über vier größere Passagierflughäfen: Scheremetjewo im Nordwesten, Domodedowo im Süden, Wnukowo im Südwesten und Schukowski im Südosten. Der mit Abstand größte ist Scheremetjewo, das wichtigste Drehkreuz der russischen Fluggesellschaft Aeroflot. Die Flughäfen bedienen sowohl Inlandsstrecken als auch internationale Verbindungen.

Es war nach Angaben der ukrainischen Zeitung Kyiv Independent bereits die sechste Nacht in Folge mit Einschränkungen für den Luftraum über Moskau. Der Flugdatendienst Flightradar24 führte Scheremetjewo zeitweise als einen der am stärksten gestörten Flughäfen weltweit. Nach Angaben des russischen Verkehrsministeriums waren am Freitag noch 106 Flüge an den Moskauer Flughäfen verspätet.

In der vergangenen Woche fingen die russischen Luftverteidigungskräfte nach Angaben des Verteidigungsministeriums insgesamt 5695 Drohnen ab. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am 15. Oktober erklärt, Kiew werde Angriffe auf russische Ölraffinerien nicht länger aussetzen. Zuvor hatte die Ukraine solche Angriffe nach Angaben des Kyiv Independent auf Bitten von US-Präsident Donald Trump drei Tage lang eingestellt.

Verletzte bei Angriff in Saporischschja

In der südukrainischen Stadt Saporischschja wurden am frühen Samstagmorgen bei einem russischen Angriff auf ein Wohngebiet fünf Menschen verletzt, darunter ein Kind. Das teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Mychajlo Semikin, mit.

Im gesamten Gebiet Saporischschja registrierte die Militärverwaltung binnen 24 Stunden 563 Angriffe auf 57 Ortschaften, darunter 21 Luftangriffe und 379 Attacken mit Drohnen unterschiedlicher Bauart.

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