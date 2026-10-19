Russlands Gas durch die Ukraine: USA werben für Neustart – Deutschland hält dagegen

Die USA schlagen den Transit russischen Gases durch die Ukraine als Teil eines Friedensdeals vor. Die Merz-Regierung lehnt den Vorschlag laut Bericht ab. Worum geht es genau?

Die USA werben nach einem Bericht der New York Times (NYT) dafür, wieder mehr russisches Gas nach Europa zu liefern – auch über Pipelines durch die Ukraine. Der Gastransitvertrag zwischen der Ukraine und Russland war bereits Ende 2024 ausgelaufen und wurde nicht verlängert.



Nun haben die Unterhändler von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, den Neustart offenbar in Gesprächen mit ukrainischen und europäischen Vertretern vorgeschlagen. Russland könnte demnach neue Einnahmen erzielen, die Ukraine wieder Transitgebühren erhalten. Europa müsste dafür jedoch einen energiepolitischen Kurs teilweise umkehren, den es seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verfolgt.

Die EU hat allerdings den vollständigen Ausstieg aus russischen Gasimporten bereits beschlossen: ab Januar kommenden Jahres aus dem russischen LNG und spätestens ab November 2027 aus dem russischen Pipelinegas.

Die New York Times beruft sich auf mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen. Demnach sprachen Witkoff und Kushner das Thema auch bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im September in Kiew an. Eine Vereinbarung über die Wiederaufnahme der Lieferungen gibt es nicht.

Russisches Gas: Berlin lehnt auch Lieferungen über amerikanische Zwischenhändler ab

Besonders deutlich sei zudem der deutsche Widerstand bei Ukraine-Gesprächen in Florida geworden, heißt es im Bericht. Günter Sautter, der außen- und sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), habe sich dort entschieden gegen die Wiederinbetriebnahme russischer Gaspipelines ausgesprochen, berichtet die NYT unter Berufung auf zwei mit dem Treffen vertraute Personen.

Auch ein amerikanischer Zwischenhändler würde die Haltung Berlins demnach nicht verändern. Ein europäischer Beamter erklärte der NYT, die Bundesregierung unterscheide nicht zwischen direkt aus Russland gekauftem Gas und russischem Gas, das über einen Vermittler verkauft werde. Beides komme aus deutscher Sicht als Bestandteil der Friedensverhandlungen nicht infrage.

Mit dem Ablaufen des Ukraine-Transits für russisches Gas Ende 2024 entfielen nach Angaben der NYT jährliche Transitgebühren für die Ukraine von rund einer Milliarde Dollar. Diese Mengen waren davor über die Transgas-Pipeline primär über die Slowakei und Tschechien nach Österreich sowie nach Ungarn und Slowenien gelangt sowie über Österreich in geringen Mengen zeitweise auch nach Süddeutschland.

Zu Hochzeiten flossen jahrzehntelang rund 40 bis 80 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. In den letzten Jahren vor dem Stopp sank die Menge deutlich auf zuletzt rund 14 bis 15 Milliarden Kubikmeter Gas.

Der letzte Fünfjahresvertrag folgte dem Prinzip „Pump or Pay“ (Deutsch: Pumpe oder zahle): Gazprom musste für fest gebuchte Transportkapazitäten zahlen, auch wenn der Konzern sie nicht vollständig nutzte. Diese für die Ukraine vorteilhafte Regelung wollte Gazprom bei einer damals diskutierten Verlängerung ab 2025 ausschließen.

Für europäische Regierungen steht zudem die Frage im Raum, welchen politischen Einfluss Moskau mit neuen Lieferungen zurückgewinnen würde. Vor dem Krieg war Deutschland der größte Abnehmer russischen Gases, vor allem über Nord Stream. Eine erneute Abhängigkeit könnte Russland wieder die Möglichkeit geben, Europa mit Lieferkürzungen unter Druck zu setzen.

Auch Nord Stream kommt zur Sprache – Weißes Haus widerspricht

Über den ukrainischen Transit hinaus geht es dem Bericht zufolge auch um die Ostseepipelines. Mit den Gesprächen vertraute Personen erklärten der NYT, Nord Stream sei bei Verhandlungen zwischen den USA und Russland angesprochen worden. Reuters hatte zuvor ebenfalls über Gespräche berichtet, bei denen eine amerikanische Beteiligung an Nord Stream erörtert worden sei.

Das Weiße Haus widersprach allerdings der Darstellung zu den jüngsten Verhandlungen: Nord Stream sei dabei kein Thema gewesen. Jede entsprechende Vereinbarung würde eine enge Abstimmung mit den europäischen Partnern im Rahmen eines umfassenden Friedensabkommens erfordern.

Einige europäische und ukrainische Beamte erwarten laut NYT, dass die USA bei einem möglichen Neustart am russischen Gasgeschäft mitverdienen wollten. Amerikanische Unternehmen oder die Regierung könnten demnach eine Beteiligung anstreben. Einen beschlossenen Plan dafür beschreibt der Bericht nicht.

Das Weiße Haus erklärte gegenüber der NYT, die USA arbeiteten an einem umfassenden Friedensvorschlag, der auch wirtschaftliche Anreize für Russland und die Ukraine enthalte.

Robert Habeck warnt: Amerikanische Zwischenhändler lösen das Gasproblem nicht

Der frühere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnte im Gespräch mit der NYT vor einer erneuten Abhängigkeit. Europa und insbesondere Deutschland dürften nie wieder von russischem Gas abhängig werden. Russland habe seine Unzuverlässigkeit gezeigt.

Eine begrenzte Wiederaufnahme schloss Habeck allerdings nicht vollständig aus: Deutschland könne möglicherweise mit einer relativ kleinen Menge russischer Gasimporte leben. Entscheidend sei, dass Europa seine Energieinfrastruktur selbst besitze und betreibe.



Ein amerikanischer Vermittler beseitige das Sicherheitsproblem aus seiner Sicht nicht. Früher hätte ihn die Beteiligung eines amerikanischen Unternehmens an der Infrastruktur beruhigt, sagte Habeck sinngemäß. Unter Trump fürchte er dagegen dessen größere Sympathie für Wladimir Putin als für die Ukraine.

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