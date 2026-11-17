Russlands Weizenexporte könnten im November um bis zu 46 Prozent sinken. Moskau kauft nun Getreide auf, während sich in der Ukraine die Lager füllen.

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Russland erwartet eine große Getreideernte, doch der Export stockt. Nun versucht die Regierung, den Preisverfall zu bremsen.

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Russland erwartet 2026 eine große Getreideernte, doch die Ausfuhren kommen wegen der anhaltenden Störungen im Schwarzen Meer nur schleppend voran. Zugleich versucht die Regierung, mit Staatskäufen die heimischen Erzeugerpreise zu stützen.



Die Ukraine kämpft ebenfalls mit den Folgen eingeschränkter Exportmöglichkeiten: Anders als Moskau kann sich Kiew umfangreiche staatliche Ankäufe allerdings nicht leisten.

Laut aktuellen Berechnungen des Beratungsunternehmens SovEcon dürfte Russland im November zwischen 2,8 und 3,2 Millionen Tonnen Weizen exportieren. Im entsprechenden Vorjahresmonat waren es noch 5,2 Millionen Tonnen – ein Rückgang um rund 38 bis 46 Prozent. Die russische Regierung versucht deshalb jetzt, durch die staatlichen Käufe den heimischen Getreidemarkt zu stabilisieren.

Russland will drei Millionen Tonnen Getreide aufkaufen

Bereits am 29. Oktober begann die russische Regierung mit sogenannten Interventionskäufen: Bis zu drei Millionen Tonnen Getreide sollen im laufenden Wirtschaftsjahr 2026/27 aufgekauft werden, erklärte Landwirtschaftsministerin Oksana Lut in einem Interview mit der russischen Zeitschrift „Expert“. Damit soll das Angebot auf dem Markt verringert und der Druck auf die Erzeugerpreise abgeschwächt werden.

Ob die Maßnahme ausreicht, ist allerdings fraglich. Nach Angaben des russischen Landwirtschaftsministeriums wird für 2026 eine Getreideernte von rund 140 Millionen Tonnen erwartet. Die geplanten staatlichen Ankäufe entsprechen damit lediglich gut zwei Prozent dieser Menge.

Seit dem Sommer beeinträchtigen Angriffe und Sicherheitsrisiken den Schiffsverkehr im Schwarzen und Asowschen Meer erheblich. Russland muss deshalb zunehmend auf alternative Transportwege ausweichen. Gleichzeitig geraten auch die Ausweichrouten unter Druck. Seit dem 16. November gelten für russisches Getreide, das durch Litauen transportiert wird, verschärfte Kontrollen, die Lieferungen erheblich verzögern könnten. Auch die bevorstehende Einstellung der Flussschifffahrt im Winter erschwert den Transport.

Russische Landwirte lagern Getreide in Kunststoffsäcken

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, greifen russische Landwirte jetzt zunehmend auf riesige Kunststoffsäcke zurück, um ihr nicht exportiertes Getreide zwischenzulagern.

Bis zu 20 Millionen Tonnen Getreide könnten nach Angaben von Branchenvertretern zusätzliche Lagerkapazitäten benötigen. Die Kunststoffsäcke bieten eine vergleichsweise günstige Möglichkeit, Getreide direkt bei den Agrarbetrieben zu lagern. Allerdings müssen sie regelmäßig kontrolliert und vor Beschädigungen geschützt werden.

Ukraine drohen bis zu 30 Millionen Tonnen Getreidebestände

Auch in der Ukraine könnten sich die Getreidebestände bis zum 1. Juli 2027 auf bis zu 30 Millionen Tonnen erhöhen, sollte der reguläre Seeexport nicht wieder aufgenommen werden. Diese Menge wäre nach Angaben des ukrainischen Landwirtschaftsministeriums etwa eineinhalbmal so groß wie der jährliche Inlandsverbrauch.

Anders als Russland wird die Ukraine keine umfangreichen staatlichen Getreidekäufe durchführen. Der zuständige Minister Taras Vysotskyi erklärte am 12. November, dass der Regierung dafür die finanziellen Mittel fehlten. Allein der Ankauf von 20 Millionen Tonnen Getreide würde nach seinen Berechnungen rund 180 Milliarden Hrywnja kosten, umgerechnet etwa 3,6 Milliarden Euro.

Zudem wäre das grundlegende Problem damit nicht gelöst: Sollte der Export über das Schwarze Meer auch im kommenden Jahr eingeschränkt bleiben, müsste die Regierung nicht nur die vorhandenen Bestände lagern, sondern möglicherweise auch weitere Mengen aus der nächsten Ernte übernehmen.

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