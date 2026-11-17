Russland umwirbt die Taliban und Pakistan mit Sicherheitsdeals und Bahnprojekten. Doch die wahre Ordnungsmacht der Region sitzt längst in Peking – und setzt Moskaus Ambitionen enge Grenzen.

Russische Diplomaten und Geheimdienstler sind in Zentral- und Südasien so aktiv wie lange nicht. In einer einzigen Oktoberwoche schickte Moskau drei hochrangige Vertreter in die Hauptstädte an der Südflanke Zentralasiens. Sergej Naryschkin, Chef des Auslandsgeheimdienstes SWR, flog nach Kabul und traf dort den Geheimdienstchef der Taliban, Abdul Haq Wasiq. Innenminister Wladimir Kolokolzew besuchte als erster russischer Ressortchef Pakistan. Außenminister Sergej Lawrow reiste am 19. Oktober nach Teheran, zum ersten Mal seit Februar 2025.

Tags darauf schrieb der iranische Außenminister Abbas Araghchi, Iran und Russland hätten in ihrer Geschichte nie so eng zusammengearbeitet wie heute. Beide Hauptstädte zählen wieder zu Kabuls wichtigsten Partnern von außen. Zuletzt war das vor einem Vierteljahrhundert so, unter völlig anderen Umständen.

Die vergessene Rolle Moskaus und Teherans

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 legte Präsident Wladimir Putin einen Fünf-Punkte-Plan für die amerikanisch-russische Terrorabwehr vor. Er sah den Austausch von Geheimdienstinformationen vor, die Öffnung des russischen Luftraums für humanitäre Flüge, Hilfe bei der Freigabe des zentralasiatischen Luftraums für US-Flugzeuge und mehr Militärhilfe für die Nordallianz.

Moskau akzeptierte sogar amerikanische Truppen auf Stützpunkten in Usbekistan und Kirgisistan, einer Region, die es lange als eigene Einflusszone betrachtet hatte. Die letzte Entscheidung lag zwar beim usbekischen Präsidenten Islam Karimow und seinem kirgisischen Amtskollegen Askar Akajew. Putin erhob aber keine Einwände, weil Moskau die afghanischen Taliban damals als große Bedrohung sah.

Die Nordallianz, überwiegend mit russischen Waffen ausgerüstet, stellte den Großteil der Bodentruppen, die im November 2001 Kabul einnahmen. Für die Niederlage der Taliban war Russland damit wohl so wichtig wie jeder andere Verbündete der USA. Der iranische Diplomat Javad Zarif half im Dezember auf der Bonner Afghanistan-Konferenz, eine Blockade bei der Zusammensetzung der ersten Regierung nach den Taliban zu lösen.

In Washington gerieten diese Durchbrüche unter Präsident George W. Bush schnell in Vergessenheit. In seiner Rede zur Lage der Nation 2002 stellte Bush Iran mit dem Irak und Nordkorea in eine Reihe, als „Achse des Bösen“. Putin bekam als Dank den Ausstieg der USA aus dem ABM-Vertrag, eine neue, größere Runde der Nato-Erweiterung und die Invasion im Irak.

25 Jahre später sind Moskau und Teheran zurück in Kabul, diesmal als Partner jener Bewegung, die sie einst stürzen halfen. Seit dem Abzug der USA ist China die bedeutendste äußere Macht in der Region. Was Russland in Afghanistan und Pakistan erreichen kann, hängt deshalb weniger von seinen eigenen Ambitionen ab als davon, ob sie zu denen Pekings passen.

Terrorabwehr zuerst

Im Juli 2025 erkannte Russland als erstes Land die Taliban-Regierung formell an. Im Mai 2026 unterzeichneten der Sekretär des russischen Sicherheitsrats, Sergej Schoigu, und Taliban-Verteidigungsminister Mullah Mohammad Jakub bei Moskau ein Abkommen über militärtechnische Zusammenarbeit. Nach Angaben des russischen Sondergesandten Samir Kabulow geht es vor allem um die Instandsetzung russischer Rüstungsgüter. Zurück in Kabul erklärte Jakub vor Journalisten, Pakistan werde es bald nicht mehr wagen, afghanisches Gebiet anzugreifen.

Russischer Panzer bei einer Militärübung. Moskau unterhält im benachbarten Tadschikistan mit der 201. Militärbasis seinen wichtigsten militärischen Stützpunkt in Zentralasien. © Russian Defence Ministry/imago

Naryschkins Reise nach Kabul legt nahe, dass die Terrorabwehr auf der Tagesordnung vor dem Transit stand. Moskaus größte Sorge gilt dem afghanischen Ableger des Islamischen Staats, ISIS-K. Die Gruppe bekannte sich zum Anschlag auf die Crocus City Hall bei Moskau im März 2024, bei dem Hunderte Menschen getötet und verletzt wurden. Sein größtes Auslandskontingent unterhält Russland auf der 201. Militärbasis in Tadschikistan, das eine 1350 Kilometer lange Grenze mit Afghanistan teilt.

Geschäfte am Rande der Messe

Auf der internationalen Handelsmesse Imam Abu Hanifa in Kabul stellten Iran und Usbekistan im Oktober die größten Delegationen. Iran schickte 180 Vertreter aus Wirtschaft und Regierung, Usbekistan die zweitgrößte Delegation mit 32 Unternehmen und mehr als 100 Unternehmern und Herstellern.

Chinesische Firmen kamen in geringerer Zahl. Russische Geschäftsleute bemühten sich am Rande intensiv um Abschlüsse, ein Zeichen, dass der Handel auf Moskaus Prioritätenliste knapp hinter der Sicherheit steht. Nach russischen Zolldaten lag der bilaterale Handel 2025 bei 326 Millionen Dollar und wuchs in den ersten sieben Monaten 2026 um 150 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die US-Sanktionen gegen Afghanistan behindern die Geschäfte dabei weniger als jene gegen Russland und Iran.

Russland fehlen bis 2030 nach Prognosen zwischen 1,5 und 3,1 Millionen Arbeitskräfte. Mit Kabul hat Moskau über die Anwerbung afghanischer Arbeiter gesprochen. Die Gespräche stocken an russischen Sprachanforderungen und an der schwierigen Überprüfung der Bewerber. Kabul erwartet kurzfristig keinen Fortschritt.

Ein Korridor mit vielen Grenzen

Den Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC) sieht Russland seit Langem als Weg, über pakistanische oder iranische Häfen Absatzmärkte für russische Waren zu erschließen. Das ehrgeizigste russische Vorhaben in der Region ist die Bahnstrecke Usbekistan–Afghanistan–Pakistan. Sie soll 640 Kilometer weit von Termes bis zur pakistanischen Grenze bei Kharlachi führen.

Im Juli 2025 unterzeichneten die drei Regierungen ein Rahmenabkommen über eine gemeinsame Machbarkeitsstudie. Pakistan beziffert die Kosten auf 8,2 Milliarden Dollar, zu viel für die drei Staaten allein. Russische Fracht startet in Russland und durchquert Kasachstan und Usbekistan, bevor sie Afghanistan erreicht. Jede Grenze auf dem Weg treibt Kosten und Risiken in die Höhe. Von der Machbarkeitsstudie bis zur fahrenden Bahn ist es ein weiter Weg.

Der Handel zwischen Afghanistan und Pakistan erreichte 2010 mit 2,5 Milliarden Dollar seinen Höhepunkt und sank vor der jüngsten Krise auf 1,6 Milliarden. Torkham, der wichtigste Grenzübergang, wurde im Oktober 2025 nach schweren Kämpfen geschlossen. Erst im August 2026 kündigte Islamabad an, seine Übergänge und Transitrouten wieder zu öffnen.

Ein Güterzug auf der Verbindung zwischen China und Afghanistan. Auch Russland will neue Handelswege durch Zentralasien erschließen, um pakistanische Häfen zu erreichen. © imago stock&people

Für die 160 Kilometer lange Bahnstrecke Rascht–Astara, das fehlende westliche Teilstück des INSTC durch Iran, gibt es noch keinen Spatenstich. Wegen des Krieges mit den USA und Israel hat Teheran die Vergabe des Bauauftrags auf Ende 2026 verschoben. US-Sanktionen gegen Russland und Iran belasten jedes Projekt, das durch eines der beiden Länder führt.

Rücksicht auf Indien

Der russisch-indische Handel erreichte im Fiskaljahr 2024/25 mit 68,7 Milliarden Dollar einen Rekord, der Handel mit Pakistan liegt bei einer Milliarde Dollar. Jede Annäherung an Islamabad muss Moskau gegen diese Partnerschaft abwägen, eine der beständigsten seiner Außenpolitik. Indiens Festhalten an strategischer Autonomie macht das Land zu einem Partner, auf den sich Moskau verlassen kann. Russlands Engagement in Islamabad funktioniert deshalb nur, solange es gegenüber Neu-Delhi transparent bleibt.

Was China in Afghanistan will

China finanziert den Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridor (CPEC), allein die erste Phase umfasste 46 Milliarden Dollar. Russische Schritte in Pakistan müssen sich in Chinas Ziele einfügen. Im Mai 2025 vereinbarten Peking, Islamabad und Kabul, den Korridor bis nach Afghanistan zu verlängern. Seit im Oktober 2025 Kämpfe zwischen Afghanistan und Pakistan ausbrachen, liegt die Umsetzung auf Eis. Im April verbrachten pakistanische und afghanische Vertreter auf Einladung Chinas eine Woche bei informellen Gesprächen in Ürümqi.

Seit 2021 wurden in Pakistan bei Anschlägen rund 20 chinesische Staatsbürger getötet. Zudem fürchtet China, dass uigurische Kämpfer in Afghanistan Unterschlupf finden. Russische Hilfe bei der Terrorabwehr dürfte Peking deshalb begrüßen. Weniger klar ist sein Interesse an einem russisch verankerten Korridor zu pakistanischen Häfen. China hat eigene Routen zu fördern, vom Korridor durch Pakistan bis zur Bahnstrecke China–Kirgisistan–Usbekistan, die derzeit gebaut wird. Moskau beim Aufbau eines eigenen Standbeins in Pakistan zu helfen, kommt Peking kaum gelegen.

Offen ist auch, ob Peking die Beilegung des afghanisch-pakistanischen Konflikts überhaupt für dringlich hält. Die Gespräche in Ürümqi brachten einen Dialog in Gang. Die schriftliche Zusage der Taliban zu militanten Gruppen, die Islamabad unter Kontrolle bringen will, steht weiter aus.

Was Moskau Peking bieten kann

Chinesische Staatsbürger sind auf beiden Seiten der afghanischen Grenze zum Ziel geworden. Im November 2025 tötete eine von afghanischem Gebiet gestartete Drohne drei chinesische Arbeiter in Tadschikistan. Nach weiteren Todesfällen forderte Peking seine Bürger auf, das Grenzgebiet zu verlassen. Im Januar 2026 bekannte sich der afghanische IS-Ableger zu einem Anschlag auf ein chinesisch geführtes Restaurant in Kabul, bei dem sieben Menschen starben, darunter ein Chinese.

Der pakistanische Hafen Gwadar bei der Eröffnung einer Handelsverbindung mit China im November 2016. Der Hafen ist ein wichtiger Bestandteil des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC). © Metin Aktas/imago

Auch Chinas wirtschaftliche Wetten in Afghanistan gehen bislang nicht auf. Im Juni 2025 kündigten die Taliban einen chinesischen Ölvertrag im Amudarja-Becken. In der Kupfermine Mes Aynak hat die Förderung fast zwei Jahrzehnte nach Vertragsabschluss noch immer nicht begonnen.

Moskau verfügt über einen direkten Geheimdienstkanal zu den Taliban, sichtbar geworden beim Treffen Naryschkins mit Wasiq. Für Peking ist kein vergleichbarer Kanal bekannt. Gestützt auf die formelle Anerkennung und eine Bodentruppe im benachbarten Tadschikistan verschafft dieser Kanal Russland Informationen und Sicherheitskontakte, die China trotz jahrelanger wirtschaftlicher Präsenz in Kabul nicht aufgebaut hat. Bis zu einem gewissen Grad kann sich China also auf russische Aufklärung und Russlands Sicherheitspräsenz stützen, um sein Engagement in Zentralasien und Afghanistan abzusichern.

Dieselbe Logik könnte im Südkaukasus greifen, falls dort Bedrohungen aus Iran entstehen, sei es durch einen neuen Krieg mit den USA und Israel oder durch Instabilität im Land selbst. Russland unterhält eine Militärbasis in Armenien und tauscht im Rahmen seines Partnerschaftsvertrags Geheimdienstinformationen mit Teheran aus. China hat in der Region nichts Vergleichbares. Russlands Einfluss im Südkaukasus ist in den vergangenen Jahren geschrumpft. In einer Krise könnte Moskau Peking dort dennoch etwas bieten, das China sich selbst kaum verschaffen kann.

Pakistans Zweifrontenproblem

Im Mai 2025 führten Indien und Pakistan einen viertägigen Krieg, nachdem beim Anschlag von Pahalgam 26 indische Zivilisten getötet worden waren. Eine neue Runde im Osten könnte mit Kämpfen an Pakistans Westgrenze zusammenfallen. Unter Verweis auf anhaltenden grenzüberschreitenden Terrorismus setzte Indien am 23. April 2025 den Indus-Wasservertrag aus. Da das Indus-System 80 Prozent der pakistanischen Landwirtschaft mit Wasser versorgt, ist Wasser der wahrscheinlichste Auslöser der nächsten Runde.

Feldmarschall Asim Munir warnte Indien zum ersten Jahrestag des Konflikts vor weitreichenden Folgen jeder künftigen Militäraktion. Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte im Juni in einem Interview, Pakistan müsse gegen Indien in den Krieg ziehen, wenn seine nationale Sicherheit wegen des Wassers bedroht sei. Ende September in New York, nach der Rede von Premierminister Shehbaz Sharif vor der UN-Generalversammlung, kündigte Asif an, Pakistan werde reagieren wie 2025, falls ihm ein weiterer Krieg aufgezwungen werde. Jeden Eingriff in Pakistans Wasser werde man als Kriegserklärung behandeln.

Die Folgegespräche zwischen Pakistan und Afghanistan in Istanbul scheiterten im November 2025, einen Monat nachdem eine von Katar und der Türkei in Doha vermittelte Waffenruhe die Kämpfe vom Oktober beendet hatte. Im Februar 2026 erklärte Asif, Pakistan befinde sich im offenen Krieg mit den Taliban.

Kabul und Neu-Delhi sind sich unterdessen nähergekommen. Beim Besuch von Taliban-Außenminister Amir Khan Muttaqi im Oktober 2025 wertete Indien seine technische Mission in Kabul zur Botschaft auf und sagte Krankenhäuser und Geburtskliniken in afghanischen Provinzen zu. Islamabad muss jeden Konflikt für sich beilegen und verhindern, dass seine beiden Gegner im Gleichschritt vorgehen.

Die Grenzen russischer Vermittlung

Moskau hat angeboten, zwischen Islamabad und Kabul zu vermitteln. Seine Geschichte mit beiden Ländern spricht dagegen. Pakistan bewaffnete in den Achtzigerjahren die afghanischen Mudschahedin gegen die sowjetischen Truppen und unterstützte in den Neunzigerjahren die Taliban, während Moskau auf der Seite der Nordallianz stand. China wiederum hat wenig Neigung gezeigt, in Südasien die mühsame Arbeit der Konfliktlösung zu übernehmen.

Washington verfügt in Islamabad weiter über Einfluss. Besser aufgestellt ist Ankara: Die Türkei vermittelte die Waffenruhe von Doha mit, und ihr Geheimdienstchef Ibrahim Kalın besuchte im September Kabul und Islamabad. Russland will mitspielen, wie fast überall. Die Vorstellung von Moskau als führendem Friedensstifter in dieser Region ist jedoch abwegig.

Die stärkste Macht sitzt in Peking

Ein offener Grenzübergang und eine Bahnstrecke, die vorankommt, würden Moskau einen Weg zu pakistanischen Häfen eröffnen. Ein Abgleiten in einen Zweifrontenkrieg würde es dem Kreml erlauben, das Narrativ einer Bedrohung aus dem Süden zu pflegen und seine Sicherheitsrolle in Zentralasien über die 201. Basis und die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) auszubauen. Die verlässlichsten Erträge wird Moskau dennoch aus der Terrorabwehr und aus Geschäften ziehen.

Russlands Hilfe für die USA im Jahr 2001 fiel ins Gewicht, weil Moskau an der Seite der stärksten äußeren Macht in der Region handelte. Diese Logik gilt bis heute. Nur sitzt diese Macht inzwischen in Peking.

Dieser Artikel erschien zuerst in englischer Sprache auf The National Interest.



Eldaniz Gusseinov ist Mitgründer von Nightingale Int., einer Analyse- und Beratungsfirma für Geopolitik mit Schwerpunkt Zentralasien und Großeurasien, sowie Non-Resident Research Fellow am Haydar Aliyev Center for Eurasian Studies der Ibn-Haldun-Universität in Istanbul. Andrew C. Kuchins ist Senior Fellow am Center for the National Interest und lehrt an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University. Er war Präsident der American University of Central Asia, Direktor des Carnegie Moscow Center sowie der Russland- und Eurasienprogramme der Carnegie Endowment for International Peace und des Center for Strategic and International Studies.

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