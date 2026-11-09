Russlands Schattenflotte im Visier: Berliner Firma plant Drohnenboot mit Raketen

Russland hält mit schwer kontrollierbaren Tankern Öl- und LNG-Exporte am Laufen. Stark Defence aus Berlin plant nun ein bewaffnetes Drohnenboot zur Überwachung.

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Ein bemanntes Boot vor einem Tanker (Symbolbild): Die Berliner Firma Stark Defence entwickelt unbemannte Schiffe zur Überwachung der russischen Schattenflotte.

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Das Berliner Rüstungsunternehmen Stark Defence entwickelt ein unbemanntes Schiff zur Überwachung der sogenannten russischen Schattenflotte. Wie Bloomberg berichtet, soll das 24 Meter lange Modell Vanta 24 im kommenden Jahr zu Wasser kommen und Unterseekabel schützen. Mit solchen Tankern umgeht Russland westliche Sanktionen und den Preisdeckel und hält Teile seines Öl- und LNG-Exports aufrecht.



Auf Anfrage der Berliner Zeitung macht Stark konkrete Angaben zur geplanten Bewaffnung: Vorgesehen seien Seezielflugkörper, also Raketen gegen Schiffe, und die Loitering-Munition Cascade, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. Bei Letzterer handelt es sich um Drohnen, die vor einem Angriff über einem Gebiet kreisen können. Zugleich betont die Sprecherin: „Die Entscheidung über den Einsatz von Wirkmitteln liegt immer beim Menschen.“

Stark plant Drohnenboot mit Raketen und Sensoren

Vanta 24 soll laut Stark Seewege, kritische Unterwasserinfrastruktur und den Zugang zur Ostsee sichern. Das Unternehmen beschreibt das Boot als modularen Fähigkeitsträger, der je nach Auftrag unterschiedliche Sensoren und Waffen aufnehmen soll. Während die Sensoren unter anderem verdächtige Tanker überwachen können, wären die Raketen für militärische Einsätze gegen feindliche Schiffe vorgesehen. Vorgesehen seien sowohl eigenständige Missionen als auch Einsätze gemeinsam mit bemannten Marineeinheiten.

„Damit soll Vanta 24 die Kampfkraft bemannter Einheiten ergänzen und nicht ersetzen“, erklärt die Sprecherin. Unbemannte Systeme könnten die maritime Präsenz erhöhen und Personal schonen. Über Ausstattung, Auftrag und Einsatz entschieden die zuständigen staatlichen Stellen. Einen konkreten Auftrag zur Überwachung russischer Tanker nennt Stark nicht.

Laut Bloomberg soll das Boot bis zu 50 Tonnen Nutzlast tragen und mehr als 64 Kilometer pro Stunde erreichen. Entwickelt werden soll es in Deutschland und Großbritannien. Welche Arbeiten am Berliner Standort stattfinden und welche Fähigkeiten bereits auf See erprobt wurden, geht aus der Antwort nicht hervor. Auch konkrete Preise nennt das Unternehmen nicht.

Ob deutsche Behörden Interesse haben, bleibt ebenfalls unklar. Das Bundesinnenministerium (BMI) erteilt auch auf Nachfrage keine Auskünfte zu möglichen Gesprächen mit Stark und zum Nutzen solcher Systeme. Zu operativen Maßnahmen sowie personellen und technischen Ressourcen könne es „aus einsatztaktischen Gründen“ keine öffentlichen Angaben machen, erklärt eine Sprecherin.

Umweltorganisation sieht Lücken bei Sanktionen

Die Umweltorganisation Urgewald sieht fehlende Überwachung nicht als entscheidendes Hindernis bei der Durchsetzung der Energiesanktionen. Ein Sanktionsexperte von Urgewald schränkt auf Anfrage ein, dass er das Stark-Projekt bisher nicht näher untersucht habe. Grundsätzlich betont er: „Schiffe und deren Aktivitäten können nach meiner Erfahrung recht gut identifiziert werden.“

Probleme sieht er vielmehr in fehlenden Sanktionen, unzureichend ausgestatteten Kontrollbehörden und mangelndem politischen Willen zur Durchsetzung. Als Beispiel nennt er die dänische Werft Fayard, die trotz scharfer Kritik von EU-Politikern weiterhin Tanker für Russlands LNG-Handel wartet: „Wir konnten ja im Fall von Fayard alles dokumentieren, aber fehlende Sanktionen haben Fayards Dienste zugunsten von Russlands LNG-Geschäft weiter möglich gemacht.“ Den möglichen Nutzen unbemannter Boote vermutet er eher beim Schutz von Unterseekabeln und Pipelines.

Die EU kauft unterdessen selbst weiter russisches Flüssigerdgas. Wie die Berliner Zeitung unter Berufung auf das Forschungszentrum CREA berichtete, stiegen ihre LNG-Importe aus Russland im September um 60 Prozent gegenüber dem Vormonat. Der Wert der Einfuhren lag bei rund 615 Millionen Euro. Für Lieferungen unter langfristigen Altverträgen endet die Übergangsfrist erst am 1. Januar 2027.

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