Russlands Winterplan: Kiew, Charkiw, Odessa und Lwiw sollen vom Rest des Landes abgeschnitten werden

Moskau will die größten ukrainischen Städte isolieren, Kraftwerke vom Netz trennen und eine neue Flüchtlingswelle nach Europa treiben. Ein Überblick.

Eine Rettungskraft löscht einen Brand in einem Wohnhaus in Charkiw, das durch einen Luftangriff zerstört wurde.

Russland will den kommenden Winter nutzen, um Kiew, Charkiw, Odessa und Lwiw vom Rest der Ukraine abzuschneiden und die Atomkraftwerke des Landes vom Stromnetz zu trennen. Das erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj gegenüber der Financial Times.

Ziel sei es, die Städte zu isolieren, die Moral zu brechen, Chaos zu stiften und eine neue Flüchtlingswelle in die EU auszulösen – so Selenskyj und ein ukrainisches Geheimdienstpapier, das ukrainische und europäische Beamte der Zeitung beschrieben. Kiew, Charkiw und Odessa sind die Hauptziele, auch Lwiw als Logistikdrehscheibe nahe der polnischen Grenze steht auf der Liste. Angriffe auf Atomanlagen sollen den Druck auf Kiew erhöhen, Moskaus Bedingungen Anfang 2027 zu akzeptieren.

Die Flüchtlings-Komponente zielt ebenso auf die EU-Innenpolitik – und trifft vor allem Länder, in denen die Stimmung gegen Einwanderer wächst. Die Spannungen mit Polen etwa haben in diesem Jahr zugenommen, Übergriffe auf Ukrainer dort häufen sich.

Kiew hat Moskaus Angriffspläne bereits in der Hand

Kiew hat bereits Teile der russischen Planungsunterlagen vorliegen. Der Erste Stellvertretende Ministerpräsident und Energieminister Denys Schmyhal sagte Ende September, die Ukraine habe zwei russische Planungsdokumente beschafft, in denen Kraftwerke, Heizungs-, Wasser- und Abwassersysteme sowie die Verbindungsleitungen nach Europa als Ziele aufgeführt sind – mitsamt Tabellen, welche Raketen und Drohnen zur Zerstörung jedes einzelnen Ziels benötigt werden. „Es sind zwei umfangreiche Dokumente, sehr nüchtern und sehr präzise geschrieben“, sagte er.

Die New York Times, der eine Kopie des abgefangenen Plans vorliegt, berichtete am vergangene Woche von einer geplanten Kampagne mit bis zu 1000 Raketen, Drohnen und Bomben gegen Umspannwerke, Wasser- und Wärmekraftwerke sowie Heizanlagen. Russland beabsichtige, die drei noch in Betrieb befindlichen ukrainischen Atomkraftwerke lahmzulegen, indem es die elektrischen Schaltanlagen beschießt, die sie mit dem Netz verbinden – weniger als 1,6 Kilometer von den Reaktoren entfernt. Schmyhal hatte das Dokument zwei Wochen zuvor europäischen Partnern in Paris vorgelegt.

Vom Zermürbungskrieg zum totalen Krieg

Die Bedrohung beschränkt sich nicht auf die Ukraine. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, Europa bereite sich auf „schwere“ russische Hybridangriffe vor, nachdem Wladimir Putin gewarnt hatte, sein Konflikt mit dem Westen könne einen „fatalen Punkt ohne Wiederkehr“ erreichen. „Wir bereiten uns auf weitere hybride Angriffe vor, auch auf schwerwiegende“, sagte Merz. „Sollten sie eintreten, würden wir schnell und sehr deutlich reagieren.“

Der Krieg hat sich seit Juli verschärft, als die Ukraine ihre Drohnenkampagne von russischen Raffinerien auf den russischen Einzelhandel ausweitete und das Wildberries-Logistikzentrum vor Moskau in Brand setzte. Der darauffolgende Lagerkrieg zog beide Seiten in die zivile Wirtschaft des jeweils anderen, und Putin drohte mit Vergeltung gegen die „sensibelsten Wirtschaftssektoren“ der Ukraine – Kiew habe eine Büchse der Pandora geöffnet. Aus dem Zermürbungskrieg ist ein totaler Krieg geworden.

Russlands Plan wirft die Frage auf, wie viel von der Ukraine überhaupt noch zerstört werden kann. Die direkten physischen Schäden beliefen sich laut dem KSE Institute bis Februar auf 197,5 Milliarden Dollar. Die geschätzten Produktionsausfälle – entgangenes BIP, verlorene Exporte, abgewanderte Menschen – summieren sich auf 1,7 Billionen Dollar, rund das Dreifache des ukrainischen Vorkriegs-BIP. Das ist eine der schwersten wirtschaftlichen Kriegsfolgen der Neuzeit – und die Zählung endet vor den Bombardements dieses Sommers.

Hier ein Überblick über die bisherigen Schäden und was eine weitere Eskalation bedeuten würde.

Soldaten: Der Ukraine gehen die Männer aus

Die Ukraine hat ein massives Personalproblem. Kyrylo Budanow, Chef des Präsidialbüros, sagte im August, die Armee müsse monatlich 30.000 Männer einziehen, allein um ihre Stärke zu halten. Die Rekrutierung auf der Straße bringt immer weniger Freiwillige und immer mehr Wut. Zwischen Januar 2022 und Oktober 2025 leiteten Staatsanwälte 311.327 Strafverfahren wegen Fahnenflucht oder unerlaubter Entfernung von der Truppe ein. Die Lücken an der Front ermöglichen es russischen Sturmtrupps, in Kleingruppen von ein bis zwei Mann hinter ukrainische Stellungen zu sickern.

Die ukrainischen Streitkräfte setzen zunehmend Drohnen ein, um die Löcher zu stopfen. Russland verliert zwar ebenfalls große Mengen an Soldaten, doch die gut bezahlte Freiwilligenrekrutierung hält bislang einigermaßen Schritt.

Geld: 27 Milliarden Dollar fehlen – und 2027 wird noch schlimmer

Kiew erklärte im August, in diesem Jahr zusätzlich 27 Milliarden Dollar zu benötigen, hauptsächlich für die Verteidigung. Selenskyj warnte, ohne das Geld würden der Ukraine im Januar die Drohnen ausgehen. Die Europäische Kommission erklärte am 1. Oktober, sie habe die Mittel identifiziert, um den gesamten ukrainischen Haushalts- und Verteidigungsbedarf für 2026 zu decken, berichtete Euronews.

Finanzminister Serhij Martschenko hatte im September gewarnt, dass sich die Auszahlung von Gehältern im öffentlichen Dienst verzögern könnte – er nannte das eine mögliche „finanzielle Katastrophe“. Für 2027 sieht es noch düsterer aus: Martschenko beziffert die Lücke auf 78 Milliarden Dollar – 32,6 Milliarden für den Haushalt und 45 Milliarden fürs Militär –, während der IWF das Defizit vorläufig auf 30 bis 35 Milliarden Dollar schätzt.

Strom: Von 54,5 Gigawatt sind nur noch 12 übrig

Die Ukraine ging mit rund 54,5 GW Erzeugungskapazität in den Krieg und verfügt laut Regierungsangaben noch über etwa 12 GW, was in Spitzenzeiten ein Defizit von 5 bis 6 GW bedeutet. Allein im vergangenen Winter zerstörte Russland 9 GW. Die Angriffe haben bereits wieder begonnen: In der Nacht vom 29. auf den 30. September flog Russland den größten Energieangriff seit dem Frühjahr und beschädigte das Kraftwerk Trypillja sowie das Heizkraftwerk KWK-5 in Kiew.

Russland setzt inzwischen auch Drohnen mit Hohlladungen ein, um Strommasten umzulegen – der Fokus verschiebt sich von den Kraftwerken auf die Umspannwerke und Leitungen, die den Strom verteilen. Es ist dieselbe Strategie, die Ukraine in die Knie zu frieren, die Russland jeden Winter verfolgt.

Stahl: Erstmals seit einem Jahrhundert stand die Produktion still

Stahl war vor dem Krieg das wichtigste Exportgut der Ukraine. Im September stand die Produktion eine ganze Woche lang still – zum ersten Mal seit einem Jahrhundert, wie Metinvest-Manager Oleksandr Wodowis erklärte. Russische Angriffe hatten jedes Stahlwerk im Land beschädigt. Allein die Wiederinbetriebnahme eines einzigen Hochofens bei Saporischschstal würde mindestens 50 Millionen Dollar kosten, der Ofen selbst ist rund 500 Millionen Dollar wert.

Der Verlust der Werke kappt eine wichtige Exporteinnahmequelle und bedroht die Städte, die um sie herum entstanden sind – jedes Werk beschäftigt Tausende Menschen.

Bergbau und Gas: Angriffe auf die heimische Energieproduktion

Ein russischer Angriff traf am Anfang Oktober das Verwaltungsgebäude von DTEKs Kohleunternehmen Pawlohradwuhillja in der Region Dnipropetrowsk und verletzte zwei Mitarbeiter, wie das Unternehmen mitteilte. DTEK zufolge wurden seine Wärmekraftwerke seit Beginn der Vollinvasion mehr als 230-mal beschossen. Auch Naftogaz wurde wiederholt getroffen, da Russland die heimische Energieproduktion ins Visier nimmt. Der Staatskonzern hat inzwischen vereinbart, Treibstoff in Ungarn zu lagern – außerhalb der Reichweite russischer Raketen.

Getreide und Häfen: Odessa praktisch lahmgelegt

Mehr als 90 Prozent der ukrainischen Agrarexporte liefen vor dem Krieg über die Schwarzmeerhäfen, bis russische Angriffe Odessa in diesem Sommer praktisch lahmlegten und die Häfen auf beiden Seiten des Meeres schwer trafen. Alternative Routen bewältigten in den ersten 20 Tagen des September etwa 44 Prozent dessen, was die derzeitige Produktion hergeben würde, und könnten bestenfalls rund 50 Prozent erreichen, so das Landwirtschaftsministerium.

Im schlimmsten Fall könnten der Ukraine bis zu 10 Milliarden Dollar Einnahmen pro Jahr verloren gehen. Oxford Economics beziffert die Kosten der Hafenangriffe auf 1,8 Prozent des BIP in diesem Jahr und bis zu 5,3 Prozent im Jahr 2027, sollte die Störung anhalten.

Einzelhandel: Leere Regale und doppelte Logistikkosten

Seit Putins Warnung mit der Büchse der Pandora arbeitet Russland systematisch daran, den ukrainischen Einzelhandel zu zerstören, nachdem im Juni und Juli mehr als 200 Tankstellen getroffen wurden. Die Ukraine hat fast die Hälfte ihrer hochwertigen Lagerflächen verloren, die Logistikkosten der Händler haben sich verdoppelt, und die Angriffe auf die Lieferketten treiben die Inflation Schätzungen zufolge um 0,6 Prozentpunkte nach oben. Die Supermarktregale werden spürbar leerer.

Telekommunikation und Daten: Das digitale Rückgrat unter Beschuss

Russland hat auch die digitale Infrastruktur der Ukraine ins Visier genommen. Drohnen trafen am Ende September Rechenzentren und Internetanbieter in Kiew und kappten die Verbindung für rund 100.000 Haushalte. Daraufhin erklärte das russische Verteidigungsministerium, es habe das Rechenzentrum De Novo getroffen. Inzwischen werden auch Bürokomplexe angegriffen, sodass Unternehmen generell kaum noch arbeiten können. Ministerpräsident Serhij Korezkyj erklärte, die Regierung plane für den Fall, dass Angriffe das Internet und die Mobilfunknetze lahmlegen könnten.

Wirtschaft: Das Wachstum bricht ein, die Inflation steigt

Die Wirtschaft verliert mit zunehmenden Schäden an Schwung. Die Nationalbank der Ukraine hatte ihre Wachstumsprognose für 2026 im August auf 1,8 Prozent angehoben, doch die Regierung hat ihre eigene Prognose seither auf 0,5 Prozent halbiert. Der Haushaltsentwurf für 2027 geht von nur 1,3 Prozent Wachstum aus. Die Inflation erreichte im August 8,1 Prozent, die Zentralbank hat den Leitzins auf 16 Prozent angehoben.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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