Ryanair vergibt kostenlose Zufallssitze erst drei bis vier Stunden vor Abflug. Was die neue Sitzplatz-Regel für Passagiere ohne Reservierung heißt.

Fast jeder Platz besetzt: Ein Flugbegleiter schließt vor dem Start die Gepäckfächer in einer voll besetzten Ryanair-Maschine. Wer keinen Sitz reserviert, erfährt jetzt erst drei bis vier Stunden vor Abflug, wo er sitzt. (Symbolbild)

Bis Oktober wussten Ryanair-Passagiere ohne Sitzplatzreservierung einen Tag vor dem Flug, wo sie sitzen. Jetzt erfahren sie es erst drei bis vier Stunden vor dem Start, oft schon auf dem Weg zum Flughafen.



Angekündigt hat Ryanair die Umstellung nicht. Öffentlich wurde sie durch einen Bericht der „Irish Times“. Gegenüber dem Blatt hat die Airline die neue Regel inzwischen bestätigt.

Seit wann die neue Sitzplatz-Regel gilt

Die Änderung läuft seit dem Wechsel auf den Winterflugplan Ende Oktober. Laut einer Ryanair-Sprecherin wurde die Vergabe der kostenlosen Zufallssitze von 24 Stunden auf gut drei Stunden vor Abflug verschoben.



Die Sitznummer erscheint dann automatisch auf der digitalen Bordkarte in der App. Bis dahin steht dort kein Platz.

So begründet Ryanair die späte Sitzvergabe

Die Airline verweist auf Beschwerden aus dem Sommer. Zahlende Kunden hätten am Reisetag ihren Wunschplatz nicht mehr bekommen, weil er bereits einen Tag vorher gratis per Zufall vergeben worden sei.



Wer einen kostenlosen Zufallssitz wähle, habe ohnehin „offensichtlich keine Präferenz“, wo er sitze, sagte die Sprecherin der irischen Zeitung. Den Zeitpunkt der Vergabe lege allein die Airline fest.

Mittelplatz-Wette: Warum Vielflieger sich ärgern

Das Argument geht an der Wirklichkeit vorbei. Viele Vielflieger wählen den Zufallssitz nicht aus Gleichgültigkeit, sondern als Wette: Bei drei Plätzen pro Seite ist nur einer der ungeliebte Mittelplatz. Mit etwas Glück landet man sogar in einer Reihe mit mehr Beinfreiheit.



Ging die Wette schief, konnte man bisher in der App gegen Aufpreis wechseln, mit einem Tag Vorlauf. Dieses Fenster ist jetzt auf wenige Stunden geschrumpft.



Ein Ryanair-Kunde beschrieb es der Zeitung als „beunruhigendes Gefühl“, ohne Sitzplatz am Flughafen anzukommen. In sozialen Netzwerken werfen Kritiker der Airline vor, mit der Änderung nur den Verkauf von Sitzplätzen ankurbeln zu wollen. Der Effekt dürfte genau das sein: Wer kein Risiko will, zahlt vorher.

Check-in-Fristen bei Ryanair im Überblick

Beim Online-Check-in selbst haben Zufallssitz-Passagiere laut Ryanair sogar mehr Zeit als früher. Am Flughafen dagegen gilt seit November eine strengere Frist.

Ryanair: Diese Fristen gelten jetzt Online-Check-in mit kostenlosem Zufallssitz: 72 bis 2 Stunden vor Abflug

Sitzplatz auf der Bordkarte sichtbar: etwa 3 bis 4 Stunden vor Abflug

Online-Check-in mit gekauftem Sitzplatz: bis zu 60 Tage vor Abflug

Check-in-Schalter und Gepäckabgabe am Flughafen: schließen 60 Minuten vor Abflug, seit 10. November (vorher 40 Minuten)

Die frühere Schließung der Gepäckabgabe hatte Ryanair schon im April angekündigt. Was das für Frühflüge bedeutet, haben wir hier durchgerechnet.

Gemeinsam reisen ohne Reservierung: Wer nebeneinander sitzt

Wer ohne Reservierung zusammen fliegt, sitzt nicht automatisch nebeneinander. Darauf weist Ryanair ausdrücklich hin. Neu ist: Ob Paare oder Freunde getrennt wurden, zeigt sich jetzt erst kurz vor dem Start.



Für Kinder gilt eine Ausnahme. Kinder unter zwölf Jahren sitzen laut Ryanair neben einem Erwachsenen, wenn beide in derselben Buchung stehen. Für Jugendliche und weitere Erwachsene gibt es diese Zusage nicht.



Eltern müssen dafür seit dem Sommer keinen Sitz mehr kaufen. Ryanair hatte die Familienregel nach einer Untersuchung der britischen Wettbewerbsbehörde CMA angepasst. Die kostenlosen Familienplätze liegen dann allerdings eher im hinteren Teil der Kabine.

Was Ryanair-Passagiere jetzt tun können

Wer auf einen bestimmten Platz Wert legt, kommt um die Reservierung kaum noch herum. Wer weiter auf den Zufall setzt, sollte rund vier Stunden vor Abflug die App im Blick behalten.

Ryanair-Zufallssitz: Das sollten Reisende beachten Online-Check-in auch beim Zufallssitz erledigen, Bordkarten gibt es nur noch digital in der App

Bordkarte drei bis vier Stunden vor Abflug prüfen

Wer wechseln will, muss schnell sein: Sitze lassen sich in der Buchungsverwaltung gegen Gebühr ändern

Bezahlte Sitzplatzgebühren erstattet Ryanair nicht

Mit Koffer spätestens 60 Minuten vor Abflug an der Gepäckabgabe sein