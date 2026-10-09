S-Bahn Berlin: Auf diesen Strecken fahren 2027 monatelang keine Züge

Fast drei Monate keine S-Bahnen auf der Stadtbahn und auf dem Nordring, dazu zahlreiche kürzere Unterbrechungen. Wann und wo Fahrgäste auf Busse umsteigen müssen.

Bauarbeiten im S-Bahntunnel: In den vergangenen Jahren wurde die Nordsüd-Verbindung immer wieder im Winter gesperrt. 2027 ist es wieder so weit. Tipp: U6 oder Ring nutzen.

Was ist noch schlimmer als eine Baustelle? Keine Baustelle! Wenn Strecken und Stationen verkommen, Modernisierungen unterbleiben, ist den Fahrgästen auch nicht geholfen. Doch es stimmt: Pendel- und Schienenersatzverkehr nerven. Auch 2027 müssen die Nutzer der S-Bahn Berlin wieder mit zahlreichen Streckensperrungen rechnen.



Nun wurde bekannt, auf welche Betriebsunterbrechungen sich die Reisenden einrichten müssen und wo Busse die S-Bahnen ersetzen. Die Berliner Zeitung konnte einen Blick in die Projektliste werfen. Dabei zeigte sich: Nicht nur auf der Stadtbahn im Zentrum von Berlin fahren monatelang keine S-Bahnen – auch die Ringbahn liegt lange brach.

Westlicher Ring Halensee – Westkreuz – Westend: Den Neubau der Ringbahn- und der Westendbrücke, die in Charlottenburg ab Sommer 2027 die A100 wieder über den Ring hinwegführen sollen, bekommen die S-Bahn-Nutzer wieder zu spüren. Nach vier Wochenendsperrungen im Herbst 2026 geht es 2027 weiter. Dann stehen fünf Wochenendsperrungen zwischen Halensee und Westend auf dem Plan, die erste vom 8. bis 11. Januar, die letzte Mitte November 2027.

Gesundbrunnen − Yorckstraße/ Großgörschenstraße: Wie in früheren Wintern wird der Tunnel gesperrt. Vom 11. bis 25. Januar 2027 fahren keine S-Bahnen. Auch auf dem Ring in Gesundbrunnen ruht der Betrieb, in der ersten Woche bis Schönhauser Allee, dann bis Wedding. Der Tunnel wird instandgehalten und gereinigt, vier Weichen werden erneuert. Im Nordbahnhof lässt die Bahn drei Gleise reaktivieren. Weil im S-Bahnhof Yorckstraße ein temporärer Aufzug entsteht, gibt es ab September vier Wochenendsperrungen Anhalter Bahnhof − Südkreuz.

Nordring Westend − Beusselstraße: Auf dem Ring erneuert die Bahn sieben Kilometer Gleis. Die Sanierung des Brandschadens im S-Bahnhof Wedding, wo Feuer gelegt wurde, geht weiter. Außerdem beginnt der Ausbau des Bahnhofs Jungfernheide, für die Siemensbahn entsteht ein weiteres Gleis. Vom Abend des 12. Februar bis 3. Mai 2027 ist der Ring zwischen Westend und Beusselstraße außer Betrieb. Vom 19. März bis 3. Mai 2027 reicht die Sperrung bis Gesundbrunnen. Vom 8. November bis 11. Dezember 2027 liegt das Teilstück Westend − Wedding brach.

Karlshorst − Friedrichshagen: Auch Nutzer der S3 müssen sich wieder auf Fahrten mit dem Schienenersatzverkehr (SEV) einstellen. Vom 5. März bis 2. April 2027 fahren keine S-Bahnen zwischen Karlshorst und Friedrichshagen. Köpenick − Friedrichshagen bleibt bis 9. April dicht. Die To-Do-Liste ist lang: Der Umbau des Bahnhofs Köpenick geht weiter. Ein Dammabschnitt wird erweitert, ein drittes Fernbahngleis gebaut. Vier Brücken und der Bahnsteig in Hirschgarten entstehen neu. In Hirschgarten hält vom 9. April bis 16. August 2027 keine S-Bahn.

Bornholmer Straße − Schönholz: Der Neubau der Bahnbrücke über die Wollankstraße erfordert es, diesen Abschnitt der Linien S1, S2, S25 und S26 vom Abend des 12. März durchgehend bis zum Morgen des 24. Mai 2027 zu sperren. Im Schatten dieser Unterbrechung ist vom 3. bis 12. Mai 2027 auch die S-Bahnstrecke zwischen Tegel und Hennigsdorf außer Betrieb. Anlass: eine Weichenerneuerung in Heiligensee.

Südring: Auf dem südlichen Ring setzt die Bahn die Arbeiten am neuen Elektronischen Stellwerk fort. Zwischen dem 14. und 21. Mai müssen die S-Bahn-Fahrgäste zwischen Hermannstraße und Schöneberg auf Busse umsteigen. Vom 8. bis 18. Oktober 2027 wird die Ringbahn zwischen Treptower Park/ Baumschulenweg und Tempelhof unterbrochen. Eine weitere Sperrung schließt sich an: Vom 19. bis 25. Oktober 2027 können zwischen Hermannstraße und Halensee keine S-Bahnen verkehren.

Charlottenburg − Grunewald/ Olympiastadion: Vom 31. Mai bis zum frühen Morgen des 11. Juni 2027 fahren keine S-Bahnen. Damit wird auch der S-Bahnhof Westkreuz vom Ost-West-Verkehr abgehängt. Vom 7. Juni an beginnt die Sperrung im Osten bereits am Zoo. Die Bahn lässt Weichen und Schienen erneuern. Die Arbeiten am Autobahndreieck Funkturm und an der Messedammbrücke wirken sich ebenfalls aus. Vom 8. bis 15. Oktober 2027 liegt Westkreuz − Spandau brach.

S-Bahnhof Jungfernheide am Ring: Auch diese Station wird 2027 abgehängt. © Sabine Gudath/imago

Friedrichstraße − Hauptbahnhof - Zoologischer Garten: Die Stadtbahn wird erneut eine Baustelle. Während in diesem Jahr der Fern- und Regionalzugverkehr monatelang ruht, sperrt die DB im kommenden Jahr die S-Bahntrasse. Vom Abend des 11. Juni bis zum frühen Morgen des 2. September 2027 fahren keine S-Bahnen zwischen Friedrichstraße und Tiergarten. Vom 30. Juli bis zum frühen Morgen des 16. August 2027 reicht der gesperrte Abschnitt im Westen sogar bis Bahnhof Zoo. Auch hier werden Weichen und Schienen erneuert. Außerdem tauscht die Bahn weitere Teile der Brückenkonstruktion am Hauptbahnhof aus.

Baumschulenweg − Spindlersfeld/ Königs Wusterhausen/ Flughafen BER: S-Bahnfahrgäste im Südosten müssen erneut harte Zeiten durchstehen. Vom 9. Juli bis 5. August 2027 verkehren keine S-Bahnen zwischen Baumschulenweg und Adlershof/ Spindlersfeld sowie zwischen Altglienicke und Flughafen BER. Vom 10. bis 16. August 2027 liegt die Strecke zwischen Treptower Park/ Neukölln und Schöneweide still. Zehn Wochenendsperrungen wurden 2027 ebenfalls angesetzt, zum Teil bis Königs Wusterhausen. Die Arbeiten am Elektronischen Stellwerk in Schöneweide werden fortgesetzt. Außerdem werden 2,2 Kilometer Gleis neu gebaut. 2028 sind weitere Sperrungen geplant.

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