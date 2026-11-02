Verkehr

S-Bahn Berlin: Notfall am Zoologischer Garten – S3, S5, S7 und S9 mit Ausfällen und Verspätungen

Am Bahnhof Zoologischer Garten wird ein Fahrgast ärztlich versorgt. Auf vier S-Bahn-Linien kommt es zu Verspätungen und Ausfällen.

Foto von Autor/Autorin: Stephanie Lehner
Stephanie Lehner
1 Min
Eine S-Bahn fährt am Bahnhof Zoologischer Garten ein.

Eine S-Bahn fährt am Bahnhof Zoologischer Garten ein.

© Monika Skolimowska/dpa

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Auf den Linien S3, S5, S7 und S9 müssen Fahrgäste am Montagmorgen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Grund sei die ärztliche Versorgung eines Fahrgastes im Bahnhof Zoologischer Garten, teilte die S-Bahn Berlin auf ihrer Internetseite mit.

Angaben zur voraussichtlichen Dauer der Einschränkungen machte das Unternehmen zunächst nicht. Auch zum Umfang der Ausfälle lagen keine Details vor.

Der Bahnhof Zoologischer Garten zählt zu den wichtigsten Verkehrsknoten im Westen Berlins. Über ihn verlaufen zentrale Ost-West-Verbindungen der S-Bahn, sodass sich Störungen an dieser Station typischerweise auf das gesamte Stadtbahnnetz auswirken.

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