Fahrgäste können zwischen Friedrichstraße und Zoologischem Garten auf Ersatzbusse ausweichen. Im Regionalverkehr zwischen Charlottenburg und Ostbahnhof fallen weiterhin Züge aus.

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Eine S-Bahn der Linie S7 Richtung Ahrensfelde hält am Berliner Hauptbahnhof, während Fahrgäste am Bahnsteig warten.

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Auf der Berliner Stadtbahn fallen am Wochenende die S-Bahnen zwischen Friedrichstraße und Tiergarten aus. Von Samstag, 21. November, gegen 15.45 Uhr bis zum Betriebsbeginn am Montag ist die Strecke für die Linien S3, S5, S7 und S9 gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Freitag mit. Als Ersatz fahren zwei Buslinien.

Ersatzbusse bis zum Zoologischen Garten

Der barrierefreie Ersatzbus S7A verbindet den Bahnhof Friedrichstraße mit dem Zoologischen Garten. Nach Angaben der S-Bahn Berlin fährt er rund um die Uhr im Fünfminutentakt.

Die ebenfalls barrierefreie Linie S7B fährt vom Hauptbahnhof über den Potsdamer Platz zum Zoologischen Garten. Sie ist am Samstag und Sonntag jeweils bis 23 Uhr im Einsatz.

Regionalzüge fallen weiterhin aus

Die Wochenendsperrung fällt in die seit Juni laufende Sanierung der Berliner Stadtbahn. Die Deutsche Bahn erneuert zwischen Charlottenburg und Ostbahnhof unter anderem Weichen, Schienen und weitere Bahnanlagen. Am Hauptbahnhof entsteht eine neue Weichenverbindung, am Ostbahnhof werden 14 Weichen erneuert.

Wegen dieser Arbeiten fahren bereits seit dem 14. Juni keine Regionalzüge zwischen Charlottenburg und Ostbahnhof. Die Einschränkungen sollen bis zum 12. Dezember dauern. Betroffen sind unter anderem die Linien RE1, RE2, RE7, RB14, RB21 und RB23. Reisende aus Brandenburg müssen mit Umleitungen, Ausfällen und zusätzlichen Umstiegen rechnen.

Nato-Tagung und Demos: Straßensperrungen möglich

Wegen der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato vom 20. bis 23. November sind unter anderem das Regierungsviertel und der Bereich Budapester Straße betroffen.

Für Samstag sind außerdem Demonstrationen zwischen Schöneberg und Charlottenburg angekündigt. Am Sonntag kann ein Umzug rund um den Bahnhof Friedrichstraße den Straßenverkehr beeinträchtigen.

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