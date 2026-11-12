S-Bahn-Chaos am Morgen: Berlins Infrastruktur ist marode und anfällig

Berlin funktioniert im Normalbetrieb, aber ohne Puffer: Die letzten zwölf Monate haben gezeigt, dass ein Brandanschlag, ein harter Winter oder ein Funkausfall reichen, um eine Millionenstadt tagelang auszubremsen.

Mehrere Stunden dauerte die Unterbrechung des S-Bahn-Verkehrs am Donnerstag in den frühen Stunden des Berufsverkehrs. Grund für das Chaos: ein Einkaufswagen auf dem Gleis in der Station Hackescher Markt. Wie fragil diese Stadt und ihre Infrastruktur doch sind, zeigen die folgenden Beispiele.

Strom: Fünf Tage Dunkelheit im Südwesten

Ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke in Steglitz-Zehlendorf legte am 3. Januar 2026 rund 45.000 Haushalte und 2200 Gewerbebetriebe lahm. Nach Angaben des Netzbetreibers war es der längste Stromausfall der Berliner Nachkriegsgeschichte: Erst am 7. Januar, nach etwa 100 Stunden, lief die Versorgung wieder an. Die Stadt rief eine Großschadenslage aus, die Bundeswehr half beim Transport von Notstromaggregaten, und das alles bei Frost, Eis und Schnee. Die Polizei hält ein Bekennerschreiben einer linksextremen Gruppe für glaubwürdig.

Neu war das Muster nicht: Schon im September 2025 hatten Linksextremisten in Johannisthal zwei Hochspannungskabel in Brand gesetzt, damals waren rund 50.000 Haushalte teils mehrere Tage ohne Strom.

Winter: Eis, Schnee und ein Nahverkehr am Limit

Der Winter 2025/26 war laut Verkehrsverwaltung einer der herausforderndsten der letzten 16 Jahre. Wochenlanges Glatteis ließ Straßenbahnen tagelang ausfallen, auch U- und S-Bahn hatten massive Probleme; zeitweise fuhr die U2 in großen Teilen nicht. Ende Januar riet die Polizei ausdrücklich vom Radfahren ab. Die BSR streute zwar wichtige Routen samt Radwegen, auf Nebenstraßen, Radwegen und Gehwegen blieb es aber teils sehr glatt, weil dort kein Auftaumittel zum Einsatz kam. Anfang Februar kam ein BVG-Warnstreik hinzu.

Fair bleibt der Einwand, dass der Winter Berlin nicht grundsätzlich überfordert hat, sondern sichtbar machte, wo die Belastungsgrenzen liegen: technisch, organisatorisch und gesellschaftlich.

Bahn: Funkausfall, Sperrungen, tägliche Störungen

Am Abend des 23. Juni 2026 fiel bundesweit der Bahnfunk GSM-R aus, und weil auch die Rückfallebene nicht griff, standen die Züge rund zwei Stunden still. In Berlin lag das gesamte S-Bahn-Netz lahm, am BER strandeten Hunderte Reisende. Sicherheitsbehörden gehen nicht von Sabotage aus; vermutet wird ein fehlerhaftes Update. Ein einziger technischer Fehler genügte also, um die ganze Stadt anzuhalten.

Dazu kommt der Alltag: Im Februar brachten Signalreparaturen am Alexanderplatz mehrere Linien durcheinander, und eine Stellwerksreparatur am Südkreuz unterbrach die Ringbahn stundenlang. Seit dem 14. Juni ist die Stadtbahn zwischen Charlottenburg und Ostbahnhof für Fern- und Regionalzüge gesperrt, bis zum 12. Dezember 2026. Und heute Morgen blockierten Gegenstände auf den Gleisen am Hackeschen Markt die wichtigste Ost-West-Achse für die S3, S5, S7, S75 und S9. Wo ohnehin gebaut wird, fehlt der Ausweichweg.

Brücken: Der Sanierungsstau wird zur Dauerbaustelle

Die A100 steht seit Monaten unter Dauerbaustellen: Die Ringbahnbrücke am Dreieck Funkturm und die Westendbrücke mussten gesperrt und inzwischen abgebrochen werden. Im Oktober kam mit der Rudolf-Wissell-Brücke der nächste Fall. Sie ist mit rund 930 Metern die längste Straßenbrücke der Stadt und wird täglich von etwa 180.000 Fahrzeugen genutzt; geplant ist ein Ersatzneubau mit zwei getrennten Brücken. Im März 2026 beschloss der Senat einen Masterplan: Bis 2040 sollen 175 marode Brücken ersetzt und 125 weitere umfassend instand gesetzt werden, mit rund 1,84 Milliarden Euro. Das ist ein Fortschritt, bedeutet aber auch: Hunderte Baustellen, die der Stadt über Jahre zusätzlich Kapazität nehmen.

Das Muster: Einzelne Stellen, an denen alles hängt

Alle Beispiele haben dieselbe Struktur. Eine Kabelbrücke versorgt Zehntausende Haushalte, ein Funknetz hält den Bahnverkehr der ganzen Republik zusammen, eine Stadtbahnachse trägt fünf S-Bahn-Linien. Fällt eine dieser Stellen aus, gibt es kaum Ersatz, und weil gleichzeitig an Brücken, Gleisen und Leitungen gebaut wird, fehlen auch die Umwege.

Wer in Berlin Rad fährt, erlebt das im Kleinen: Bei Eis und Regen bleiben Radwege und Nebenstraßen zuletzt dran, und wer auf Bahn oder Bus ausweichen will, trifft dort auf die Baustellen und Störungen oben.

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