Eine technische Störung an einem Zug sorgt für Verspätungen und Ausfälle. Mehrere Linien verkehren nur auf einem Teil der Strecke. Die Auswirkungen im Überblick.

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Bei der S-Bahn kommt es am Freitagmorgen zu einer Störung.

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Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich am Freitagmorgen auf massive Einschränkungen einstellen. Wie die S-Bahn mitteilte, ist der Zugverkehr zwischen Zoologischer Garten und Charlottenburg unterbrochen.



Grund dafür ist eine technische Störung an einem Zug am Savignyplatz. Wann die Störung behoben sein wird, ist noch unklar. Ein Überblick über die betroffenen Linien.

Massive S-Bahn-Störung: Diese Linien sind betroffen Linie S3: Die Linie verkehrt zwischen Erkner und Zoologischer Garten sowie Charlottenburg und Spandau.

Die Linie verkehrt zwischen Erkner und Zoologischer Garten sowie Charlottenburg und Spandau. Linie S5: Die Linie verkehrt zwischen Strausberg Nord und Warschauer Straße.

Die Linie verkehrt zwischen Strausberg Nord und Warschauer Straße. Linie S7: Die Linie verkehrt zwischen Ahrensfelde und Friedrichstraße sowie Charlottenburg und Potsdam Hauptbahnhof.

Die Linie verkehrt zwischen Ahrensfelde und Friedrichstraße sowie Charlottenburg und Potsdam Hauptbahnhof. Linie S75: Die Linie verkehrt zwischen Wartenberg und Lichtenberg.

Die Linie verkehrt zwischen Wartenberg und Lichtenberg. Linie S9: Die Linie verkehrt zwischen Flughafen BER und Treptower Park sowie Charlottenburg und Spandau. Fahrgäste werden gebeten, zur Umfahrung die Buslinien 109, M49 oder die U-Bahn-Linie U7 zu nutzen.

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