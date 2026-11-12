S-Bahn-Strecke zwischen Alexanderplatz und Friedrichstraße wieder frei – kein Halt in Hackescher Markt

Stundenlang ging auf der Berliner Stadtbahn nichts – jetzt rollen die Züge wieder. Doch wer am Hackeschen Markt ein- oder aussteigen will, hat Pech.

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Nach einer mehrstündigen Unterbrechung rollt der S-Bahn-Verkehr auf der Berliner Stadtbahn zwischen Alexanderplatz und Friedrichstraße wieder. Der Bahnhof Hackescher Markt wird jedoch weiterhin nicht bedient.

Wie die S-Bahn Berlin über den Kurznachrichtendienst X mitteilte, ist die Streckensperrung zwischen Alexanderplatz und Friedrichstraße aufgehoben. Zuvor war der Zugverkehr auf diesem Abschnitt wegen Gegenständen auf der Strecke am Bahnhof Hackescher Markt unterbrochen gewesen. Betroffen waren die Linien S3, S5, S7, S75 und S9.

Züge halten nicht am Hackeschen Markt

Die Linie S9 verkehrt dem Unternehmen zufolge wieder auf ihrer gesamten Stammstrecke zwischen dem Flughafen BER und Spandau. Der Halt am Bahnhof Hackescher Markt entfällt allerdings in beiden Fahrtrichtungen.

Angaben zum Grund für den weiterhin ausfallenden Halt sowie dazu, wann der Bahnhof Hackescher Markt wieder angefahren werden kann, machte die S-Bahn Berlin zunächst nicht. Auch zur Art der Gegenstände auf der Strecke äußerte sich das Unternehmen nicht.

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