Die Ost-Berlinerin Jahrgang 1961 entzog sich einst dem Sozialistischen Realismus. Mit „Sense & Sensation“ entzieht sie sich der Gegenständlichkeit.

Jetzt malt sie abstrakt, sagt mir mein Hinterkopf, wo eben noch die Erinnerung an Sabine Herrmanns melancholisches Figurenbild „weggehen“ steckte. Das Zäsurbild von 1989 hat die Sammlung der Stiftung Berliner Volksbank angekauft, eine Metapher für das Ende eines Landes, einer Utopie: Der Antiheld verlässt Ost-Berlin und die DDR enttäuscht, verbittert, zwiegespalten. Und auch ziemlich ratlos.



Sabine Herrmann, geboren 1961 in Meißen, aufgewachsen im Osten Berlins, ausgebildet erst an der Dresdner Kunstakademie, dann an der Kunsthochschule Weißensee, ist eine Dagebliebene. Eine derer, die den von der Staatsmacht mit Argusaugen observierten Kirchengruppen angehörten, die für Freiheit und Demokratie eintraten. Und die den Fall der Mauer im November 89 von Prenzlauer Berg aus erlebten. Auf einmal war die Welt groß und weit. Sie studierte für ein Jahr an der Ecole Nationale Supérieure d’Art de la Villa Arson in Nizza, hatte Arbeitsaufenthalte in Irland, Italien, Japan und den USA.

Reduziert und fragmentarisch

Die Euphorie ist vorbei, die große Freiheit hat ihren Preis. Das Ungewisse, Unausweichliche, aber auch physisch nicht Nachweisbare ist inzwischen Thema ihrer Malerei. Sie drückt es mit ihrem stark flächigen Pinselschlag aus, reduziert und fragmentarisch, mit Gebilden der gestischen wie mentalen Bildkraft des Expressiven.

Sabine Herrmann: „o.T.“, 2026, Pigmente, Acryl auf Bütten © VG BIldkunst 2026/Klaus Killisch

Heute erfindet sie durch analytischere Pinselführung einen Gefühlsraum, in dem es ab und zu etwas gibt, das nur noch ganz vage an Figuration erinnert, aber von uns Betrachtenden mit viel eigener Fantasie gedeutet werden kann. Als Abstraktion, die aber von tiefer Anschauung, vom Erleben kommt. 2026 malt Sabine Herrmann, befreit vom Realismus, nur noch auf Bütten, mit Pigment und Acryl. Die Bilder heißen „Ohne Titel“, bis auf ein rätselhaftes, lichtgelbes „St. Agnes“: Darin scheint wie in einem Palimpsest, geister- oder gar auferstehungsartig, eine skulpturenartige (weibliche?) Gestalt auf.

Herrmann hat das Expressiv-Figurative abgelegt, mit dem sie sich einst, als markante Vertreterin der jungen „Wilden“ und einer der Brücke-Malerei verwandten Bildsprache, dem Dogma des „Sozialistischen Realismus“ entzog. In ihrer Ausstellung in der Charlottenburger Galerie wendet sie sich konsequent dem gänzlich freien Ausdruck zu – ihrer Form der Freiheit. Dafür entwickelte sie eine eigene Technik: Acrylfarben auf Bütten.

Farbe auf Bütten schafft beinahe Reliefs

Sabine Herrmann: „St. Agnes“, 2026, Pigmente, Acryl auf Bütten © VG BIldkunst 2026/Klaus Killisch

Sobald die (wasserhaltige) Acrylfarbe auf das feine (saugfähige) Papier trifft, entsteht eine Mischung aus spannenden, haptischen, teils feinen, reliefartigen Effekten.

Die pastos aufgetragene Farbe – Rot über Blaugrün, Blau über einem Geflecht aus Orange und Gelb, Graublau – bleibt an der Oberfläche liegen und bildet einen flexiblen Kunststofffilm, der die feine, charakteristische Struktur des Bildgrundes betont. So unterlaufen die eigenwilligen Gemälde trotz ihrer intensiven Farbe jede Schwere, sie wirken dynamisch und zugleich transparent. Es wäre zu platt, dies „gestische Abstraktion“ zu nennen, jenen Stil, der alles Gegenständliche und Figurale ausblendet und sich nach 1945 von den USA aus in den Ateliers der (westlichen) Welt verbreitete.

Es bleibt ein Rest Unfassbarkeit

Für Sabine Herrmann ist es vielmehr eine Bildsprache, in der sie stark Erlebnisse aus ihrer Umwelt und dem Alltag verarbeitet, dazu Rhythmen, Klänge und vor allem Sprache. Worte setzt sie fast kalligraphisch, aber ohne konkrete Syntax in die abstrakten Gebilde, als Mitteilungen, die sich nur subjektiv deuten lassen. Das geschieht in kräftigen Farben, mit energischem Pinselstrich und spontaner Gestik. Es gibt Anklänge an Hard-Edge-Strukturen, und doch entstehen subtile Farbverläufe und geheimnisvolle Lichteffekte im Hintergrund. Optisch scheint in den Bildern das Oben zugleich Unten zu sein, oder umgekehrt. Jedenfalls entsteht ein dreidimensionaler Bildraum, und es bleibt immer ein Rest Unfassbarkeit.

An einem kalten Spätherbsttag: die Berliner Malerin Sabine Herrmann vor einem ihrer Bilder © Klaus Killisch

Sense & Sensation. Galerie Albrecht, Bleibtreustraße 48 (Charlottenburg). Bis 9. Jan. 2027, Do–Sa 11–18 Uhr. Am 27. und 28. Nov. ist die Schau Teil des „Charlottenwalks“ (Fr 12–20 Uhr, Sa 12–18 Uhr)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema