Der neunte Landtag von Sachsen-Anhalt kommt zusammen. Alterspräsidentin von Angern mahnt zu demokratischen Werten – und spricht Ulrich Siegmund direkt an.

Der neue Landtag von Sachsen-Anhalt kommt an diesem Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Im Mittelpunkt steht die Wahl des Landtagspräsidenten: Die AfD, mit Abstand stärkste Fraktion, schickt ihren Parlamentarischen Geschäftsführer Tobias Rausch ins Rennen. Ob er die nötige Mehrheit erhält, ist offen. Die AfD verfügt über 39 der 83 Sitze und braucht damit Stimmen aus anderen Fraktionen.

Alterspräsident Eva von Angern eröffnete die neunte Wahlperiode des Landes Sachsen-Anhalt mit einer Geschichtsstunde. Sie erinnerte an den Niedergang der Weimarer Republik mit den Worten des Sozialdemokraten Otto Wels: „Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.“ Dafür erhielt sie aus den Reihen von CDU, Grünen, SPD und Linken Beifall.

An diesem Dienstag kam der Landtag einen Monat nach der Wahl zum ersten Mal zusammen. Die AfD nimmt mit ihren 39 von 83 Abgeordneten in der Mitte Platz. Damit stellt sie die mit Abstand größte Fraktion. Dahinter folgen CDU mit 15 Sitzen, SPD, Grüne und Linke mit jeweils acht sowie das BSW mit fünf.

Von Angern kritisiert AfD

An Ulrich Siegmund gerichtet sagte von Angern, die AfD habe die Landtagswahl klar gewonnen. Im Vorältestenrat habe die AfD sich dann „machttrunken“ gezeigt. Dort hatte ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Tobias Rausch gefordert, die Ausschüsse auf zwölf Mitglieder zu vergrößern. Damit hätte die AfD sechs von zwölf Sitzen erhalten. Davon sah sie später ab. Weiter kritisierte von Angern die veränderte Sitzordnung.

Die Sitzordnung im Landtag von Sachsen-Anhalt. Frank Bommersbach fehlte bei der konstituierenden Sitzung. © Sven Versteegen/Berliner Zeitung

Von Angern verwies in ihrer Rede auf den auf 21,7 Prozent gesunkenen Frauenanteil und rief alle Abgeordneten dazu auf, dennoch für Frauen und Mädchen zu kämpfen. Dafür erhielt sie aus den Reihen der AfD keinen Applaus. Dies wiederholte sich, als von Angern auf die Gültigkeit des Grundgesetzes hinwies und sagte, dass die parlamentarische Kultur mit Einzug der AfD „massiv gelitten“ habe, dass politische Mitbewerber „entmenschlicht“ und Frauen beschimpft würden. Teils gab es verhaltenden Beifall beim BSW.

Die Reihen der Fraktionen hatten sich zuvor langsam gefüllt. Zahlreiche AfD-Abgeordnete filmten beim Betreten des Plenarsaales. Tobias Rausch, der für die AfD Landtagspräsident werden soll, gab den Abgeordneten des BSW die Hand. Mit den übrigen Fraktionen hatten die Abgeordneten der AfD wenig Kontakt.

Ein Abgeordneter fehlt

Im Saal fehlt ein Abgeordneter: Frank Bommersbach von der CDU. Der Landtag kann sich dennoch erfolgreich konstituieren. Nach einer kurzen Auseinandersetzung zur Tagesordnung zwischen der AfD-Fraktion und den Fraktionen von CDU, Grünen und SPD läuft die Sitzung mit der vom Landtag vorgelegten Tagesordnung weiter.

Ein Änderungsantrag zur Geschäftsordnung der AfD-Fraktion wurde abgelehnt. Dabei kicherte Grünen-Fraktionschefin Susan Sziborra-Seidlitz. Die Schriftführer, das sind jene Abgeordneten, die neben dem Landtagspräsidenten Platz nehmen, wurden gewählt.

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