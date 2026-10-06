Konstituierende Sitzung in Sachsen-Anhalt: Hans-Thomas Tillschneider als Vize gewählt

Nach dem Landtagspräsidenten stellt die AfD nun auch seinen ersten Vertreter. Dafür erhielt Tillschneider mehr Stimmen, als die AfD hat.

Hans-Thomas Tillschneider wurde als Landtagsvizepräsident gewählt: Dabei erhielt er drei Stimmen von Abgeordneten außerhalb seiner AfD-Fraktion.

Tobias Rausch ist Landtagspräsident und Hans-Thomas Tillschneider ist Landtagsvizepräsident. Damit stellt die AfD zwei Ämter im Landtagspräsidium. Und die Konstituierung des Landtages ist abgeschlossen.



Auf Tillschneider entfielen 42 Stimmen und somit drei mehr, als die AfD Abgeordnete stellt. Das BSW versichert, gegen Tillschneider gestimmt zu haben.

Wie die Wahl ablief

In einer zweistündigen Unterbrechung hatten die Fraktionen im Ältestenrat ausgehandelt wie die Wahl ablaufen solle. Der Landtag nahm den Vorschlag mit Gegenstimmen von SPD, Grünen und Linken an. Für jeden der bis zu drei Vizeposten konnten aus jeder Fraktion je ein Kandidat vorgeschlagen werden. Sie hätten gemeinsam auf einem Stimmzettel gestanden, jeder Abgeordnete konnte jeweils eine Stimme vergeben. Die Vizepräsidenten werden nacheinander gewählt.

Gewählt ist, wer mehr gültige Stimmen erhält als die übrigen Kandidaten und die Nein-Stimmen zusammen. Enthaltungen spielen für diese Mehrheit damit keine Rolle. Bleibt ein Kandidat ohne Gegenkandidaten und widerspricht kein Abgeordneter, kann auch per Handzeichen gewählt werden.

Wer wird Landtagsvizepräsident?

Für den Wahlgang sollte ausschließlich Hans-Thomas Tillschneider (AfD) antreten. Zuvor hieß es, dass die CDU Carsten Borchert und die SPD Armin Willingmann aufstellen würden. Beide werden nun erst für spätere Wahlgänge zur Verfügung stehen, hieß es im Plenum. Entsprechend könnten die 82 Abgeordneten entweder für oder gegen Tillschneider stimmen. Das BSW versicherte, Tillschneider nicht wählen zu wollen.



Daher wurde entscheidend, ob es, wie zuvor bei der Wahl des Landtagspräsidenten, erneut Abweichler gab. Bei drei Stimmen über der Mehrheit der AfD liegt das nahe.

Für den zweiten Vize steht nun nur der CDU-Kandidat Carsten Borchert zur Wahl. Die SPD kündigte an, Willingmann als dritten vorschlagen zu wollen. Die Linke zog ihren Wahlvorschlag vollständig zurück.

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