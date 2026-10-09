Ende Dezember läuft in Sachsen-Anhalt der „Meisterbonus PLUS“ aus. Doch für eine Fortsetzung gibt es Unterstützung aus unterschiedlichen Richtungen. Sven Schulze (CDU) hatte die Förderung 2024 als Wirtschaftsminister eingeführt, die AfD will sogar eine höhere Meisterprämie einführen. Auch mehrere der zuständigen Kammern sprechen sich dafür aus, den Bonus beizubehalten.
Wer eine Meisterprüfung oder eine vergleichbare Fortbildung erfolgreich abschließt, bekommt bislang 1000 Euro vom Land. Seit Einführung des Programms hat Sachsen-Anhalt dafür knapp 1,1 Millionen Euro ausgegeben. Doch was hat die Prämie bisher eigentlich bewirkt?
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Sachsen-Anhalts Meisterbonus läuft aus – doch was hat er bisher gebracht?
Sachsen-Anhalt zahlte 1,1 Millionen Euro für erfolgreiche Meisterfortbildungen. Ende 2026 läuft die Förderung aus. Die AfD will die Prämie erhöhen.
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Sachsen-Anhalt fördert erfolgreiche Meisterabschlüsse mit 1000 Euro. Ob der Bonus wirkt, ist bislang nicht nachgewiesen. (Symbolbild)
© Matthias Balk/dpa