Der Lega-Chef fordert die Schließung des Portals. Kiews Botschaft sagt, die Website spreche nicht für den Staat. Die Außenminister haben telefoniert.

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Der Name von Italiens Vizepremier Matteo Salvini ist von der ukrainischen Feindesliste Myrotvorets verschwunden. Nach Recherchen aus Italien war sein Profil am Abend des 21. November nicht mehr zu finden. Rund neun Jahre lang, seit 2017, hatte das Portal den Lega-Chef geführt.

Kurz davor hatte Salvini den Druck auf Kiew erhöht. „Selenskyj muss sich dafür entschuldigen, dass mein Name auf die schwarze Liste einer ukrainischen Website geraten ist, sonst wird das Folgen für die Hilfe für Kiew haben“, zitierte ihn der ukrainische Sender Suspilne. Laut Il Fatto Quotidiano drohte er mit einem Veto gegen kommende Hilfspakete aus Rom.

Il Fatto Quotidiano sieht Kiews Hand im Spiel

Die Zeitung wertet die zeitliche Abfolge als Beleg dafür, dass Selenskyjs Regierung entgegen ihren Beteuerungen Einfluss auf das Portal hat. Dieses sei mit früheren Leuten der Kiewer Sicherheitsdienste und Ex-Mitgliedern der amtierenden Regierung verbunden. Eine offizielle Mitteilung zur Löschung gab es laut dem Blatt nicht.

Offiziell distanziert sich Kiew. Die Seite sei weder eine amtliche Informationsquelle noch Teil der staatlichen Behörden, erklärte die ukrainische Botschaft in Rom auf X, wie die Europejska Prawda berichtete. Wer solche Inhalte nutze, um Spannungen zwischen beiden Ländern zu schüren, handle unangemessen.

Cirielli wartete auf Antworten, Salvini will die Schließung

Vizeaußenminister Edmondo Cirielli hatte unlängst betont, Rom warte noch auf Antworten aus Kiew. Am Abend desselben Tages war Salvinis Eintrag verschwunden.

Dem Lega-Chef genügt das nicht. Am Montag, 23. November, kündigte er in Rom ein Treffen mit dem ukrainischen Botschafter an. Dort will er verlangen, dass die Namen aller Italiener verschwinden und die Seite, die aus seiner Sicht zu Gewalt anstachelt, geschlossen wird. „Das ist ein beunruhigender Moment“, sagte er.

Fünf Sterne, Vannacci, Savoini: Wer auf der Liste bleibt

Andere Italiener sind laut Il Fatto Quotidiano weiter mit Namen, Fotos und persönlichen Daten abrufbar. Dazu gehören die komplette Fünf-Sterne-Delegation im EU-Parlament, Futuro-Nazionale-Chef Roberto Vannacci, der Lega-Vertraute Gianluca Savoini und etwa zehn weitere Europaabgeordnete aus verschiedenen Ländern.

Ins Rollen kam der Fall am 16. November mit einem Eintrag über den Fünf-Sterne-Abgeordneten Danilo Della Valle, einen Gegner von Waffenlieferungen an die Ukraine. Bald darauf standen alle acht EU-Parlamentarier der Partei auf der Liste. Außenminister Antonio Tajani wies am 18. November Botschafter Carlo Formosa in Kiew an, Aufklärung zu verlangen.

Sybiha telefoniert mit Tajani, EU-Forderung von 2021 bleibt unerfüllt

Am 24. November telefonierte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha mit Tajani, wie die Europejska Prawda meldete. Er dankte Italien für die beständige Unterstützung und schrieb auf X, man habe sich auf die Lösung aller offenen Fragen „im Geist enger Partnerschaft“ konzentriert.

Hinter Myrotvorets steht laut der Agentur Ansa eine 2014 gegründete Nichtregierungsorganisation, die Bilder und private Angaben mutmaßlicher Gegner der Ukraine veröffentlicht. Schon 2021 forderte das EU-Parlament Kiew in einer Resolution zum Assoziierungsabkommen auf, das Portal zu sperren.