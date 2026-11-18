Rund 9.000 Verbraucher klagten gegen die drastische Anhebung der Abopreise bei Dazn – mit Erfolg. Sie können nun auf eine Rückerstattung hoffen.

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Das Oberlandesgericht Hamm hat eine Preiserhöhung des Sport-Streaminganbieters Dazn für unzulässig erklärt. Darüber berichtete Focus online. Mit der Entscheidung war eine Sammelklage von rund 9.000 Verbrauchern erfolgreich.

Hintergrund sind mehrere Preisanhebungen in laufenden Verträgen in den Jahren 2021 und 2022. Besonders deutlich fiel die Erhöhung Mitte 2022 aus: Der Preis für ein Monatsabo stieg dem Bericht zufolge von zuvor 14,99 Euro auf 29,99 Euro – und damit auf nahezu das Doppelte.

Die Kläger argumentierten, die den Erhöhungen zugrunde liegenden Vertragsklauseln benachteiligten die Kundinnen und Kunden unangemessen. Dieser Auffassung folgte das Gericht. Betroffene Kunden können nun darauf hoffen, die zu viel gezahlten Beträge zurückzuerhalten.