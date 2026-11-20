„Man kann sagen, er ist geflohen.“ So beschrieb Ex-Dynamo-Stürmer Sergej Kirjakow den Abschied von Sandro Schwarz aus Moskau im Jahr 2022.



Vier Jahre später ist der frühere Trainer von Hertha BSC zurück und kämpft mit Dynamo um die russische Meisterschaft.



Während die Berliner bei Energie Cottbus in der 2. Bundesliga ran müssen, wartet auf den ehemaligen Hertha-Coach am Sonntag in Russland ein besonderer Gegner: der FK Krasnodar mit Kapitän Jhon Córdoba, ebenfalls ein Ex-Herthaner.



Damit treffen um 12 Uhr deutscher Zeit zwei frühere Berliner aufeinander, die heute zu den prägenden Figuren im russischen Fußball gehören.

Sandro Schwarz: Mit Dynamo Moskau im Titelrennen

Sportlich läuft es für Schwarz: Aus 14 Ligaspielen holte sein Team zehn Siege, ein Remis und drei Niederlagen.



Mit 31 Punkten liegt Dynamo gleichauf mit Zenit St. Petersburg, nur der direkte Vergleich spricht für Zenit.



Im Oktober stand Dynamo sogar an der Spitze. Schwarz blieb nach dem 1:0 gegen Rubin Kasan nüchtern: „Wir wissen, dass wir Erster sind. Man muss aber festhalten, dass wir uns immer weiterentwickeln und Schritte nach vorn machen wollen.“



Noch im Sommer hatte kaum jemand mit diesem Lauf gerechnet. Aus den ersten sechs Pflichtspielen unter Schwarz holte Dynamo nur zwei Siege, im Pokal verlor das Team 0:1 gegen Krasnodar.



Dann folgten sieben Ligasiege in Serie. Schwarz wurde zum Trainer des Monats September gewählt.

Jhon Córdoba: Kapitän und Torjäger beim FK Krasnodar

Am Sonntag aber erwartet ihn gegen Córdoba, der nur eine Saison für Hertha spielte, keine einfache Aufgabe. Der kolumbianische Stürmer kam im September 2020 aus Köln, traf in 21 Bundesligaspielen für die Berliner siebenmal. Im Juli 2021 wechselte er nach Krasnodar. Dort wurde er zum Star.



2025 führte er den Klub zur ersten Meisterschaft und wurde zu Russlands Fußballer des Jahres gewählt. In der vergangenen Saison holte er sich mit 17 Toren die Torjägerkrone.



Auch jetzt trifft der 33-Jährige: In zehn Spielen in der laufenden Saison erzielte er sechs Tore und bereitete eines vor.



Seine Mannschaft dagegen geriet in die Krise. Krasnodar blieb in der Liga sieben Spiele in Folge sieglos und schied im Pokal mit 0:2 gegen Fakel Woronesch aus.



Córdoba nahm die Verantwortung nach dem Pokal-Aus auf sich: „Als Kapitän von Krasnodar möchte ich unsere Fans um Verzeihung bitten für diese Phase, die wir gerade durchmachen.“ Am 7. November gelang gegen ZSKA Moskau wieder ein Ligasieg.

Kapitän in der Krise: Ex-Herthaner Jhon Córdoba führte den FK Krasnodar 2025 zum Titel, in diesem Herbst musste er sich bei den Fans entschuldigen. © Vitaly Timkiv/IMAGO

Warum Sandro Schwarz trotz Krieg nach Moskau zurückkehrte

Für Schwarz ist es die zweite Amtszeit bei Dynamo. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine blieb er 2022 zunächst im Amt. „Ich fühle mich verantwortlich und werde hier im Klub bleiben“, sagte er damals.



Nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Spartak im Mai 2022 löste er seinen Vertrag auf und wechselte zu Hertha.



In Berlin musste er im April 2023 gehen, nach einem 2:5 gegen Schalke war Hertha Tabellenletzter. Am Saisonende stieg der Klub ab.



Im Dezember 2023 übernahm er die New York Red Bulls und führte sie in seiner ersten Saison ins MLS-Finale. Ein Jahr später verpasste das Team die Play-offs, im Oktober 2025 war Schwarz seinen Job los.



Im Mai 2026 unterschrieb er erneut in Moskau, bis 2029. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er damals: „Ich bin mir bewusst, dass das von außen für einige schwer nachzuvollziehen ist. Aber für mich spielen persönliche Gründe eine große Rolle, der Kontakt zu vielen Freunden dort, der ja lange vor dem Krieg bestand, ist nie abgerissen.“



Und weiter: „Ich blende den Krieg nicht aus. Aber ich bin in erster Linie Trainer für einen Klub, der mir sehr viel bedeutet.“

Kritik an Sandro Schwarz in Russland

In Moskau wurde er aber nicht nur mit offenen Armen empfangen. Kirjakow nahm Schwarz nicht nur den Abgang Übel, sondern warnte auch vor der erneuten Anstellung des Deutschen: „Zweimal steigt man nicht in denselben Fluss.“



TV-Kommentator Dmitri Gubernijew kritisierte nach dem 0:0 zum Saisonauftakt gegen Krylja Sowetow den Klub. „Ich halte die Verpflichtung von Schwarz für einen Fehler“, sagte er. Ihn störte vor allem das Hin und Her: Binnen eines Jahres hatte Dynamo mit Valeri Karpin, Roland Gussew und Schwarz drei Trainer.



Inzwischen spricht die Tabelle für Schwarz. Mit einem Sieg gegen Córdoba und Krasnodar bliebe Dynamo im Titelrennen mit Zenit.



Über Titel will Schwarz trotzdem nicht sprechen, das machte er schon bei seiner Vorstellung im Juni gegenüber RIA Nowosti klar: „Ich bin nicht dumm, ich weiß, dass alle Titel erwarten. Im Moment hat es keinen Sinn, darüber zu reden. Wir wissen nicht, was bis Mai passiert.“

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