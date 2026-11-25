Sandy Meyer-Wölden rechnet in einer Doku mit Boris Becker ab: Die SMS-Trennung 2008, böse Schlagzeilen und warum sie bis heute nicht mehr mit dem Grand-Slam-Champion spricht.

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Verdammt lang her: Boris Becker und Sandy Meyer-Wölden 2008 auf dem Oktoberfest in München

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Bei Sky ist seit Kurzem eine zweiteilige Dokumentation über Boris Becker verfügbar. Sie trägt den Titel „Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende“.



Es kann bei Boris Becker natürlich nie nur um seine sportlichen Erfolge gehen – zu schillernd und zu öffentlichkeitsträchtig ist das Privatleben des heute 59 Jahre alten sechsmaligen Grand-Slam-Champions.

Von 1993 bis 2001 war der dreifache Wimbledon-Sieger mit der Designerin Barbara Feltus verheiratet, aus der Ehe stammen die Söhne Noah und Elias. Aus einer kurzen Liaison mit Angela Ermakova ging im Jahr 2000 Tochter Anna hervor.

Beckers Ehen und Beziehungen: Von Barbara bis Lilian

2009 gab Becker dem niederländischen Model Sharlely „Lilly“ Kerssenberg das Jawort, Sohn Amadeus kam 2010 zur Welt, 2018 trennte sich das Paar im Streit. Seit 2024 ist Becker mit der Unternehmensberaterin Lilian de Carvalho Monteiro verheiratet, die auch zu ihm hielt, als er 2022 wegen Insolvenzvergehen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Im November 2025 wurde das Paar in Mailand Eltern von Tochter Zoë Vittoria, die jetzt ihren ersten Geburtstag gefeiert hat.

Neben den Ehen gab es noch Kurzzeitbeziehungen, die für Schlagzeilen sorgten: mit Rapperin Sabrina Setlur, Model Heydi Núñez Gómez oder der Schmuckdesignerin Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden.

Boris Becker und Sandy Meyer-Wölden: Der Streit um die Trennungs-SMS

Mit der Tochter seines 1997 verstorbenen Managers Axel Meyer-Wölden war Becker sogar kurzzeitig verlobt, manche werden sich noch an die Schlagzeilen von damals erinnern. Es war das Jahr 2008, als Sandy Meyer-Wölden durch die nach drei Monaten gelöste Verlobung mit Boris Becker ins Blickfeld der Medien geriet.

Sandy Meyer-Wölden: Mit ihrem Ex Tommy Haas redet sie noch, mit Boris Becker nicht mehr. © Rolf Vennenbernd/dpa

Becker gab damals das Liebes-Aus bekannt. Zunächst hieß es lediglich, man habe sich am Wochenende getrennt. Als Gründe nannte Becker später den Altersunterschied von 15 Jahren und Schwierigkeiten im gemeinsamen Alltag.

Das eigentlich pikante Kapitel: Becker behauptete in einem großen Interview mit der Bild-Zeitung, Sandy habe die Beziehung per SMS beendet. Am 31. Oktober habe sie ihm geschrieben, dass Schluss sei. Sie habe sogar mehrere Nachrichten mit ähnlichem Inhalt geschickt.

Er stellte sich als den Verlassenen dar und sagte, er sei von ihrer Entscheidung überrascht worden. Als Gründe führte er an, Sandy habe sich nicht in seinen Alltag mit Kindern, Ex-Frau und beruflichen Verpflichtungen eingefügt. Sie habe lieber ausgehen und feiern wollen. Die Schlagzeile damals: „Sandy wollte lieber um die Häuser ziehen!“

Verlobung 2008: Boris Becker und Sandy Meyer-Wölden

Sandy Meyer-Wölden hatte damals schon eine andere Perspektive eingenommen und gesagt: „Ich habe alles für die Beziehung getan. Ich bin enttäuscht und verletzt.“

In einem jetzt durch den Streaming-Sender Sky auf Instagram veröffentlichten Ausschnitt der Doku schildert die heute 43-Jährige, die kurze Zeit nach dem Bruch mit Becker mit Comedian Oliver Pocher zusammenkam und mit ihm drei Kinder bekam, noch einmal aus ihrer Sicht die Geschehnisse von damals.

Zustimmung wird geprüft...

Die Unternehmerin erinnert sich an eine Nachricht, die sie ihrem damaligen Verlobten geschickt habe. Darin habe sie geschrieben: „Du antwortest nicht und kommunizierst nicht mit mir. Das heißt dann wohl, aus unserer Verlobung wird nichts?“

Becker habe diese Nachricht aus dem Zusammenhang gerissen und an die Boulevardzeitung weitergegeben. Dort habe er sich als denjenigen dargestellt, der von seiner Verlobten per SMS verlassen worden sei. „Ich habe aus der Bild-Zeitung von unserer Trennung erfahren“, erzählt Meyer-Wölden in der Doku.

Sie sei als „die furchtbare 24-Jährige“ hingestellt worden, die mit Boris Becker per SMS Schluss gemacht habe. Er habe sich als Opfer dargestellt, um sein Image aufzupolieren, damit er gut dastehe. „Er hat mich zum Sündenbock gemacht. Ich habe bis heute nie wieder mit ihm geredet“, sagt Sandy Meyer-Wölden.

Reaktionen im Netz: „Warum Dinge nicht ruhen lassen?“

Und was sagen Außenstehende zu der ganzen Sache? In den Kommentaren auf Social Media herrscht eine Meinung vor: Sandy Meyer-Wölden solle einfach nur froh sein, dass es so gekommen sei.

Einige fragen sich, warum nach 18 Jahren die Trennung noch mal Thema sein muss: „Warum kann man einen Menschen nicht einfach in Ruhe lassen und Dinge ruhen lassen, die fast 20 Jahre zurückliegen? Wenn ich mich richtig erinnere, wart ihr damals nicht einmal drei Monate zusammen.“ Verschiedene User werfen Meyer-Wölden vor, sie sei durch Boris Becker überhaupt erst bekannt geworden.

Sandy Meyer-Wölden war allerdings bereits vor ihrer Beziehung mit Boris Becker beruflich aktiv und hatte durchaus eigene Bekanntheit. Die Verlobung und die spektakuläre Trennung von Becker verschafften ihr dennoch deutlich größere Prominenz.

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