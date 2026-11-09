Sanktionen, Gaspreise, Visa: Wie Russland Armeniens EU-Kurs bestraft

Armenien nähert sich der EU, Russland erhöht den wirtschaftlichen Druck. Mit den „Crossroads of Peace“ sucht Jerewan Frieden und neue Wege im Südkaukasus.

Armeniens Geografie ist seit jeher Segen und Fluch zugleich. Das „Land der Steine“ ist von kargen Hochgebirgslandschaften, tiefen Tälern und schwer zugänglichen Gebirgszügen geprägt. Die zerklüftete Topografie erschwert militärische Operationen und hat Armenien historisch immer wieder natürliche Verteidigungslinien verschafft. So konnte das Land im Spannungsfeld konkurrierender Machtinteressen zwischen Russland, der Türkei und dem Iran lange seine Souveränität und Kultur bewahren.

Was von oben wie eine Brücke zwischen Europa und Asien erscheinen könnte, ist für Armenien oft eine Falle aus Abhängigkeiten, blockierten Verkehrswegen und begrenztem Handlungsspielraum. Die Grenzen zur Türkei und zu Aserbaidschan sind seit Jahrzehnten weitgehend geschlossen. Lange galt Russland als enger Verbündeter und Schutzmacht Jerewans.

Eurasien oder Europa: Armeniens schwieriger Kurs

Nach dem Exodus der armenischen Bevölkerung aus Bergkarabach 2023 warf Jerewan Moskau und der russisch geführten Sicherheitsallianz vor, das Land nicht geschützt zu haben. Armenien versucht seitdem, seine Abhängigkeit von Russland zu verringern und zugleich Risiken in einer unsicheren Nachbarschaft zu begrenzen. Die Regierung unter Nikol Paschinjan forciert daher engere Beziehungen zur EU und eine Normalisierung mit Aserbaidschan und der Türkei.

Im März 2025 verabschiedete Armenien ein Gesetz zur Einleitung eines EU-Beitrittsprozesses. Noch ist das Land kein Beitrittskandidat, aber die positiven Signale aus Brüssel sind klar erkennbar. Ein Partnerschaftsabkommen gilt bereits seit 2021. Beim EU-Armenien-Gipfel im Mai 2026 wurde die Zusammenarbeit in Verkehr, Energie, Digitalisierung und Sicherheit vertieft. Ein weiterer Plan der EU sieht vor, Kurzreisen visumfrei zu erlauben. Armenien bleibt zugleich Mitglied der russisch geführten Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) – ein Spannungsverhältnis, das Moskau als Druckmittel nutzt.

Moskaus ehemaliger Hinterhof im Kaukasus

Im Mai und Juni 2026 ließ Russland die Muskeln spielen. Moskau schränkte Importe armenischer Waren ein, darunter Wein, Brandy (vor allem der weltbekannte Ararat), Mineralwasser, Obst, Gemüse und Fisch. Zudem erschwerte der Kreml den Transit bestimmter Güter durch russisches Gebiet. Moskau verwies auf angebliche Qualitäts- und Pflanzenschutzvorschriften.

Die EU-Kommission stellte fest, dass die Maßnahmen Absatzmärkte einschränken und Lieferketten des Binnenlandes unterbrechen, besonders zulasten kleiner Betriebe und landwirtschaftlicher Produzenten. Im Mai drohte Russland zudem, bevorzugte Lieferungen von Gas, Erdölprodukten und Rohdiamanten zu beenden, falls Armenien den EU-Kurs bei der Wahl am 7. Juni fortsetzt. Moskau erklärte die EU-Orientierung und EAWU-Mitgliedschaft für unvereinbar. Trotz leichter Verluste konnte Nikol Paschinjan dann die Wahl gewinnen. Seitdem führt er den EU-Kurs seines Landes und die Aussöhnung mit Ankara und Baku weiter.

Doch das Druckmittel Moskaus bleibt bestehen, weil Russland ein wichtiger Gaslieferant und langjähriger Sicherheits- und Militärpartner ist. Schon 2013 trugen russischer Druck und Sicherheitsbedenken dazu bei, dass Armenien ein geplantes EU-Assoziierungsabkommen aufgab und sich der Zollunion mit Russland zuwandte. Als Reaktion auf die jüngsten Handelsbeschränkungen setzt die EU seit Mitte Oktober 2026 die Einfuhrzölle für etwa 80 Prozent der armenischen Produkte für zwei Jahre aus.

Kooperation mit den Erzfeinden?

Mit der Initiative „Crossroads of Peace“ wirbt Armenien für wiederhergestellte Straßen- und Eisenbahnverbindungen zu Aserbaidschan, der Türkei, Georgien und Iran. Grundlage sollen territoriale Integrität, Souveränität und Gegenseitigkeit sein: Grenzen öffnen und Waren transportieren, ohne armenische Hoheitsrechte preiszugeben. Der Plan soll die wirtschaftliche Isolation überwinden und ein Gegenmodell zu Forderungen nach einem Korridor unter Sonderbedingungen schaffen. Kritik kommt auch aus der eigenen Bevölkerung, die nach dem Verlust von „Arzach“, wie die Armenier Bergkarabach nennen, weiterhin Aserbaidschan zutiefst misstraut.

Mit Baku gibt es Fortschritte, doch der Frieden ist nicht besiegelt. Beide Länder eröffneten im August 2025 in Washington Beratungen über ein Friedensabkommen. Bis Herbst 2026 kamen Handel und Grenzabgrenzung ein erstes Stück voran. Das US-gestützte Projekt „Trump Route for International Peace and Prosperity“ (TRIPP) soll Aserbaidschans Kernland über Armenien mit Nachitschewan verbinden. Armeniens Parlament ratifizierte das Rahmenabkommen mit den USA im Oktober 2026. Es sieht vor, dass Armenien auf seinem Territorium Souveränität sowie Zoll- und Grenzkontrolle behält.

Auch mit der Türkei gibt es vorsichtige Fortschritte. Die seit 1993 geschlossene Grenze bleibt vorerst zu. Im Mai 2026 hob Ankara eine Beschränkung für die Kennzeichnung von Waren auf, die über Drittstaaten zwischen beiden Ländern transportiert werden. Arbeiten an einer Grenzöffnung laufen, eine Normalisierung steht aber aus.

Ein riskanter Balanceakt mit Moskau

Doch kann Armenien diesen geopolitischen Balanceakt zwischen Moskau und der EU überhaupt gewinnen? Bleiben die Grenzen zur Türkei und zu Aserbaidschan geschlossen und scheitert die Umsetzung der „Crossroads of Peace“, ist Armenien weiterhin politisch isoliert und wirtschaftlich angreifbar. Eine EU-Mitgliedschaft wäre zwar ein politisches Ziel für Jerewan, aber kein hinreichender Sicherheitsgarant und Wirtschaftspartner in der Region.

Moskau dürfte diese Verwundbarkeit nutzen. Wie hoch der Preis eines europäischen Kurswechsels ausfallen könnte, hat Russland bereits beziffert. Ein im Oktober 2026 veröffentlichter Bericht kalkuliert für den Fall einer Suspendierung der armenischen EAWU-Mitgliedschaft unter anderem mit einem Anstieg des Gaspreises von derzeit 177,50 auf 300 US-Dollar je 1000 Kubikmeter. Auch ein Rückgang des armenischen Bruttoinlandsprodukts um 15,6 Prozent wird prognostiziert. Die Botschaft ist eindeutig: Ein Bruch mit dem russisch dominierten Wirtschaftsraum würde für Armenien erhebliche Kosten verursachen. Moskau verfügt über Hebel bei Energieversorgung, Absatzmärkten, Zollregeln und Geldtransfers, die sich nicht kurzfristig ersetzen lassen.

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