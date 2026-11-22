Frauen auf Sansibar sammeln regelmäßig bei Ebbe freigelegte Algen ein, die später in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie verwendet werden.

Warum verreisen wir? Warum schwärmen wir mit Schiffen, Zügen und Flugzeugen aus, um die Erde zu umrunden? Ist es pure Neugier auf andere Eindrücke? Oder folgen wir einem inneren Kompass, der uns im Spiegel der Fremde das eigene Gesicht neu entdecken lässt?

Als Kind in der DDR war Sansibar für mich das Ende der Welt. Der Ort klang wie aus einem Märchenbuch, nach Ali Baba und Tausendundeiner Nacht – unerreichbar, exotisch, fast erfunden. Jahrzehnte später komme ich tatsächlich hierher, Augen und Ohren weit aufgesperrt für alles Neue. Und am Ende werde ich auf etwas sehr Vertrautes treffen.

Das Erste, was ich nach dem Verlassen des Flughafens spüre, ist wohlige Wärme; ich fühle mich unvermittelt umarmt wie ein Kind von seiner Mutter. Etwas Nasses benetzt mein Gesicht. Niederschlag in Afrika? Ach ja: Es ist Mai, Regenzeit!

Wasser ist allbestimmend auf Sansibar. Zur dauerhaften Inselfeuchte gesellen sich während der zwei jährlichen Regenzeiten (Masika und Vuli) immer wieder schwere Wolkenbrüche. Die tropische Vegetation explodiert förmlich. Alles wächst, blüht und duftet intensiver. Innerhalb weniger Minuten verwandeln sie staubige Wege in kleine Bäche, im nächsten Augenblick aber strahlt die Sonne wieder vom Himmel.

Die Barkasse des Sultans. Im frühen 20. Jahrhundert regierten zwei Sultane das unter britischem Protektorat stehende Sansibar: Ali ibn Hammud (von 1902 bis 1911) und Chalifa ibn Harub (1911 bis 1960) © imago

Hinter jeder Ecke eine neue Geschichte

Indes lohnt sich ein Besuch hier nicht nur wegen der üppigen Natur. Die Geschichte Sansibars ist mindestens so faszinierend. Über Jahrhunderte lag die Insel an einer der wichtigsten Handelsrouten des Indischen Ozeans. Arabische und indische Kaufleute, afrikanische Herrscher und später europäische Kolonialmächte brachten Waren, Vorstellungen oder Religionen mit. Aus dieser Verbindung verschiedener Einflüsse entstand die bis heute prägende Swahili-Kultur, die sich entlang der Küsten von Ländern wie Kenia, Tansania und Mosambik erstreckt.

In Stone Town, der historischen Altstadt Sansibars und Unesco-Welterbestätte, ist diese Vergangenheit noch greifbar. Als ich durch ihre Gassen laufe, wähne ich mich im Innern eines Geschichtsbuches. Arabische Häuser aus hellem Korallenkalkstein und Mangrovenholz, indische Erker und afrikanischer Alltag verschmelzen hier zu einer verwirrend vielgestaltigen Kulisse. Hinter kunstvollen, oft mit floralen Motiven geschmückten Holztüren verbergen sich kleine Innenhöfe, Geschäfte und Wohnhäuser mit liebevoll gestalteten Holz- und Eisengittern an den Fenstern. Direkt über den Gassen hängen Balkone, unten teilen sich Mopeds und Fußgänger den knappen Raum.

Ich lasse mich durch die verwinkelten Straßen treiben. Hinter jeder Ecke wartet eine neue Geschichte. Da ist das House of Wonders, einst Symbol höchsten Fortschritts, weil es das erste Haus in Ostafrika mit Strom und einem Aufzug war. Da ist der prachtvolle Sultanspalast Beit-el-Sahel. Da sind das Stimmengewirr und der stechende Geruch des Fischmarktes, auf dem Händler ihre Fänge anbieten wie schon ihre Väter und Großväter.

An einer Einkaufsstraße befindet sich eines der bekanntesten Häuser der Insel: das Freddie-Mercury-Haus. Der spätere Sänger der Rockband Queen wurde 1946 als Farrokh Bulsara auf Sansibar geboren und verbrachte hier seine Kindheit. Das Gebäude bezeugt, dass selbst auf einer kleinen Insel im Indischen Ozean Biografien beginnen können, die später die ganze Welt erreichen.

Eingang des Hauses, in dem Freddie Mercury geboren wurde und aufwuchs. © Olena Huhn/imago

Glanz und Grausamkeit

Stone Town erzählt jedoch nicht nur Geschichten von Bauwerken und Kultur. Die Stadt bewahrt auch die Erinnerung an ein finsteres Kapitel ihrer Vergangenheit. Bis ins 19. Jahrhundert war Sansibar eines der wichtigsten Zentren des ostafrikanischen Sklavenhandels. Zehntausende Menschen wurden aus dem Inneren Afrikas an die Küste verschleppt und über Sansibar verkauft. Die Insel profitierte wirtschaftlich enorm von diesem System. Heute erinnert die ehemalige Sklavenmarktstätte im Zentrum von Stone Town an dieses Verbrechen. Besonders deprimierend sind die unterirdischen Kammern, in denen Menschen vor dem Verkauf eingesperrt wurden. Die modrige Kühle und die Enge dieser Räume lassen mich selbst zweihundert Jahre später noch erschaudern.

Als ich zurück ins Tageslicht trete, betrachte ich Sansibar mit anderen Augen. Die weißen Strände und die tropische Leichtigkeit bekommen jetzt eine historische Tiefe. Die Insel erscheint mir nicht mehr nur als Urlaubsparadies, sondern als Ort, an dem sich Glanz und Grausamkeit, Wohlstand und Leid über Jahrhunderte begegnet sind.

Teils skeptische Kundschaft auf dem Darajani-Fischmarkt in Sansibars Steinerner Stadt. © Şebnem Coşkun/imago

Von Stone Town aus führt eine kurze Bootsfahrt nach Prison Island. Die kleine Insel verdankt ihren Namen einem Gefängnisprojekt, das ursprünglich für Straftäter gedacht war, aber nie in der geplanten Form umgesetzt wurde. Zeitweise diente der Ort als Quarantänestation für Anreisende. Heute kommen die Touristen hauptsächlich wegen der Riesenschildkröten hierher, von denen einige mehr als hundert Jahre alt sind. Wie sie so gemächlich über die aus dem Boden ragenden Baumwurzeln klettern, wirken sie wie Wesen aus einer anderen Zeit.

Zurück auf Sansibar streife ich am späten Nachmittag durch Gewürzgärten, beobachte Fischer bei der Rückkehr mit ihren traditionellen Booten, staune über den Schuhhändler, der mit dutzenden vom Leib baumelnden Schuhen die Straße überquert, und sitze abends am Meer, während die Sonne langsam hinter den Dächern von Stone Town verschwindet. Ich habe ein paar der gängigsten Ausdrücke notiert, die mir an jeder Straßenecke entgegenschallen und die den örtlichen Hang zur Entschleunigung gut widerspiegeln: „Hakuna matata!“ (Keine Sorgen), „Pole, pole!“ (Langsam, langsam). Die Leute scheinen zumeist mit dem zufrieden, was die Natur ihnen schenkt: Ihre Hütten bestehen aus Lehm, überall trippeln Hühner herum, Kokosbäume wachsen gen Himmel. Langsam bekomme ich eine Ahnung davon, was uns Europäern verloren ging.

Eine Besucherin interagiert mit zwei Meeresschildkröten im natürlichen Tidebecken von Nungwi, Sansibar. © Evaldas Mikoliunas/imago

Ein Stück meiner Kindheit

Und dann die Überraschung. Sie erwartet mich nicht an einem Traumstrand und nicht in den historischen Gassen von Stone Town. Sie wartet hinter einer Straßenkreuzung: klare Linien, rechteckige Strenge – große gelbe Wohnblöcke aus Beton. Je länger ich schaue, desto stärker wird das Gefühl der Vertrautheit: die Proportionen der Stockwerke, die Anordnung der Balkone, die langen Gebäudefluchten. Ich erkenne Muster wieder, die ich seit Jahrzehnten nicht mehr wahrgenommen habe.

Ich bin überrumpelt. Vor mir wiegen sich Palmen, hinter mir rauscht der Indische Ozean. Und zwischen beidem steht ein Stück meiner Kindheit. Fast erwarte ich, dass gleich jemand mit einem Einkaufsnetz um die Ecke biegt oder ein Trabi hinter den Wohnblöcken parkt.

Später recherchiere ich: Die Siedlungen Michenzani und Kikwajuni entstanden nach der Sansibar-Revolution 1964 mit Unterstützung der DDR. Die teils siebenstöckigen Gebäude sollten modern sein, funktional und Ausdruck einer besseren Zukunft. Obwohl es sich bis heute um die höchsten öffentlichen Gebäude Sansibars handelt, wurden keine Aufzüge installiert, die Wohnungen sind nur über Treppen erreichbar. Wegen des geringen Leitungsdrucks ist die Wasserversorgung ab dem zweiten Stockwerk nicht mehr möglich.

Weil das revolutionäre Sansibar 1964 als erster afrikanischer Staat die DDR völkerrechtlich anerkannte, spendierte Walter Ulbricht eine Handvoll Wohnblocks. © Angelika Jakob/imago

Jetzt, im Jahr 2026, ist auch äußerlich der Lack ab. Mehr als 60 Jahre Ruß, Feuchtigkeit und Salzwind haben die Blöcke malträtiert. Die Fassaden sind fleckig, der Beton zeigt Risse. Balkone wurden verändert, Fenster umgebaut, Anbauten improvisiert. Überall baumeln Kabel. Fast jede der Wohnungen besitzt inzwischen eine Klimaanlage, deren Außengeräte wie metallene Auswüchse aus den Wänden ragen.

Aber das ist nur das halbe Bild: Kinder spielen zwischen den Wohnblöcken Fußball. Händler verkaufen Obst, Motorräder knattern vorbei, irgendwo läuft Musik. Aus offenen Fenstern dringen Gespräche auf Swahili. Bunte Wäsche flattert auf Balkonen. Die Gebäude mögen gealtert sein, aber sie sind voller Energie.

Da stehe ich und staune. Und muss plötzlich lachen. Ich kam nach Sansibar wegen seiner stillen Strände, seiner Geschichte und seiner exotischen Kulisse. Ich sah Gewürzgärten, Sultanspaläste, Schildkröten, Korallenriffe und wurde an das dunkle Kapitel des Sklavenhandels erinnert. Aber die größte Entdeckung wartete zwischen verwitterten Betonbauten – wie in einem Märchen, in dem der Held bis ans Ende der Welt reist, um einen verborgenen Schatz zu finden, und erst dort erkennt, dass er ihn die ganze Zeit besaß. Wo die tropische Sonne auf ostdeutsche Architektur fällt und Kinder unter Palmen spielen. Dort, mitten in Afrika, fand ich auf einmal ein Stück Heimat.





Informationen zur Reise:

Der Sansibar-Archipel liegt etwa dreißig Kilometer vor der Küste Tansanias im Indischen Ozean. Die Hauptinsel Unguja, die meist einfach Sansibar genannt wird, ist von Korallenriffen umgeben und von weißen Stränden gesäumt. Von oben betrachtet wirkt sie wie ein grünes Blatt, das auf dem Meer treibt. Wer zwischen Juni und Oktober kommt, erlebt die angenehmste Reisezeit: Die Temperaturen liegen meist zwischen 25 und 29 Grad, die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat, der Himmel zeigt sich oft wolkenlos. Nelken, Muskat und Zimt haben Sansibar den Beinamen „Gewürzinsel“ eingebracht. Das Archipel hat knapp zwei Millionen Einwohner. Die Bevölkerung ist zu 95 Prozent muslimisch geprägt, weshalb abseits der Strände auf angemessene Kleidung geachtet werden sollte.

Anreise:

Von Frankfurt am Main fliegen Condor und Discover Airlines (die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa) direkt nach Sansibar. Besucher müssen vorab eine Krankenversicherung der staatlichen Zanzibar Insurance Corporation (ZIC) abschließen.

Unterkünfte, aufsteigend sortiert nach Abgelegenheit:

Gold Zanzibar Beach House



Das weitläufige Resort befindet sich an der Nordwestküste am strahlend weißen Kendwa Beach. Während die meisten Strände Sansibars von Ebbe und Flut geprägt sind, ist dieser Küstenabschnitt nahezu gezeitenunabhängig und berühmt für seine spektakulären Sonnenuntergänge. Hier landen abends die Fischer mit ihren Booten an und bieten fangfrischen Fisch zum Verkauf, viele Einheimische picknicken am Strand. Das Resort verbindet afrikanische, arabische und italienische Architekturelemente zu einer schicken Beach-House-Atmosphäre.



Transfer vom Flughafen etwa 65 Minuten

www.goldzanzibar.com

The Island Pongwe



Die kleine Lodge mit Restaurant und sechs Villen wurde etwa 100 Meter vor der Nordostküste auf einem natürlichen Korallenfelsen im Meer errichtet. Bei Ebbe kann man zur Insel laufen und im knietiefen Wasser die Korallen anfassen, bei Flut erfolgt die Überfahrt mit einem kleinen Boot. Im Wasser tummeln sich Rotfeuerfische, Muränen, Seepferdchen, Clown-, Tinten- und Papageienfische. Seeigel und Rotalgen stehen auf der Speisekarte des Resorts. Nachts wölbt sich ohne störende irdische Beleuchtung der afrikanische Sternenhimmel über den Ort.



Transfer vom Flughafen etwa 60 Minuten

www.theislandpongwe.com

Bawe Island liegt zwischen Sansibar und Tansania. © Ales Malar

Bawe Island



Das 30 Hektar große Luxusresort liegt etwa zehn Kilometer vor der Westküste von Sansibar, es verbindet die Nähe zu Stone Towns Geschichte und Kultur mit der Entrücktheit einer privaten Insel – ideal für Auszeiten und Yoga mit Blick auf den Ozean. Die 70 freistehenden Villen sind entlang der Küstenlinie angeordnet, sodass jede einzelne mit dem Meer verbunden bleibt. Schnorcheln, Kajakfahren, Tennis, Paddeln sind möglich, Dhau-Fahrten bei Sonnenuntergang bieten stille Momente auf dem Wasser – mit etwas Glück begleitet von Delfinen.



Transfer vom Flughafen etwa 50 Minuten, davon 15 mit dem Schnellboot

www.baweisland.com

Diese Reportage wurde unterstützt von The Cocoon Collection.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema