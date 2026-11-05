Rund drei Millionen Bankkunden sind von der Sperrung ihrer Konten betroffen. Nach Protesten und Forderungen nach einer Amtsenthebung soll Vizepräsident Pedro Alliana übernehmen.

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Santiago Peña bei seiner Amtseinführung als Präsident Paraguays am 15. August 2023 in Asunción

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Paraguays Präsident Santiago Peña ist angesichts einer schweren Bankenkrise zurückgetreten. Der Staatschef gab seine Entscheidung am Donnerstag in einer Videobotschaft bekannt, wie die Nachrichtenagenturen Reuters und AP berichteten. Er erklärte, mit seinem Rücktritt wolle er die Stabilität des Landes, den gesellschaftlichen Frieden und die demokratischen Institutionen schützen.

Zustimmung wird geprüft...

Auslöser der Krise ist der Zusammenbruch der Digitalbank Ueno. Rund drei Millionen Kunden waren von der Sperrung ihrer Konten betroffen. Paraguay hat etwa 6,5 Millionen Einwohner. Die Zentralbank griff bei dem Geldinstitut ein, nachdem dessen Eigenkapital unter den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwert gefallen war.

Frühere Geschäftsbeziehungen des Präsidenten

Peña war bis März 2025 an der Unternehmensgruppe Grupo Vázquez beteiligt, zu der die Bank gehörte. Abgeordnete warfen ihm vor, seine privaten Geschäftsinteressen nicht ausreichend von seinem Amt getrennt, Rentengelder missbraucht und Missstände vertuscht zu haben. Peña hatte Vorwürfe unzulässiger Geschäftsbeziehungen wiederholt zurückgewiesen.

In der Hauptstadt Asunción demonstrierten seit Tagen zahlreiche Menschen für seinen Rücktritt. Auch mehrere Senatoren der regierenden Colorado-Partei entzogen Peña ihre Unterstützung. Die Opposition bereitete ein Amtsenthebungsverfahren vor. Peña erklärte, es müsse sichergestellt werden, dass die Kunden ihr Geld zurückbekommen.

Ermittlungen gegen Bankmanager

Die Justiz ließ acht Führungskräfte der Ueno Bank festnehmen, darunter den Gründer Miguel Vázquez. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP erhob die Staatsanwaltschaft gegen insgesamt 27 Bankmitarbeiter und Geschäftspartner Anklage, unter anderem wegen Untreue und versuchten Betrugs. Der bisherige Zentralbankchef Carlos Carvallo, der früher selbst für Ueno tätig gewesen war, trat bereits am Dienstag zurück.

Vizepräsident soll Nachfolge antreten

Peñas Rücktritt muss noch vom Kongress angenommen werden. Nach Reuters-Angaben sollte der Kongress am Donnerstag um 14 Uhr Ortszeit zusammentreten, um die Rücktrittserklärung entgegenzunehmen. Die Vereidigung von Vizepräsident Pedro Alliana war für etwa 15.30 Uhr vorgesehen.

Vom Finanzminister zum Präsidenten

Der Wirtschaftswissenschaftler Peña war früher Finanzminister und arbeitete für den Internationalen Währungsfonds (IWF). Bei der Präsidentschaftswahl 2023 setzte er sich mit knapp 43 Prozent der Stimmen gegen den Mitte-links-Kandidaten Efraín Alegre durch.

Der Politiker der rechtskonservativen Colorado-Partei versprach niedrigere Steuern, mehr Investitionen aus dem Ausland und zusätzliche Arbeitsplätze. Als sein politischer Förderer gilt der frühere Präsident Horacio Cartes, unter dem Peña bereits Finanzminister gewesen war. Gegen Cartes verhängten die USA wegen Korruptionsvorwürfen Sanktionen, wie Reuters berichtete.

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