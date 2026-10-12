Alle Auftritte abgesagt: Wie ernst steht es um Sarah Kuttner?

Eigentlich sollte Sarah Kuttner gerade unterwegs sein, um aus ihrem neuesten Roman „Mama & Sam“ zu lesen. Doch statt der Bühne steht für die Berliner Autorin und Moderatorin derzeit vor allem eins auf dem Programm: die Gesundheit.



Seit Montagabend ist klar: alles abgesagt! „Liebe alle! Leider muss ich aus gesundheitlichen Gründen alle anstehenden Lesungen ersatzlos ausfallen lassen! Bitte verzeiht!“, teilte sie per Instagram-Post mit.



Schon Anfang Oktober machte die 47-Jährige ihre gesundheitlichen Sorgen auf Instagram öffentlich. Nach einem Termin bei ihrer Frauenärztin sei etwas entdeckt worden, das dringend abgeklärt werden müsse. Was genau hinter dem Befund steckt, bleibt unklar.

Schon Göttinger Literaturherbst abgesagt

Eine für den 4. Oktober geplante Lesung beim Göttinger Literaturherbst wurde abgesagt. Auch eine Aufnahme ihres Podcasts „Das kleine Fernsehballett“, den sie gemeinsam mit dem Journalisten Stefan Niggemeier betreibt, musste verschoben werden.



Kuttner, die mit ihrer direkten, oft selbstironischen Art seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Medienlandschaft gehört, lässt ihre Follower an der Situation teilhaben. Dabei versucht sie, sich ihren Humor nicht nehmen zu lassen. Bitte keine Nachrichten! Ich komme klar! Nach der Biopsie meldete sie sich erneut und zeigte sich vorsichtig optimistisch. Dass sie jetzt alle Auftritte absagt, gibt einem zu denken.

Zustimmung wird geprüft...

Kuttner teil sich zwar öffentlich mit, zieht aber auch Grenzen. Die Kommentarfunktion ihres Instagram-Beitrags deaktivierte sie schon Anfang Oktober bewusst. Gutgemeinten Beistand von Followern bräuchte sie nicht, sagte sie in einem Instagram-Post vor ein paar Tagen

„Wenn ihr Eure Tickets online erworben habt, wird euch der Ticketpreis in den nächsten Tagen automatisch über die ursprüngliche Zahlungsmethode erstattet“, schreibt Sarah Kuttner ganz sachlich. „Habt Ihr die Tickets an einer physischen Vorverkaufsstelle gekauft, wendet Euch bitte direkt an diese, um die Rückerstattung zu erhalten.“

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