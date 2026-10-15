Sarah Kuttner hat Brustkrebs: Moderatorin macht Diagnose öffentlich

Nach der Absage ihrer Lesetour steht die Diagnose jetzt fest. In ihrem Podcast spricht Sarah Kuttner über ihre Krebsdiagnose.

Aus dem Verdacht ist Gewissheit geworden: Die Berliner Autorin und Moderatorin Sarah Kuttner ist an Brustkrebs erkrankt. Nachdem die 47-Jährige bereits sämtliche anstehenden Lesungen ihres neuen Romans „Mama & Sam“ aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte, machte sie ihre Diagnose am Mittwoch in ihrem Podcast „Das kleine Fernsehballett“ öffentlich.



„Ich habe mir einen kleinen Brustkrebs eingefangen“, erklärte Kuttner in der Sendung, die sie gemeinsam mit dem Journalisten Stefan Niggemeier betreibt. Der Tumor befinde sich in ihrer rechten Brust und sei etwa drei Zentimeter groß. Auf ihre gewohnt selbstironische Art beschrieb sie ihn als „mittelgroß, mittelgefährlich, also gutes Mittelmaß, was nicht schlecht ist“.



Körperliche Beschwerden habe sie bislang keine. Allerdings stünden ihr nun weitere Arzttermine und operative Eingriffe bevor. Ob auch eine Chemotherapie notwendig sein werde, sei noch unklar. Die Situation sei vor allem „anstrengend für die Birne“, erklärte Kuttner.

Kuttner nimmt die Diagnose mit Galgenhumor

Bereits Ende September hatte die ehemalige Viva- und MTV-Moderatorin ihre gesundheitlichen Sorgen auf Instagram öffentlich gemacht. Bei einer Krebsvorsorgeuntersuchung hatte ihre Frauenärztin einen auffälligen Befund entdeckt. „Um es mit den Worten meiner Frauenärztin zu sagen: Scheiße!“, berichtete Kuttner damals. Es seien dringend weitere Untersuchungen notwendig, um herauszufinden, wie ernst die Lage tatsächlich sei.



Nach einer Mammografie folgte eine Biopsie, bei der mehrere Gewebeproben aus ihrer Brust entnommen wurden. Auch darüber sprach Kuttner mit ihrem charakteristischen Galgenhumor. Sie habe zwar Angst vor dem Eingriff gehabt, die Untersuchung letztlich aber als gut erträglich empfunden.



Zunächst fiel eine Lesung beim Göttinger Literaturherbst aus. Am 13. Oktober folgte dann die Absage sämtlicher weiterer Veranstaltungen ihrer Lesetour. Unter anderem waren Auftritte in Potsdam und Erlangen sowie weitere Termine im November geplant.

Der Krebs soll nicht im Mittelpunkt stehen

Ihren Podcast möchte Kuttner trotz der bevorstehenden Behandlungen fortsetzen. Allerdings könne es künftig zu Verschiebungen oder Ausfällen kommen, etwa wenn erneut medizinische Eingriffe notwendig würden. Ihre Krebserkrankung solle in den kommenden Folgen jedoch ausdrücklich nicht im Mittelpunkt stehen.



Dass sie ihre Erkrankung öffentlich macht, bedeutet für Kuttner offenbar nicht, sie auch öffentlich verhandeln zu wollen. Bereits ihre Instagram-Beiträge hatte sie für Kommentare gesperrt. Aufmunternde Worte und ungefragte Erfahrungsberichte wollte sie nicht erhalten. Nun möchte sie sich vor allem auf ihre Behandlung konzentrieren – und möglichst viel von ihrem bisherigen Alltag bewahren.

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